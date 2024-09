Como o Detroit Tigers avançou para a disputa dos playoffs da MLB de 2024

Minutos antes do prazo de negociação da MLB em julho, o Detroit Tigers despachou seu quarto jogador da semana e sem dúvida o melhor a se mover em todo o esporte quando negociou o destro Jack Flaherty para o Los Angeles Dodgers. O Tigers perdeu seis de seus nove jogos seguintes. Com 55-63, faltando apenas um quarto da temporada, Detroit parecia mais ou menos como tem sido todos os anos desde que Tarik Skubal se juntou ao time em 2020: totalmente esquecível.

Seis semanas depois, após garantir outra vitória em uma temporada que terminará com ele ganhando seu primeiro prêmio Cy Young, Skubal esticou o pescoço em meia-lua para inspecionar o vestiário dos Tigers. Ele viu os membros da escalação diária mais jovem da MLB e uma equipe de arremessadores de retalhos que transformou o jogo do bullpen em arte. Ele estava olhando para um time que agora está empatado na vaga final de wild card da Liga Americana, uma ascensão que surpreendeu o jogo — e até mesmo uma das pessoas no centro da onda.

“Não é tradicional, e talvez não seja sustentável, mas quem se importa?”, disse Skubal. “Precisamos vencer agora.”

Os Tigers têm um recorde de 25-10 desde 11 de agosto, o melhor do beisebol, com um diferencial de corrida de mais de 62, líder da liga principal. Os Tigers estão vencendo jogos acirrados (10-2 em jogos de uma corrida), estão vencendo jogos fora de casa (12-5) e estão jogando o tipo de beisebol que o gerente AJ Hinch, que sabe uma coisa ou duas sobre núcleos jovens e ascendentes, vem pregando durante toda a temporada.

Deixados para morrer no prazo final, ainda duvidados e descartados como sinais de vida transformados em muito mais, os Tigers começam sua série mais consequente em uma década na sexta-feira à noite em Baltimore, onde enfrentarão um time dos Orioles que, como os outros dois atuais detentores de wild-card, o Kansas City Royals e o Minnesota Twins, passou as últimas semanas no ônibus da luta. Tudo conspirou para dar a Detroit um caminho real para acabar com a mais longa seca de pós-temporada no beisebol com sua primeira vaga desde 2014: três jogos em Camden Yards, três em casa contra o Tampa Bay e um jogo de três jogos em casa para encerrar a temporada contra o pior time da história do beisebol, o Chicago White Sox.

“Somos jovens e tudo o que queremos é vencer”, disse o outfielder Riley Greene, que aos 23 anos está entre os Tigers mais experientes. “Faremos o que for preciso.”

O que é preciso é simples: terminar pelo menos um jogo à frente de Kansas City ou Minnesota, que possuem desempates sobre Detroit, conforme determinado pelo registro frente a frente. Os Royals e os Twins fizeram seus estragos antes que essa encarnação dos Tigers se materializasse e começasse a atropelar o esporte. A varredura de Detroit sobre Kansas City esta semana e Minnesota sendo eliminado em Cleveland na quarta e quinta-feira deixaram os Tigers e os Twins empatados em 80-73.

Na superfície, nada disso faz sentido. Embora seu lado positivo tenha tornado os Tigers um candidato potencial furtivo na Liga Americana entrando na temporada, eles despencaram em junho. O êxodo do prazo final ilustrou as prioridades de Detroit: por mais sinais que eles tenham mostrado, por mais lampejos de “nós-conseguimos-algo-aqui” que eles tenham produzido, Flaherty, o outfielder Mark Canha, o reliever Andrew Chafin e o catcher Carson Kelly se foram. De modo geral, os times não se livram de jogadores produtivos e então encontrar a melhor versão de si mesmos.

“Eu disse em julho que achava que ficaríamos mais jovens e que ficaríamos melhores”, disse Hinch. “E isso não foi uma crítica a ninguém. Acreditávamos em nossos jovens jogadores.”

A operação de resgate em agosto aconteceu com uma infusão de jovens talentos ao longo de cerca de uma semana. Dois dias após uma vitória de uma corrida contra o San Francisco em 11 de agosto, Kerry Carpenter (27), seu rebatedor de campo direito que havia perdido quase três meses com uma fratura por estresse nas costas, retornou. Três dias depois disso, Detroit convocou o shortstop Trey Sweeney (24) — um jogador que eles receberam no acordo com Flaherty — e o terceira base Jace Jung (23), outro grande prospecto. Um dia depois, Greene retornou da IL e Spencer Torkelson (25), a escolha nº 1 do draft de 2020 que eles haviam rebaixado, voltou a se juntar a uma escalação repleta de outros jovens de 20 e poucos anos: o segunda base Colt Keith (23), os outfielders Wenceel Perez (24), Justyn-Henry Malloy (24) e o rebatedor inicial center fielder Parker Meadows (24).

“Então começamos a rolar a partir daí”, disse Matt Vierling, que aos 27 anos é considerado um veterano. “E não parou realmente. Esta é a primeira vez que esse grupo de caras realmente provou isso. E eu sinto que estamos apenas brincando com dinheiro da casa. Quase ninguém pensou que estaríamos aqui. O que temos a perder? Vamos ver até onde podemos levar essa coisa e mantê-la funcionando. Isso me lembra um pouco de alguns anos atrás.”

Alguns anos atrás, Vierling estava com um time do Philadelphia Phillies que abriu caminho para a World Series de 2022 em uma onda de talento e vibrações. Ele sente um juju semelhante neste time, uma função, ele disse, de como Hinch gerencia o elenco. Os jogadores do Tigers sabem que Hinch vai rebater como rebatedor emergente com base em confrontos (eles têm o terceiro maior número de aparições de rebatedor emergente na MLB este ano) e usam seu corpo de arremessadores mais como out-getters do que como titulares e substitutos tradicionais.

Durante sua sequência de 35 jogos com o melhor recorde do beisebol, o arremessador titular dos Tigers jogou duas ou menos entradas 40% das vezes. As únicas constantes na rotação foram Skubal — que tem 17-4 com uma ERA de 2,48, a melhor da Liga Americana, e eliminou 221 e deu 34 walks em 185 entradas — e o novato Keider Montero. Com os destros Casey Mize e Reese Olson retornando à rotação da lista de lesionados nas últimas duas semanas, Hinch não precisou apertar tanto suas decisões no bullpen. Tornou-se uma operação simples: quem for mais adequado para ter sucesso em um ponto específico, você está pronto.

“Não estamos tentando reinventar a roda”, disse Hinch. “Estamos apenas focados em pontos fortes. Como usamos o que temos de melhor? E temos muito arremesso. Temos, sem dúvida, o melhor arremessador do beisebol, e temos criatividade onde estamos tentando maximizar o que estamos fazendo. Eu estive lá, eu fiz isso, eu vi isso. Nós apenas fomos avançando. Falamos sobre ganhar séries e ganhar semanas. Geralmente jogamos uma boa defesa. Temos capacidade atlética.”

Essa habilidade dinâmica estava na frente e no centro no final da série de Kansas City, de Meadows rastreando tudo no espaçoso campo central do Estádio Kauffman até o slide acrobático de Jung em casa para evitar uma marcação em uma jogada em que a bola o venceu em casa por pelo menos 10 pés. “Foi apenas uma jogada estranha”, disse Jung. “Se você me dissesse para fazer isso de novo 100 vezes, eu provavelmente só conseguiria fazer algumas.”

Neste ponto, é tudo o que eles precisam. Uma performance de arremesso de bloqueio aqui. Um golpe decisivo ali. Um slide selvagem. A maioria dos Tigers é jovem demais para saber algo diferente. O que eles sabem é que se eles garantirem aquela vaga final de wild-card, é provável que configurem um confronto com o campeão da American League West, Houston Astros, uma franquia com a qual Hinch gerenciou um grupo iniciante de jovens jogadores talentosos uma vez.

“Nós apenas jogamos duro todos os dias”, disse Vierling. “É assim que esses caras são criados. É assim que eu fui criado. E nunca saímos disso por causa disso.”