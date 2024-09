Como os problemas únicos dos Knicks e dos Wolves levaram a esta troca improvável

Candidatos ao campeonato negociando entre si são raros, e você não precisa olhar muito para trás para entender o porquê.

Há apenas um ano, esta semana, o Milwaukee Bucks fez uma negociação de grande sucesso com o Portland Trail Blazers para adquirir Damian Lillard, mas isso inadvertidamente levou Jrue Holiday a desembarcar no Boston Celtics. Holiday provou ser a última peça vital para a busca do Boston em construir um time campeão dentro da própria conferência de Milwaukee.

Mas o New York Knicks e o Minnesota Timberwolves tinham, cada um, um conjunto único de problemas e acabaram sendo a melhor solução um para o outro. Isso criou uma aliança estranha e inesperada que levou dois candidatos a trocar dois ex-jogadores da All-NBA – Karl-Anthony Towns e Julius Randle – pouco antes do início do campo de treinamento, o movimento mais picante que você já viu. em setembro.

Os problemas dos Knicks começaram no centro, especificamente a falta de um titular. Nova York construiu um muro em torno da extensão dos problemas nos pés do titular Mitchell Robinson – o governo Leon Rose é bom em guardar segredos, o que ajudou os Knicks a não perderem influência nessas mesmas negociações comerciais. Mas internamente, Nova York está planejando que Robinson fique fora por pelo menos mais três meses. Será mais? Esperamos que não, mas ninguém sabe ao certo. Isaiah Hartenstein, que serviu como reserva de Robinson nas últimas duas temporadas e foi titular em 49 jogos em sua ausência na temporada passada, já partiu em liberdade, deixando o New York perigosamente fraco – e curto – no ataque.

Enquanto isso, não houve progresso nas negociações de extensão de contrato durante o verão com Randle, que provavelmente estava se encaminhando para a agência gratuita em 2025. Randle, uma estrela em cada uma das duas últimas temporadas, viu a franquia mudar totalmente ao seu redor ao longo do últimos nove meses, e ele não tinha certeza de onde exatamente se encaixaria em uma equipe construída em torno de Jalen Brunson e ex-companheiros de Villanova. Randle sabia que provavelmente jogaria muitos minutos difíceis fora de posição no centro no que parecia ser um ano de contrato.

Há também o seguinte: se houvesse um jogador que Rose cobiçava mais do que Brunson, um membro de fato de sua família, quando foi contratado como presidente do Knicks em 2020, poderia ter sido Towns. Ambos com profundas raízes em Jersey, Rose se relacionou com Towns quando ele era adolescente e, como seu agente, esteve lá com ele desde seus dias em Kentucky até ser escolhido como o número 1 geral e se tornar um jogador com contrato máximo.

E agora, Towns estava mais disponível do que nunca. Os Lobos estão tentando ganhar um campeonato em meio a uma crise financeira e de propriedade.

Minnesota, uma franquia que geralmente operou frugalmente por décadas, enfrentava perdas de mais de US$ 100 milhões nesta temporada, disseram fontes, por causa de uma enorme conta de impostos de luxo que venceria com novos contratos para Towns e Anthony Edwards. Mas não se trata apenas deste ano; os próximos anos serão potencialmente punitivos monetariamente.

Os advogados do proprietário de longa data, Glen Taylor, e do grupo de possíveis proprietários liderado por Marc Lore e Alex Rodriguez devem iniciar a arbitragem em 4 de novembro, com uma decisão esperada por volta do ano novo.

Após o processo de descoberta durante o verão, o grupo de Lore ficou confiante de que vencerá e colocou todas as suas finanças em ordem, disseram as fontes. Eles planejam chegar ao processo com mais de US$ 900 milhões em garantia, com o apoio dos bilionários Eric Schmidt, ex-CEO do Google, e do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Eles também mostrarão mais de US$ 200 milhões em capital de giro, disseram as fontes, demonstrando que podem concluir a compra dos últimos 60% da transação de US$ 1,5 bilhão e então financiar perdas potencialmente enormes no futuro.

Mas mesmo que seja demonstrado que Taylor quebrou os termos do acordo de vendas na primavera passada, quando retirou a equipe do mercado, a decisão do árbitro não é a última palavra. Os outros 29 governadores votarão pela venda. Se Taylor não quiser mais vender, seus sócios das últimas quatro décadas irão contra ele? Lore poderia vencer na Justiça, mas perder para entrar no clube, e é por isso que ele e Rodriguez passaram o último ano tentando conseguir apoio em dezenas de reuniões com outros proprietários. Parece que há ações judiciais no horizonte, não importa o que aconteça.

Enquanto isso, o presidente da equipe Wolves, Tim Connelly, tem um dos melhores contratos executivos em todos os esportes. Ele tem um contrato lucrativo de US$ 40 milhões para comandar a equipe e negociou uma cláusula de liberdade de saída para que possa sair basicamente quando quiser, principalmente porque não tem ideia de quem será seu chefe. Ele pode acabar sendo um dos agentes livres mais cobiçados no verão de 2025.

E embora Connelly tenha construído um elenco que chegou às finais da conferência em 2024 – apenas a segunda vez na história da franquia que os Timberwolves avançaram além da primeira rodada dos playoffs – a situação de Minnesota ficou mais complicada quando Edwards entrou para o time All-NBA na última temporada. , o que lhe rendeu um aumento de US$ 41 milhões em seu contrato. Ele vale cada centavo, mas não é mais uma pechincha.

Towns está iniciando uma extensão de quatro anos no valor de US$ 224 milhões, assinada quando ele parecia o jogador central da franquia em 2022. Não muito diferente de Randle, na verdade, Towns viu seu papel mudar desde aquele acordo, já que ele se tornou um apoiador voluntário de Edwards.

No ano passado, Towns ficou imensamente orgulhoso por ter conquistado uma vaga no time All-Star ao entregar as rédeas para Edwards. Towns já havia solicitado garantias de Connelly de que ele não seria negociado porque queria assumir essa função. Connelly, que construiu equipes poderosas em Denver e agora em Minnesota, disse todas as coisas certas em suas reuniões, mas no final das contas não conseguiu fazer essa promessa, disseram as fontes. Para ser justo, ele não conseguiria ao olhar para esta paisagem.

Enquanto tudo isso acontecia, uma das grandes jogadas de Connelly, mantendo o centro reserva Naz Reid, se transformou em um golpe de mestre. Reid se tornou o Sexto Homem do Ano da NBA, com média de 13,5 pontos por jogo e arremessos de 41,4% na faixa de 3 pontos. Reid não é Towns, mas é um excelente atirador de longo alcance que é muito eficaz jogando com o ás da defesa Rudy Gobert.

Gobert e Reid têm opções de jogadores para a próxima temporada e, embora Gobert provavelmente não deixe seus US$ 46 milhões na mesa, era quase impossível imaginar os Wolves pagando a ambos junto com o número de US$ 53 milhões de Towns em 2025-26 (Reid está definido ganhar US$ 15 milhões se escolher sua opção).

Você junta tudo isso e vê como, tarde de uma noite de sexta-feira de setembro, Towns foi enviado para buscar Randle e Donte DiVincenzo.

Os Knicks obtêm seu centro de franquia – acessível graças a Brunson, que agora é inexplicavelmente o terceiro jogador mais bem pago do time depois de deixar US$ 113 milhões na mesa em sua extensão durante o verão – e os Wolves economizam oito dígitos este ano e potencialmente dezenas de milhões a mais nas próximas temporadas, ao mesmo tempo que abre mais espaço para Reid e reforça seu banco com um grande arremessador.

Quando a fumaça se dissipar sobre tudo isso, ficará evidente o quão difícil foi conseguir isso. Haverá vários jogadores assinados e negociados para fazer isso funcionar com a facilitação do Charlotte Hornets, disseram fontes.

Espera-se que os Knicks se transformem em um pretzel impressionante para não desistir de mais jogadores rotativos, disseram as fontes, e de alguma forma consigam menos de US$ 200.000 abaixo do segundo avental, que eles não têm permissão para violar, e paguem várias escolhas de draft para lubrificá-lo. .

Não está claro se Randle ficará satisfeito o suficiente com a situação para estender seu contrato em Minnesota ou se os Wolves também podem pagar por ele. Ou, francamente, quem tomará essa decisão do lado da equipe.

É questionável se os Knicks deveriam ter levado alguns meses para observar seu novo time carregado de Villanova para ver 1) a capacidade de Randle como pivô, 2) o progresso de Mitchell após a cirurgia, 3) quais outros pivôs poderiam estar disponíveis no mercado.

Mas também é razoável imaginar os Wolves e os Knicks se enfrentando nas finais em junho próximo. E isso, depois de tudo isso, é o resultado final.