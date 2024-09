Como remover notificações persistentes de aumento de preços do iCloud no macOS

Gerenciar armazenamento iCloud

Uma das principais causas de persistência Notificações de aumento de preço do iCloud o armazenamento do iCloud está cheio ou próximo do limite. Quando o armazenamento estiver próximo da capacidade máxima, o macOS irá lembrá-lo frequentemente de liberar espaço ou atualizar seu plano. Gerenciar o armazenamento do iCloud pode ajudar a eliminar essas notificações.

Abra as configurações do sistema : Clique no menu Apple no canto superior esquerdo e selecione “Configurações do sistema”.

Vá para Apple ID e selecione iCloud : Na seção "ID Apple", clique em "iCloud".

: Na seção “ID Apple”, clique em “iCloud”. Gerenciar armazenamento : Clique em “Gerenciar” ao lado do armazenamento do iCloud para ver um detalhamento do que está usando seu espaço do iCloud (por exemplo, fotos, backups, documentos).



Exclua arquivos desnecessários :

: Backups antigos : exclua todos os backups de dispositivos antigos que não sejam mais necessários. Fotos e vídeos : se você usa o iCloud Photos, considere remover imagens ou vídeos grandes e desnecessários. Documentos e Dados : revise e exclua arquivos que ocupam muito espaço.

Atualizar plano de armazenamento (opcional): se você ficar constantemente sem espaço no iCloud, pode ser necessário atualizar seu plano. Clique em “Alterar plano de armazenamento” para escolher uma opção de armazenamento maior que atenda às suas necessidades.

Gerenciar o armazenamento do iCloud excluindo arquivos desnecessários ou atualizando seu plano pode interromper as notificações que surgem devido a problemas de pouco armazenamento. Se o problema persistir, tente desligar serviços específicos do iCloud.

Desative o backup e as notificações do iCloud

Se você não depende do iCloud para backups ou serviços específicos, desativar o Backup do iCloud e outras notificações relacionadas pode ajudar a interromper o notificações de aumento de preço.

Abra as configurações do sistema : Clique no menu Apple no canto superior esquerdo e selecione “Configurações do sistema”.

Vá para Apple ID e configurações do iCloud : Em "ID Apple", selecione "iCloud" e clique em "Backup do iCloud".

: Em “ID Apple”, selecione “iCloud” e clique em “Backup do iCloud”. Desativar backup do iCloud: se você não precisa do iCloud para fazer backup de seus dados, desative a opção iCloud Backup. Isso pode reduzir a probabilidade de aparecimento de notificações relacionadas ao backup.

Etapas para desativar as notificações do iCloud:

Abra as configurações do sistema : Vá em “Configurações do Sistema” e clique em “Notificações”.

Encontre o iCloud na lista : Role para baixo para localizar "iCloud" na lista de aplicativos.

: Role para baixo para localizar “iCloud” na lista de aplicativos. Desativar notificações: desative as notificações do iCloud, o que impedirá o notificações de aumento de preço de aparecer no futuro.

Ao desativar o Backup do iCloud e desligar as notificações, você pode evitar que alertas e notificações indesejados apareçam no seu dispositivo macOS.

Use soluções alternativas de backup

Para usuários que preferem não depender do iCloud para armazenamento ou backups, usar uma solução alternativa de backup pode ajudar a eliminar Notificações de aumento de preço do iCloud completamente. Existem vários serviços de armazenamento e backup em nuvem disponíveis que podem oferecer recursos semelhantes sem lembretes persistentes.

Escolha uma solução de backup : procure opções alternativas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox ou um disco rígido externo para necessidades de backup.

: procure opções alternativas de armazenamento em nuvem, como Google Drive, Dropbox ou um disco rígido externo para necessidades de backup. Configure o backup alternativo : siga as instruções para configurar o serviço de backup escolhido e transferir arquivos importantes.

: siga as instruções para configurar o serviço de backup escolhido e transferir arquivos importantes. Desligue os serviços iCloud: depois de mudar para outro serviço de backup, acesse as configurações do iCloud e desative os serviços do iCloud que você não precisa mais. Isso impedirá notificações do iCloud no futuro.

O uso de soluções alternativas pode ajudar a evitar notificações relacionadas ao iCloud e fornecer mais flexibilidade no gerenciamento de seus dados.

Conclusão

Lidando com persistente Notificações de aumento de preço do iCloud no macOS pode ser frustrante, mas existem vários métodos eficazes para resolver o problema. Ao sair e voltar ao iCloud, atualizar seu macOS, limpar emblemas de notificação, gerenciar seu armazenamento do iCloud, desativar recursos desnecessários do iCloud ou usar soluções alternativas de backup, você pode eliminar essas notificações irritantes para sempre. Gerenciar regularmente seu armazenamento e manter seu sistema atualizado ajudará a evitar futuros problemas de notificação, permitindo que você use seu Mac sem interrupções constantes.

