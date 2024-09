Como Justin Verlander se encaixa nos planos de playoff dos Astros

HOUSTON — Quando a primeira das fly balls de Pavin Smith voou para o canto direito do Minute Maid Park na noite de domingo, Justin Verlander se aproximou da linha de falta para poder ter um melhor ponto de vista. Enquanto ele a observava se aproximar do poste de falta, o arremessador se inclinou levemente para a direita, talvez para fazer a bola virar falta.

Mas quando ele bateu no poste para um home run de três corridas, os ombros e o rosto de Verlander — e talvez seu espírito — cederam. Ele precisava de um pouco de sorte no começo deste começo, um em que ele esperava melhorar seus três primeiros jogos medíocres desde que foi ativado da lista de lesionados. Em vez disso, era apenas o segundo inning e ele já estava muito atrás.

Verlander nunca se recuperou. Smith acertou outro home run no inning seguinte — desta vez um grand slam — marcando uma das piores saídas em uma carreira que um dia terminará com o arremessador fazendo um discurso em Cooperstown.

Depois de três innings, Verlander saiu do monte perdendo por 8 a 0 para o Arizona Diamondbacks. Sabendo que o bullpen do Houston Astros está chegando ao fim de uma longa temporada, ele se ofereceu para lançar mais para o gerente Joe Espada — para absorver mais um inning ou dois, o que fosse necessário. Espada agradeceu a oferta, mas encerrou sua noite. O maior número de corridas que Verlander já permitiu em qualquer uma de suas 523 partidas foi nove, no início de 2017.

“Ele está trabalhando nisso, cara”, disse Espada após o jogo. “Eu não apostaria contra alguém com esse pedigree. Sei que ele vai voltar e descobrir algumas coisas. Temos que voltar à prancheta.”

Verlander disse: “Eu me senti bem fisicamente, mas obviamente os resultados foram…”

Ele parou por um momento, procurando por uma palavra que achasse apropriada. “Atroz.”

Verlander já enfrentou encruzilhadas na carreira antes, outros momentos em que ele estava lutando e precisava fazer os ajustes necessários — com seu corpo, sua mecânica, sua mistura de arremessos. Mas ele nunca esteve na situação que enfrenta agora. Com três semanas restantes na temporada regular, Verlander — o arremessador ativo mais velho nas grandes ligas, nascido há 41 anos, cinco meses e dois dias — está efetivamente lutando por uma vaga na rotação de pós-temporada dos Astros.

Framber Valdez redescobriu seu sinker. Hunter Brown, que modelou sua mecânica e seu estilo a partir de Verlander, dominou. Os Astros venceram todos os jogos iniciados por Yusei Kikuchi desde que o canhoto foi adquirido de Toronto pouco antes do prazo de troca. Ronel Blanco tem sido o arremessador inicial mais consistente do time, com uma ERA de 2,99 em 27 jogos.

Verlander, por outro lado, permitiu 19 corridas em 17 2/3 innings depois de passar alguns meses na lista de lesionados. Em uma conversa no sábado, ele mencionou que parece que está passando por seu próprio treinamento de primavera, tentando construir e afiar seus arremessos, em um momento em que os rebatedores que ele está enfrentando estão trabalhando em plena capacidade. Ele está tentando se atualizar, para demonstrar a Espada e ao resto da equipe do Astros que ele pode ajudar a franquia a completar uma recuperação notável nesta temporada, chegar aos playoffs e ganhar seu terceiro campeonato em oito temporadas.

Ele disse no sábado que em sua sessão mais recente no bullpen, ele pensou ter descoberto algo que o ajudaria, algum tipo de conserto mecânico. Como de costume, seu tempo na lista de lesionados também o forçou a aprender mais sobre seu corpo e como ele funciona, e ele descobriu que seu problema no pescoço está relacionado à sua postura.

“Postura no monte?”, perguntaram a ele.

“Não”, ele disse. “Postura no que você faz todos os dias.”

Ele dormiu de bruços a vida inteira, um hábito que ele aprendeu que é ruim para a postura, então ele tem tentado dormir de lado e de costas. Ele tem se automonitorado sobre como ele se senta, como ele olha para seu iPhone. Ele gosta de jogar cartas com os companheiros de equipe, talvez curvado sobre a mesa. Enquanto ele descrevia essas mudanças, ele apontava para os outros na sala, notando aqueles que tinham boa postura e alguns que não tinham.

Ele pegou essas informações há muito tempo e construiu sobre elas, e era isso que ele pretendia fazer contra a potente escalação do Arizona, que marcou mais corridas do que qualquer outro time. Ele estava feliz em enfrentar os Diamondbacks, ele explicou. “No treinamento de primavera, você quer enfrentar escalações com rebatedores da liga principal”, ele disse. Porque é assim que você aprende.

Mas desde o início de sua carreira, ele teve dificuldades para lançar arremessos que não fossem suas bolas rápidas para strikes. Quando ele precisava de uma bola quebrada para avançar na contagem, ele não conseguia acertá-la. Das 34 bolas não rápidas que ele lançou, ele gerou apenas 16 strikes.

Então, mesmo com o que Verlander e Espada sentiram ser uma bola rápida melhor do que em suas três partidas anteriores — tinha mais vida, sua velocidade às vezes estava na casa dos 90 — não havia camuflagem de uma bola quebrada ou changeup para impedir que os rebatedores começassem. E o Arizona o acertou com força. O home run de Smith foi lançado a 106,3 mph. Joc Pederson acertou uma bola a 108,3 mph. Três dígitos por todo o lugar.

Quando o canhoto Smith rebateu o segundo de seus três home runs nas arquibancadas do campo esquerdo, foi o primeiro grand slam permitido por Verlander desde abril de 2010 (14 anos e 150 dias atrás), de acordo com o Elias Sports Bureau. Esse é o segundo maior intervalo de tempo entre grand slams permitidos na história; apenas John Franco ficou mais tempo (15 anos e 58 dias). O membro do Hall da Fama Jim Palmer ficou famoso por passar toda a sua carreira sem permitir um grand slam.

Verlander começou o jogo empatado com o ex-companheiro de equipe Max Scherzer em 10º lugar na lista de strikeouts de todos os tempos (3.405), e neste jogo, ele não teve nenhum. Dos 75 arremessos que ele fez, ele gerou apenas quatro swings perdidos.

Verlander reconheceu o resultado feio e também pareceu coletar pedaços de esperança dos escombros. Sua largada anterior, em Cincinnati na terça-feira, foi difícil (cinco corridas merecidas em 4 2/3 innings).

“Achei que essa era diferente”, disse ele. “Eu me senti melhor fisicamente… Achei que o material estava bom. Vou dar uma olhada em algumas coisas amanhã, mas, no geral, achei que a bola estava pulando para fora. Ironicamente, achei que a bola rápida estava um pouco mais nítida — embora isso tenha me causado problemas hoje.”

Nas próximas três semanas, ele terá mais largadas. Mas não muitas. E essas saídas determinarão se as largadas de outubro virão.