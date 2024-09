Como Roberto Luongo entrou em cena em um time de hóquei da liga de cerveja

O Beer League Leafs, um time de hóquei adulto para maiores de 40 anos no sul da Flórida, estava sentado nervosamente em seu vestiário. Com seu goleiro titular indisponível, eles não tinham a mínima ideia de quem estaria na rede para o jogo de playoff da semifinal, onde tudo era ganhar ou ir para casa, naquela noite.

De repente, seu goleiro substituto entrou cambaleando na sala. Mas não era um jogador de cerveja qualquer. Era um goleiro que estrelou na NHL por 19 temporadas. Era um membro do Hall da Fama do Hóquei, o segundo de todos os tempos em jogos de temporada regular disputados por um goleiro (1.044).

Este era Roberto Luongo, agora um conselheiro especial do campeão da Stanley Cup, Florida Panthers. E ele estava lá para literalmente salvar a temporada deles.

“Senti um arrepio na espinha. Não conseguia acreditar, porque era isso que eu rezava”, disse o capitão do Leafs, Brad Bargman. “Eu estava tipo, ‘Esse cara vai ser incrível.'”

Embora o jogo do playoff tenha ocorrido em 15 de agosto, a notícia de que Luongo jogava em uma liga de cerveja só se espalhou esta semana, quando um vídeo de sua entrada no vestiário se tornou viral.

Quando contatado pela ESPN para comentar, Luongo disse: “É uma história de lenda urbana e prefiro deixar assim”.

Como um membro do Hall da Fama do Hóquei de 45 anos acabou jogando como gol em um jogo de playoff da liga de cerveja do sul da Flórida?

Escolhas do editor

Não foi respondendo a um anúncio de “goleiro necessário” no Facebook, que foi amplamente divulgado por sites de mídia que agregaram o vídeo esta semana. Uma anedota fantástica, infelizmente falsa.

“Na verdade, foi uma combinação de eles precisarem de um goleiro e Luongo estar no treino naquele dia e dizer: ‘Ei, eu vou jogar'”, disse Zach Randolph, coordenador de hóquei adulto do Panthers IceDen em Coral Springs.

Ter jogadores atuais e antigos da NHL andando pelas instalações é comum, já que muitos de seus filhos patinam no rinque. Jogadores dos Panthers são conhecidos por aparecerem aleatoriamente. No dia do desfile da Copa Stanley da Flórida, três jogadores dos Panthers pararam para comemorar durante um jogo da liga masculina. O atacante Ryan Lomberg, agora com o Calgary Flames, até mesmo largou o disco para um faceoff.

“Mas não é todo dia que eles jogam nas ligas de cerveja”, disse Randolph.

Bargman conhecia Luongo há algum tempo. Ele treinou o filho de Luongo, Gianni, e Luongo agora treina o filho de Bargman, Bryce. Ele às vezes se perguntava se Luongo se vestiria para o Beer League Leafs, mas sentiu que perguntar a ele seria “tirar vantagem da nossa amizade”.

Bargman também é um grande fã do Florida Panthers, onde Luongo passou a maior parte de sua carreira como jogador. Em 2021, Brad e Bryce Bargman usaram uniformes do Panthers em um jogo do Tampa Bay Lightning, violando uma política que restringia os fãs de usar uniformes de apoio a outros times da NHL nas áreas de assentos premium. Depois que Brad Bargman publicou um vídeo viral que mostrava dois funcionários da Amalie Arena os confrontando, o Lightning disse que não aplicaria mais a política.

Colin Manuszewski é o goleiro do Beer League Leafs, mas ele não estava disponível para o jogo de playoff da semifinal contra o terrivelmente chamado No Regretzkies. Isso colocou Bargman em uma situação difícil. As opções para um substituto em meados de agosto eram limitadas. E ele precisava desesperadamente de um goleiro. Este não era apenas um jogo de playoff de hóquei para Bargman — era pessoal.

Como Bargman conta, os No Regretzkies são compostos por jogadores que costumavam estar no Beer League Leafs alguns anos atrás. Coisas aconteceram, desentendimentos persistiram e “eles me deixaram e começaram seu próprio time”, ele disse.

Um time que ganharia vários campeonatos da liga adulta após sua formação.

Entre os jogadores que deixaram os Leafs estava Petr Schastlivy, 45, que jogou 129 partidas na NHL com o Ottawa Senators e o Mighty Ducks de Anaheim antes de passar os 14 anos seguintes na KHL da Rússia.

Bargman disse que uma das questões filosóficas entre ele e seus ex-jogadores era que ele não queria ter jogadores da NHL como Schastlivy em seu time.

“Todo mundo estava me enchendo o saco por causa disso, dizendo: ‘Vocês trapaceiam, vocês ganham todas as temporadas’, coisas assim”, disse ele.

Ironicamente, ele estava prestes a depender de um membro do Hall da Fama do Hóquei para vencer um jogo de playoff contra seus antigos companheiros de equipe.

Na segunda-feira antes da semifinal, Luongo e Schastlivy estavam na sala de treinadores do Panthers IceDen com Bargman.

“Ei Petr. Grande jogo na quinta-feira. A propósito, este é nosso goleiro. Roberto é nosso goleiro”, Bargman brincou com Schastlivy.

Em meio às risadas, Luongo disse que consideraria substituir os Leafs.

No dia seguinte, Bargman mandou uma mensagem para Luongo para ver se ele estava falando sério, sem resposta. Na véspera do jogo, ele mandou outra mensagem. Para sua surpresa e alívio, Luongo disse que estava dentro. Bargman descobriria mais tarde que Luongo queria usar o jogo para se preparar para um retorno ao gelo em Montreal durante seu dia com a Stanley Cup.

Bargman disse a Randolph que não tinha nenhuma outra opção de goleiro alinhada. Considerando que os No Regretzkies tinham seu próprio ex-jogador da NHL em sua escalação, Randolph se sentiu confortável em assinar com Luongo jogando pelos Leafs.

“Eles estavam em apuros e precisavam de um goleiro. E eu não vou exatamente dizer ‘não’ para Louie”, disse Randolph. “Eu tinha certeza de que metade do outro time ficaria chateado com isso e a outra metade ficaria tipo, ‘Puta merda, temos a oportunidade de marcar contra Roberto Luongo.”

Bargman decidiu não contar a ninguém que Luongo era seu goleiro na semifinal, mesmo com seus companheiros de equipe o importunando no dia do jogo. Luongo ganhou seu próprio vestiário para se vestir antes do jogo.

Luongo teve que andar de uma pista para outra para estar com seu time. Com 1,90 m, usando equipamento profissional, ele não passou despercebido. “Todo mundo estava apenas olhando para ele, tipo, ‘Oh, m—, é Roberto Luongo?'” Randolph disse. “O lugar inteiro começou a zumbir.”

Uma multidão maior do que o normal de fãs se aglomerou ao redor do rinque antes da semifinal da liga masculina. Houve até cânticos familiares de “Luuuuuuuu!” durante o primeiro período, quando Luongo fazia uma defesa — o que ele fazia com frequência em um primeiro período cheio de chutes.

“Ele me disse que estava cansado e que não conseguiria passar o jogo todo”, Bargman relembrou rindo.

Luongo sofreu dois gols no jogo. O segundo foi um gol de longa distância de Schastlivy. Ele enfrentou Luongo uma vez durante suas respectivas carreiras na NHL, durante um jogo de 2003 entre os Senators e os Panthers. Luongo defendeu os dois chutes de Schastlivy que ele enfrentou naquele dia, mas Schastlivy levou a melhor em um jogo da liga de cerveja.

Os Leafs estavam perdendo por 2 a 1 no jogo.

“Meu maior medo era que Roberto perdesse”, disse Bargman. “Se ele perder, ele não só se sente estúpido, perdendo em um jogo da liga de cerveja. Mas eu me sentirei ainda mais estúpido porque é contra meu antigo time.”

Apesar de jogar com poucos jogadores, como os times da liga cervejeira costumam fazer no verão, os Leafs se recuperaram e venceram por 4 a 2, o que os levou ao jogo do campeonato e ao seu goleiro estrela para outra vitória.

O time comemorou no bar no andar de cima depois, sem Luongo, que foi para casa. Bargman disse que o horário de início às 22h15 fez com que fosse uma noite longa para o Hall of Famer.

Foi isso para a temporada da liga de cerveja de Roberto Luongo. Manuszewski retornou ao vinco para o jogo do campeonato, que os Leafs venceram para terminar no topo da liga.

Bargman disse que mesmo que Luongo quisesse jogar a final, ele teria voltado para Manuszewski.

“Não estou falando disso. Esse é o nosso goleiro. Você perde com seu goleiro. Você ganha com seu goleiro”, ele disse.

A temporada da liga de cerveja de Luongo foi um sucesso. Ele teve um tempo de gelo antes do seu dia com a Copa. Ele fez o que muitos fãs da NHL em Toronto sonhavam que ele faria um dia: ajudar a impulsionar os Leafs para um campeonato. E ele permitiu que Bargman tivesse a chance de superar seus antigos companheiros de equipe.

“A vingança é doce. Eu os venci no próprio jogo deles. Eu tinha um jogador da NHL”, ele disse.

Randolph disse que o momento viral de Luongo ajudou a dar mais exposição ao rinque e às ligas adultas em um momento em que o hóquei está mais quente do que nunca no sul da Flórida, graças à Stanley Cup dos Panthers.

A liga considerou comemorar esse momento? Talvez renomeando um prêmio para melhor goleiro adulto da liga em homenagem a Roberto Luongo?

“Quer dizer, ele sofreu dois gols, então não sei”, disse Randolph rindo.