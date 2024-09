Como o QB Tua Tagovailoa se tornou o líder que o Miami Dolphins precisa

POR DOIS QUARTOSo ataque do Miami Dolphins não se mostrou nada parecido consigo mesmo no domingo.

Perdendo para o Jacksonville Jaguars por 17 a 7 no intervalo, a unidade — que terminou em primeiro lugar no ataque total e em segundo lugar na pontuação na temporada passada — conseguiu sete pontos e 160 jardas em um desempenho lento, marcado por jogadas vazias e vaias da torcida do Hard Rock Stadium.

Algo precisava mudar no intervalo; o quarterback Tua Tagovailoa garantiu isso.

Falando aos seus companheiros de equipe no vestiário, o quarterback, antes quieto e em seu quinto ano, atacou o ataque — chamando a atenção dos veteranos Tyreek Hill, Jaylen Waddle e Terron Armstead, entre outros — e exigiu que eles jogassem de acordo com os altos padrões que a unidade havia estabelecido na temporada anterior.

“Para meu quarterback me chamar assim na frente de todo o ataque, eu tive que me esforçar”, disse Hill, que pegou um touchdown de 80 jardas no segundo tempo, depois do jogo. “Eu tive que fazer a minha parte. Gosto disso em um líder.”

O discurso inflamado de Tagovailoa funcionou. Os Dolphins terminaram com 400 jardas e venceram Jacksonville por 20 a 17 em um field goal de saída. Foi também o exemplo mais recente da liderança aprimorada de Tagovailoa. Seus companheiros de equipe dizem que ele tem sido mais vocal dentro e fora do campo. Embora ele sempre tenha possuído um carisma natural, sua confiança foi restaurada desde a chegada do técnico Mike McDaniel em 2022. O domínio crescente de Tagovailoa sobre o ataque de McDaniel lhe dá a agência para falar e dirigir um time dos Dolphins ansioso para vencer seu primeiro jogo de playoff desde 2000.

Miami foi para a pós-temporada cinco vezes sem vencer em 24 anos e não vence sua divisão há 16 anos. Depois de correr para um início de 9-3 em 2023, os Dolphins perderam quatro de seus últimos seis jogos, incluindo uma derrota sem brilho por 26-7 no wild-card para o Kansas City Chiefs para encerrar a temporada.

Em julho, Miami demonstrou fé em Tagovailoa para levar os Dolphins ao topo, assinando com ele uma extensão de quatro anos e US$ 212,1 milhões, o que o tornou o jogador mais bem pago da história da franquia. Junto com o desembolso, vieram maiores expectativas de liderar o time em uma longa corrida de playoffs, começando com esta temporada, que continuará na quinta-feira contra o Buffalo Bills (20h15, horário do leste dos EUA, Prime Video).

É uma responsabilidade que Tagovailoa assumiu.

“Pesada é a coroa, quem quer que esteja usando isso”, disse Tagovailoa. “Sou o funcionário mais bem pago deste escritório. Tenho que juntar o que quer que seja, tenho que fazer isso direito e fazer nossos caras se moverem na direção que precisamos ir, para sermos capazes de fazer essas coisas.”

Um vocal Tua Tagovailoa criticou os companheiros de ataque pelo primeiro tempo sem brilho contra os Jaguars. Imagens de Sam Navarro-Imagn

HILL BRINCADEIRA ANTES para o início da temporada que Tagovailoa poderia ter se tornado também vocal este ano.

“Ele é mais vocal no huddle, ele é mais vocal no vestiário, ele é vocal em todos os lugares”, disse Hill. “Como em todos os lugares que eu ando dentro deste prédio, você vai ouvir a boca de Tua, a ponto de eu ficar tipo, ‘Eu queria que você calasse a boca agora.'”

Nem sempre foi assim.

Tagovailoa disse que não se sentiu fortalecido durante seus dois primeiros anos na NFL, que coincidiram com a gestão do ex-técnico Brian Flores com os Dolphins. Suas duas temporadas com McDaniel foram o oposto.

Durante uma entrevista ao “The Dan Le Batard Show” em agosto, Tagovailoa descreveu as diferenças entre os estilos de treinamento de Flores e McDaniel.

“Para colocar em termos mais simples, se você acordasse todas as manhãs e eu lhe dissesse [that] “você é péssimo no que fez, que não pertence ao lugar fazendo o que faz, que não deveria estar aqui, que esse cara deveria estar aqui, que você não conquistou esse direito, e então outra pessoa chega e diz: ‘Cara, você é a pessoa mais indicada para isso'”, ele disse na entrevista, “como você se sentiria ouvindo um ou outro?

“Você começa a acreditar nisso. E foi isso que meio que acabou acontecendo. Foram basicamente dois anos de treinamento para isso.”

McDaniel foi contratado um mês após Flores ser demitido. Uma de suas primeiras prioridades era construir a confiança de Tagovailoa, o que incluía mostrar ao seu QB uma fita de destaque de 700 jogadas mostrando as qualidades que o tornavam um bom ajuste para o ataque de McDaniel. À medida que a confiança de Tagovailoa crescia, sua produção também crescia. Desde 2022, ele está em quarto lugar na NFL em jardas de passe, quinto em touchdowns de passe e terceiro em pontos esperados adicionados.

Tagovailoa também começou a se manifestar, melhorando gradualmente a cada ano antes de florescer nesta offseason.

“Quando ele era jovem, [he was] mais um cara que dá o exemplo, mas acho que ele ficou tão confortável nos últimos dois anos, e há muitos fatores que influenciam nisso”, disse o tight end dos Dolphins, Durham Smythe. “Neste jogo, se você está jogando muito bem em termos de seus padrões, é fácil estar confiante e confortável. E, obviamente, nessas duas últimas temporadas, ele jogou muito bem. … Quando você está fazendo isso … você pode dizer o que quiser dizer, você pode ser você mesmo perto dos caras.”

Os jogadores ofensivos dos Dolphins dizem que Tagovailoa também se tornou mais assertivo nesta offseason, liderando encontros fora de campo para construir química.

De acordo com Hill, que se juntou aos Dolphins em 2022, houve uma clara diferença entre Tua antes e agora. Tagovailoa assumiu maior comando e responsabilidade pelo ataque, certificando-se de reunir seus companheiros de equipe após cada jogada para discutir o que viu.

“Quando cheguei aqui pela primeira vez, nós fazíamos uma peça e então era tipo, ‘Onde está o Tua? Preciso falar com ele sobre essa peça.’ Versus agora, ele está vindo para te encontrar. É uma coisa linda de se ver.

“A mesma coisa que [Patrick Mahomes] costumava fazer em KC, certificando-se de que os caras vissem da mesma forma que ele. É ótimo.”

Tua Tagovailoa se sente mais confortável demonstrando habilidades de liderança em campo e no vestiário. Tim Nwachukwu/Getty Images

TAGOVAILOA ADMITE QUE ELE mostrou um lado diferente de si mesmo em campo neste ano, mas diz que as qualidades de liderança sempre estiveram dentro dele.

“Muitos caras sabem quem eu sou fora do campo. Só no campo, é só, eu acho, sair agora”, ele disse. “É só isso. Acho que me sinto mais confortável trazendo minha própria personalidade para o campo de jogo… trazendo minha própria personalidade para jogar futebol.”

McDaniel acha que as qualidades de liderança de Tagovailoa vão ainda mais fundo. Ele diz que seu quarterback possui um carisma inato que faz com que as pessoas gravitem em torno dele, o que é impulsionado por sua autenticidade e produção em campo.

“Há certos caras que têm um fator it com grandes grupos, especialmente equipes”, disse McDaniel. “Há maneiras de medir ondas de energia, e a onda de energia mais forte que você pode emitir é a autenticidade. Então, acho que é isso que as pessoas sentem e é por isso que as pessoas seguem, não é só porque gostam e acreditam nele, acreditam em suas habilidades e sua capacidade de levá-las a lugares onde não estiveram, mas também confiam nisso.”

Tagovailoa reconheceu a afirmação de McDaniel de ter um “fator especial”, dizendo que é algo que ele sente desde que era jovem.

“Eu tive o fator it desde que estava no ensino médio, depois indo para a faculdade e depois vindo para cá”, disse ele. “É assim que eu sempre me vi — saindo e competindo. Sim, muito, muito legal, muito tranquilo, calmo, controlado, mas por dentro muito competitivo. Então, muitos caras sabem como eu sou e tudo mais, mas acho que só agora está mostrando que estou me tornando um pouco mais vocal.”

O carisma natural de Tagovailoa, combinado com sua disposição de falar mais, é o motivo pelo qual seus companheiros de equipe dizem que seu discurso no intervalo contra os Jaguars foi tão bem recebido.

Tua Tagovailoa, à esquerda, credita seu relacionamento com o técnico Mike McDaniel, à direita, por lhe dar poder para liderar. Kevin Sabitus/Getty Images

Armstead elogiou Tagovailoa por se levantar e se dirigir ao time. Ele disse que sua prontidão para desafiar e chamar jogadores veteranos — e até mesmo treinadores — ajudou a estabelecer um senso de urgência que desencadeou a recuperação no segundo tempo.

Da perspectiva de um treinador, McDaniel apreciou Tagovailoa essencialmente tirando as palavras de sua boca. Ele chamou o discurso para o time de “genuíno” e “construtivo”.

“Houve detalhes que levaram à execução em termos de como somos organizados e nos comunicamos.” McDaniel disse “Eu acho que na época, ele definitivamente sentiu que havia vários caras que estavam soltos lá. Eu não podia negar isso de forma alguma e fiquei realmente empolgado em ouvi-lo liderar construtivamente. Não era, ‘Vamos vencer’ ou ‘Vamos fazer jogadas’. Era, ‘Vamos aderir ao nosso padrão’, que é o que um capitão e um quarterback de franquia têm que ser — essa voz para ecoar.”

Para Tagovailoa, que terminou a tarde com 338 jardas de passe e um touchdown, a motivação para falar era simples: ele queria ajudar seu time a vencer.

“Foi só um daqueles acordos em que precisávamos tirar a cabeça da bunda”, ele disse. “Levamos um soco na boca. É isso que você ganha. Como você vai responder?”

Se os Dolphins não atenderem às expectativas em 2024, provavelmente não será por falta de responsabilidade — especialmente de Tagovailoa.

“Eu acho que você vê [the change in Tagovailoa]é simplesmente infeccioso agora. Está se espalhando por todo o vestiário da melhor maneira possível”, disse o fullback Alec Ingold. “Os resultados em campo foram uma coisa no ano passado, mas a maneira como ele está liderando este vestiário dentro e fora do campo é algo completamente diferente agora.”