Como os Blue Jackets estão se apoiando uns nos outros após a tragédia de Gaudreau

QUANDO SIDNEY CROSBY lembra-se de Johnny Gaudreau, ele pensa no Jogo das Estrelas de 2023 na Flórida, parado no trânsito congestionado saindo do hotel em Fort Lauderdale.

“Éramos eu, Johnny e [Kevin Hayes] no fundo do ônibus”, disse Crosby. “Haysey estava basicamente correndo no fundo do ônibus ali. Acho que ele falou por 40 minutos. Não acho que Johnny tenha dito nada, mas ele riu pelos 40 minutos inteiros.”

Para Nathan MacKinnon, é um dos seus destaques pessoais no hóquei, marcando o gol da vitória na prorrogação para o Time América do Norte contra a Suécia na Copa do Mundo de Hóquei de 2016. MacKinnon ainda assiste ao clipe no YouTube “bastante”.

“Johnny foi quem me passou”, disse MacKinnon. “Ficamos bem unidos naquele torneio e tivemos uma ótima química no gelo. Ele também era uma ótima pessoa. Ele nunca foi tão sério. Apenas um cara tranquilo, gentil e com um grande coração.”

Jack Eichel adorou estar na Europa no Campeonato Mundial com Gaudreau, rindo enquanto tentava ler um menu que não fosse em inglês.

“Ele tentava explicar ao garçom ou garçonete que só queria um bife, um filé com batatas. Ele não queria mais nada”, disse Eichel. “John era apenas um ser humano realmente puro. Ele não se importava com coisas boas. As coisas que importavam para ele eram sua família, seus amigos.”

A mente de Connor McDavid se volta para confrontos épicos nas Batalhas de Alberta.

“Ele foi para cima de todos e tinha um coração tão grande e jogou duro, apesar do seu tamanho”, disse McDavid. “Acho que ele foi uma inspiração para muitos caras que se sentem subdimensionados. Mas ele era muito divertido de assistir também, tão habilidoso e tão bom em suas arestas.”

Auston Matthews pensa na maneira como todos falavam sobre Gaudreau.

“Ele é tão amado por todos os seus amigos, seus companheiros de equipe, sua família e as pessoas que o conheciam”, disse Matthews. “É meio difícil compreender que Johnny e seu irmão não estão mais conosco.”

FAZ MENOS mais de um mês desde que o atacante do Columbus Blue Jackets Johnny Gaudreau e seu irmão, Matthew, foram mortos por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta em sua cidade natal, Nova Jersey. O impacto da tragédia é pessoal e de longo alcance. Os Gaudreaus valorizam a família acima de tudo, mas eles compartilharam sua dor com a comunidade do hóquei, que também se define como uma família.

“Estar no hóquei há muito tempo, acho que é uma coisa da qual temos orgulho”, disse Crosby. “Nossa capacidade de unir as pessoas e ajudar uns aos outros em situações como essa.”

Esse apoio foi visível no funeral na Pensilvânia, onde centenas de jogadores, treinadores e executivos da NHL compareceram.

Quando os campos de treinamento da NHL abriram esta semana, as emoções ainda estavam à flor da pele, especialmente em Columbus. Os Blue Jackets, a NHL e a NHLPA mantiveram contato com a família Gaudreau, monitorando suas necessidades e também buscando informações sobre os planos do memorial.

“Não faremos nada com o nome de Johnny ou Matty sem a aprovação da família”, disse o GM Don Waddell. O time usará decalques de capacete durante toda a temporada com duas pombas; a ideia das pombas veio diretamente dos broches distribuídos no funeral.

Johnny Gaudreau jogou duas temporadas pelos Blue Jackets. Jason Mowry/Ícone Sportswire

Os jogadores foram lembrados de que há aconselhamento gratuito disponível. Há recursos ao redor deles, fornecidos pelo time, pela associação de jogadores e pela liga. Mas quando os jogadores do Blue Jackets chegaram para testes médicos na quarta-feira, ainda havia uma inquietação sobre como exatamente seguir em frente.

“Dizer que sabemos exatamente o que fazer, não acho justo”, disse o capitão Boone Jenner. “Não acho que haja um manual para essa situação e o que aconteceu. E tudo bem. Acho que vamos aprender e nos apoiar uns nos outros à medida que avançamos.”

Como princípio orientador, os Blue Jackets adotaram um mantra: “O que Johnny gostaria que fizéssemos?” O técnico do Columbus, Dean Evason, perguntou isso na noite anterior ao funeral, enquanto seu grupo de liderança estava sentado. Eles decidiram que Gaudreau gostaria que eles assistissem ao futebol e tomassem algumas cervejas. Gaudreau era conhecido por sua simplicidade. Ele amava tanto seus Eagles que frequentemente assinava textos com “Go Birds”.

Os jogadores concordaram desde o início que seria um desserviço a Gaudreau se passassem uma temporada inteira remoendo o assunto.

“Ele gostaria que a gente gostasse de ir ao rinque”, disse o defensor Zach Werenski. “Estar perto dos nossos companheiros de equipe e estar juntos.”

ACIMA DO VENTILADOR entrada da Nationwide Arena, há um grande mural de quatro jogadores do Blue Jackets. Em destaque está Gaudreau, arremessando o disco. Isso vai ficar. Outras questões logísticas se seguiram. Enquanto a equipe preparava o vídeo para o campo de treinamento, um dos treinadores perguntou: é apropriado incluir Gaudreau nos clipes? Devemos editá-lo? Evason foi absoluto. “Johnny vai ensinar”, disse Evason. “Bom e ruim. Se ele não fez backcheck, vamos mostrar. Ele vai estar conosco. Ele vai ser uma presença.”

O time está mantendo o vestiário de Gaudreau intacto. Eles viajarão com sua camisa número 13 na estrada. Sean Monahan, um dos melhores amigos de Gaudreau, se vestirá ao lado do vestiário vazio durante toda a temporada. Monahan foi a maior adição de agente livre do Blue Jacket neste verão, assinando um contrato de cinco anos em 1º de julho.

“Todos nós sabemos”, disse Waddell. “A razão pela qual Sean decidiu vir aqui foi por causa de Johnny.”

Gaudreau chocou a NHL quando decidiu assinar com Columbus em 2022. Ele era o principal agente livre da liga, tendo jogado seus primeiros nove anos em Calgary e vindo de uma temporada de 115 pontos. Então ele assinou um contrato de longo prazo em Columbus em um momento em que muitos outros jogadores não assinariam. Mas Gaudreau estava considerando onde ele e sua esposa, Meredith, queriam começar uma família. Gaudreau costumava dizer às pessoas: “Columbus é apenas minha praia”.

Dois anos depois, Monahan o seguiu de Calgary. No funeral, Meredith disse que seu marido copiou tudo que Monahan fez. Agora, foi o contrário. Monahan comprou uma casa três portas abaixo dos Gaudreaus.

Monahan ainda não estava pronto para falar quando a equipe fez uma vigília à luz de velas para Gaudreau no início deste mês. E quando o campo de treinamento abriu na quarta-feira, ele também não estava pronto, mas sabia que queria dizer algo. Vestindo uma camisa com uma foto de Gaudreau e o número 13, Monahan disse à mídia: “Ainda não sei as palavras exatas para dizer.”

Sean Monahan assinou com Columbus nesta offseason para jogar com Gaudreau, que foi seu companheiro de equipe em Calgary de 2014 a 2022. Jason Mowry/Getty Images

“Há muito peso em nossos ombros agora”, disse Monahan. “Há uma perda enorme, uma pessoa especial que não está aqui. Como eu disse, está na minha mente todos os dias, a cada segundo. Queremos, obviamente, dar o nosso melhor e nos esforçar ao máximo por Johnny.”

A primeira sessão no gelo na quinta-feira terminou com jogadores arremessando o comprimento do gelo em uma rede vazia. Monahan foi primeiro e fez. Abraços e toques de taco se seguiram. Monahan assinou para se reunir com Gaudreau, mas também para ser um mentor para jovens pivôs do Blue Jackets como Adam Fantilli e Cole Sillinger — enquanto os protegia de minutos mais difíceis na primeira linha. É um papel que Monahan disse estar animado para abraçar.

“[Monahan] entrou em uma situação difícil, conhecendo os caras pela primeira vez depois que isso aconteceu”, disse Werenski. “Eu dou muito crédito a ele. Obviamente, sabemos que John é um grande motivo pelo qual ele assinou aqui. Isso remonta àquele ponto de estarmos juntos. Estamos lá por ele e acho que isso acelera um pouco as coisas, os relacionamentos. É um dos piores momentos da vida dele, e ele tem sido incrível de se estar por perto. Então isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ele é. Como um grupo, estamos aqui por ele. Vamos superar isso juntos.”

A MAIORIA DOS JOGADORES RETORNARAM para Columbus nas últimas semanas, reunindo-se para patinações informais antes do acampamento de treinamento. Todas as manhãs, Waddell fazia questão de andar pelo vestiário. Ele ficava encorajado quando testemunhava algumas conversas normais, risadas e até mesmo gorjeios.

“Os caras estão lidando com isso muito melhor do que eu pensava”, disse Waddell. “Mas sabemos que haverá algumas noites difíceis ao longo do ano. Alguns momentos sombrios. E teremos que superá-los como um grupo.”

Waddell já teve que encarar tarefas desconfortáveis. Ele ainda está se comunicando com a liga e a associação de jogadores sobre como os Blue Jackets administrarão o teto salarial; eles estão abaixo do teto mínimo. Na semana passada, Columbus assinou com o veterano James van Riemsdyk um contrato de um ano. Van Riemsdyk teve outras oportunidades, mas sua reputação em mais de 1.000 jogos na liga é de uma boa pessoa e um bom companheiro de equipe. Para Columbus, esta temporada é sobre progredir no gelo, mas também é sobre desenvolver a cultura certa.

Pessoas em luto se reúnem do lado de fora da Nationwide Arena, casa dos Blue Jackets. Adam Cairns/Columbus Dispatch-USA TODAY Network

Então, o time continua tentando dar o tom certo. É lembrar de Gaudreau, mas também entender a importância de seguir em frente. Evason já estava pregando uma ficha limpa antes da tragédia. Ele foi contratado como técnico neste verão, e um dos seus grandes focos era deixar os jogadores ganharem suas vagas. Ele disse à sua equipe para não contar nada sobre os jogadores — suas personalidades, como eles jogaram no ano passado, como eles se comportaram. Todos estão tendo um novo começo no gelo.

O time adiou as festividades tradicionais para a estreia em casa, incluindo chegadas de jogadores no tapete azul e um festival de fãs, para o segundo jogo. “Simplesmente não parecia certo”, disse Waddell.

A abertura de 15 de outubro na Nationwide Arena será focada em homenagear os irmãos Gaudreau. Todos estão preparados para outra onda de emoções e sabem que é mais um passo no processo de luto.

Disse Monahan: “Sentirei falta dele pelo resto da minha vida.”