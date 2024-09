Como resolver erros fatais de execução de despacho SSH no firewall do macOS Sequoia

Principais conclusões O erro “ssh_dispatch_run_fatal” no macOS Sequoia interrompe as conexões SSH devido a configurações de firewall ou conflitos de ferramentas de segurança de terceiros, dificultando o acesso remoto ao servidor para os usuários.

Causas comuns incluem firewall do macOS bloqueando tráfego SSH, interferência de ferramentas de segurança como o Little Snitch, software de servidor remoto desatualizado e alterações de rede, como novos roteadores ou proxies.

Soluções para corrigir o erro incluem ajustar as configurações do firewall do macOS, adicionar SSH como uma exceção, modificar as configurações do cliente SSH, atualizar o software do servidor remoto, desabilitar firewalls de terceiros, usar VPNs e monitorar atualizações do macOS.

SSH (Secure Shell) é uma ferramenta crítica para acesso remoto, usada por desenvolvedores, administradores de sistema e qualquer um que precise de acesso seguro a servidores remotos. É amplamente confiável para comunicação segura de dados e execução de comandos em redes não confiáveis. No entanto, após atualizar para o macOS Sequoia, muitos usuários encontraram um erro que interrompe suas conexões SSH: o “ssh_dispatch_run_fatal” erro.

Este erro pode ser frustrante, principalmente se você depende do SSH para tarefas diárias como gerenciar servidores, transferir arquivos ou executar backups. O problema está principalmente ligado a configurações de firewall ou problemas de compatibilidade com ferramentas de segurança de terceiros, dificultando a manutenção de uma conexão SSH estável.

Neste guia, mostraremos as possíveis causas do “ssh_dispatch_run_fatal” erro, explique por que ele ocorre e forneça soluções detalhadas para que suas conexões SSH voltem a funcionar sem problemas no macOS Sequoia.

O que causa erros fatais de execução de despacho SSH no macOS Sequoia?

O erro “ssh_dispatch_run_fatal” no macOS Sequoia normalmente aparece quando há uma interrupção na sua conexão SSH. Embora o SSH seja projetado para ser robusto, configurações específicas do sistema e alterações de rede introduzidas com o macOS Sequoia podem interferir em sua funcionalidade. Aqui estão as causas mais comuns:

1. Firewall do macOS bloqueando conexões SSH

O macOS vem com um firewall integrado projetado para proteger seu sistema de conexões de entrada não autorizadas. Infelizmente, com a atualização do Sequoia, muitos usuários relataram que esse firewall está bloqueando erroneamente o tráfego SSH legítimo. Mesmo se você tiver permitido conexões SSH pelo firewall, o erro ainda ocorre, causando desconexões ou falha no estabelecimento de conexões.

Além do firewall integrado, aplicativos de segurança de terceiros como Little Snitch e Lulu são populares no macOS por fornecer monitoramento e controle de rede mais avançados. No entanto, essas ferramentas podem entrar em conflito com conexões SSH. Após a atualização do Sequoia, vários usuários relataram que esses aplicativos impedem que as conexões SSH funcionem corretamente, bloqueando portas necessárias ou interrompendo a autenticação SSH.

3. Configurações incorretas do servidor remoto

Outra causa do erro de despacho SSH pode vir do próprio servidor remoto. Se o servidor ao qual você está tentando se conectar estiver executando software desatualizado ou usando algoritmos de chave SSH não suportados, a conexão pode falhar. Por exemplo, alguns servidores que usam chaves Ed25519 ou versões mais antigas do software SSH podem produzir assinaturas inválidas, levando a um erro fatal.

4. Alterações na configuração da rede

Às vezes, problemas relacionados à rede, como alterações em roteadores, proxies ou VPNs, podem disparar erros de SSH. Essas alterações podem interromper o handshake de SSH, causando problemas de autenticação ou corrupção de pacotes. Embora menos comum, as configurações de rede podem precisar ser verificadas se outras correções não funcionarem.

Agora que cobrimos as causas comuns do erro fatal de execução de despacho SSH, é hora de percorrer as etapas específicas para corrigi-lo. Não importa se o problema está no firewall do macOS, em ferramentas de terceiros ou nas configurações do servidor, essas soluções devem ajudar você a restaurar a funcionalidade do SSH.

1. Verifique as configurações do firewall do macOS

O firewall do macOS geralmente é o culpado por problemas de conexão SSH. Por padrão, o firewall pode bloquear o tráfego SSH de entrada, mesmo que seja essencial para seu trabalho. Veja como verificar e ajustar suas configurações de firewall para permitir conexões SSH:

Abrir Configurações do sistema. Clique em Rede e role para baixo até Firewall. Clique Opções ao lado do Firewall. Procurar SSH ou /usr/bin/ssh na lista de conexões permitidas. Se não estiver lá, clique Adicionarentão navegue até /usr/bin/ssh para adicioná-lo à lista. Reinicie o sistema e teste a conexão SSH.

Desabilite o Firewall Temporariamente:

Se o firewall ainda bloquear o tráfego SSH, tente desativá-lo temporariamente: Vá para Configurações do sistema > Rede > Firewall e desative-o.

Embora isso possa resolver o problema temporariamente, lembre-se de que não é o ideal para a segurança. Se isso corrigir o problema, provavelmente é um bug no firewall, e você precisará ficar atento a uma atualização do macOS que resolva isso.

2. Adicione SSH como uma exceção nas configurações do firewall

Em alguns casos, o serviço SSH pode não ser manipulado corretamente pelo firewall. Adicioná-lo manualmente como uma exceção pode ajudar a ignorar as regras do firewall que estão bloqueando a conexão.

Abrir terminal e execute o seguinte comando para permitir SSH: sudo /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw --add /usr/bin/ssh Depois de adicionar a exceção, reinicie o Mac e tente reconectar via SSH. Você também pode tentar adicionar outros aplicativos como terminal ou iTermo2 que você usa para SSH substituindo /usr/bin/ssh eles com o caminho executável do aplicativo.

3. Modificar a configuração do cliente SSH

Às vezes, as configurações padrão do cliente SSH na sua máquina macOS podem levar a desconexões prematuras ou problemas de autenticação. Ajustar essas configurações pode ajudar a manter a conexão ativa por mais tempo.

Abrir terminal. Edite o arquivo de configuração SSH executando: Adicione as seguintes linhas para evitar que a conexão caia: Host * TCPKeepAlive yes ServerAliveInterval 60 ServerAliveCountMax 3 Imprensa Ctrl + O para salvar o arquivo e Ctrl + X para sair. Tente a conexão SSH novamente e verifique se o problema foi resolvido.

Essas configurações garantem que a conexão SSH seja mantida ativa enviando pacotes periódicos ao servidor, reduzindo a chance de desconexão.

Em alguns casos, o problema pode não estar na sua máquina macOS, mas no servidor remoto ao qual você está tentando se conectar. Servidores executando software SSH desatualizado podem não suportar métodos de troca de chaves mais recentes, causando erros de conexão.

Atualizar o software do servidor SSH : Certifique-se de que o servidor esteja executando a versão mais recente do OpenSSH ou software SSH similar.

: Certifique-se de que o servidor esteja executando a versão mais recente do OpenSSH ou software SSH similar. Evite chaves Ed25519: Se o servidor não suportar chaves Ed25519, configure seu cliente SSH para usar RSA adicionando isso ao seu ~/.ssh/config arquivo:

Host example.com HostKeyAlgorithms ssh-rsa

Entre em contato com o administrador do servidor para garantir que o servidor esteja configurado para oferecer suporte a métodos modernos de troca de chaves e protocolos SSH.

Se você tiver controle sobre o servidor, atualizar o daemon SSH ou alternar para um tipo de chave compatível geralmente pode resolver o problema.

5. Desabilite ou reconfigure firewalls de terceiros

Se você usar um software de firewall de terceiros como Pequeno pomo ou Luluessas ferramentas podem estar interferindo em suas conexões SSH. Elas frequentemente bloqueiam ou filtram tráfego de rede que pode interromper a funcionalidade SSH.

Etapas para desabilitar temporariamente firewalls de terceiros:

Abra o aplicativo de firewall de terceiros (por exemplo, Little Snitch, Lulu). Desative o firewall ou desative a filtragem de rede temporariamente. Tente a conexão SSH novamente. Se desabilitar o firewall resolver o problema, talvez seja necessário criar regras personalizadas para permitir o tráfego SSH pelo firewall sem desativá-lo completamente.

Como alternativa, você pode tentar desinstalar ou atualizar o firewall de terceiros, pois muitas ferramentas de segurança ainda estão se ajustando à compatibilidade com o macOS Sequoia.

Correções avançadas: o firewall do macOS Sequoia não permite login SSH



Se as correções básicas descritas acima não resolverem o problema “ssh_dispatch_run_fatal” erro, soluções mais avançadas podem ser necessárias. Essas correções devem ser consideradas somente após esgotar as opções mais simples, pois envolvem mudanças mais drásticas no seu sistema macOS ou na configuração SSH.

1. Reverter para uma versão mais antiga do macOS

Em alguns casos, o problema de SSH pode ser resultado de um bug introduzido no macOS Sequoia. Enquanto espera a Apple lançar uma correção, você pode considerar reverter para uma versão anterior do macOS em que o SSH estava funcionando corretamente. Essa abordagem é especialmente útil se o problema começou imediatamente após a atualização para o Sequoia.

Faça backup dos seus dados: Certifique-se de ter um backup completo dos seus dados usando o Time Machine ou uma ferramenta de backup externa. Baixe uma versão mais antiga do macOS: Visite a página oficial de suporte da Apple para baixar uma versão mais antiga, como macOS Monterey ou Ventura. Crie um instalador inicializável do macOS: Use uma unidade USB e siga as instruções oficiais da Apple para criar um instalador inicializável do macOS. Instalar a versão mais antiga: Inicialize a partir do instalador e siga as instruções para fazer o downgrade do macOS. Restaurar dados: Após a conclusão da instalação, restaure seus dados do backup do Time Machine.

Embora o downgrade possa resolver o problema, é apenas uma solução temporária, e você deve se manter informado sobre as atualizações do macOS para atualizar novamente quando o problema for oficialmente corrigido.

2. Use VPN como alternativa

Se o firewall estiver causando problemas de SSH e você não puder desabilitá-lo por motivos de segurança, usar uma VPN (Virtual Private Network) pode fornecer uma solução alternativa. Ao rotear seu tráfego SSH por uma VPN, você ignora as restrições do firewall enquanto mantém uma conexão segura.

As VPNs criptografam seu tráfego, dificultando o bloqueio de tipos específicos de tráfego por firewalls, como SSH.

Ele fornece uma camada adicional de segurança, especialmente ao conectar-se a partir de redes públicas.

Escolha um provedor de VPN: Escolha um provedor de VPN confiável que suporte macOS. Muitas VPNs oferecem aplicativos simples para macOS com configuração mínima. Instalar o cliente VPN: Baixe e instale o cliente VPN no seu Mac. Conectar a um servidor VPN: Após a instalação, conecte-se a um servidor VPN. Testar conexão SSH: Após conectar-se à VPN, tente acessar seu servidor remoto via SSH para ver se o erro foi resolvido.

Usar uma VPN não apenas ajuda a contornar problemas de firewall local, mas também fornece acesso remoto seguro.

3. Verifique se há alterações na configuração da rede em todo o sistema

Em alguns casos, configurações incorretas de rede podem interromper conexões SSH. Alterações na configuração da sua rede, como novos roteadores, servidores proxy ou switches de rede, podem interferir no protocolo SSH. Se o erro SSH persistir, vale a pena examinar a configuração da sua rede.

Verifique as configurações do roteador/firewall: Certifique-se de que a porta 22 (a porta SSH) não esteja bloqueada pelo seu roteador ou firewall. Desabilitar Proxies ou VPNs Temporariamente: Se você estiver usando um servidor proxy ou VPN, tente desativá-los para ver se estão interferindo em suas conexões SSH. Examinar alterações na rede local: Se você adicionou recentemente hardware de rede, como switches ou pontos de acesso, tente ignorá-los para ver se estão afetando a conexão.

Ao isolar alterações na rede, você pode identificar fatores externos que estão causando falhas de SSH.

Como o macOS Sequoia é relativamente novo, a Apple reconheceu certos bugs que afetam as ferramentas de segurança e a funcionalidade SSH. É essencial manter seu sistema atualizado com patches do macOS, pois a Apple provavelmente está trabalhando em uma correção para esse problema generalizado.

Habilitar atualizações automáticas: Vá para Configurações do sistema > Atualização de software e habilitar Atualizações Automáticas para garantir que você receba as últimas correções do macOS assim que forem lançadas. Verificar atualizações manualmente: Verifique regularmente se há novas atualizações acessando Configurações do sistema > Atualização de software. Participe do Programa Beta do macOS:Se você se sente confortável em testar novos softwares, considere ingressar no Apple’s Programa Beta Público para acessar correções antecipadas.

Ao manter a instalação do macOS atualizada, você pode minimizar o impacto de bugs como o erro de despacho SSH.

Conclusão

O “ssh_dispatch_run_fatal” no macOS Sequoia pode ser causado por uma série de problemas, incluindo configurações de firewall, ferramentas de segurança de terceiros ou configurações de servidor desatualizadas. Seguindo as correções passo a passo descritas neste guia, você pode resolver o problema e restaurar suas conexões SSH.

