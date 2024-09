Como San Marino, o pior time do mundo, conseguiu a primeira vitória em 20 anos

SERRAVALLE, San Marino — Esperar 20 anos para vencer uma partida de futebol é um tempo insuportavelmente longo para qualquer time, mesmo que você seja oficialmente o pior do mundo. Mas para San Marino, essas duas décadas de sofrimento tornaram a alegria da vitória de quinta-feira por 1 a 0 sobre Liechtenstein ainda mais especial.

O conceito do torcedor sofredor se tornou um clichê no futebol, mas os torcedores da seleção nacional de futebol de San Marino podem legitimamente se considerar os que mais sofrem de todos.

O pequeno país de apenas 33.000 pessoas, cercado inteiramente pela Itália — uma das nações mais bem-sucedidas do futebol internacional masculino — acumulou o recorde nada invejável de passar duas décadas sem uma vitória. A última vitória do time aconteceu em um amistoso contra Liechtenstein em 2004. Esse histórico deixou o Titãs sustentando o Ranking Mundial da FIFA, ocupando a 210ª posição entre 210. Prejudicados pelo fato de que a grande maioria de seus jogos são contra times da UEFA, há poucas partidas que eles têm alguma chance de vencer.

Nada disso desanimou o grupo único de ultramaratonistas de San Marino, os “Brigata Mai 1 Gioia” (Never Any Joy Brigade.) Vindos principalmente da Itália, eles torcem por San Marino em todos os jogos em casa e em muitos jogos fora desde que foram formados em 2004, orgulhando-se do fato de nunca terem visto seus heróis vencerem.

Mas San Marino silenciosamente vinha mostrando alguma promessa. Em sua campanha de qualificação para a Euro 2024, San Marino marcou gols em três jogos consecutivos contra alguns adversários relativamente ilustres na forma de Dinamarca, Cazaquistão e Finlândia. Um gol em qualquer estágio de qualquer jogo para San Marino provoca uma invasão de campo e cenas de júbilo, mas lentamente começou a se tornar menos chocante.

San Marino comemorou sua primeira vitória competitiva diante de seus sofridos fãs. FSGC/Pierini

Quando San Marino marcou dois amistosos em casa contra o time da Concacaf St. Kitts e Nevis em março, começaram a surgir esperanças de que esse poderia ser o momento de quebrar a maldição após uma sequência de 140 jogos sem vitórias. No entanto, assim como quando os peixinhos viajaram para St. Lucia para duas partidas apenas para acumular uma derrota e um empate, não saiu como planejado. San Marino liderou contra seus visitantes caribenhos, mas St. Kitts e Nevis triunfou por 3 a 1 e então um empate por 0 a 0 no segundo jogo não fez nada para saciar a sede dos Sammarinesi por uma vitória.

Uma mudança de treinador pode ter sido um fator. Fabrizio Costantini, o arquiteto do sucesso repentino de San Marino na frente do gol, foi inesperadamente substituído por Roberto Cevoli. Ao mesmo tempo, não apenas um, mas dois goleiros se aposentaram, libertando-se do fardo de uma das tarefas mais ingratas do futebol internacional. Essas mudanças foram o prelúdio para San Marino começar sua campanha no Grupo 1 da Liga das Nações da UEFA D, junto com Gibraltar (classificação da FIFA: 198) e Liechtenstein (199).

Para nações como San Marino, a Nations League tem sido uma bênção, pois fornece partidas competitivas regulares contra times do seu nível. Então, quando eles foram pareados com Liechtenstein, o único time que eles tinham derrotado anteriormente e um lado em sua própria sequência sem vitórias de 39 jogos, esta foi claramente a chance de destaque para a glória.

Os jogos no Stadio Olimpico em Serravalle geralmente acontecem em uma atmosfera tranquila, com os presentes embalados por uma sensação do inevitável, mas na quinta-feira o clima era diferente. A multidão, aumentada por um grande contingente de crianças de uma escola de futebol, era visivelmente maior do que em jogos recentes, mesmo que não estivesse nem perto da capacidade do campo de 6.600 pessoas. Havia uma sensação de que esta poderia ser a noite deles.

Liechtenstein começou mais forte, e depois de meia hora Fabio Luque Notaro aproveitou um lapso na defesa sammarinesa para marcar para os visitantes. No entanto, assim que a esperança começou a se esvair da torcida da casa, o VAR interveio para anular o gol por impedimento.

O alívio energizou San Marino, e logo após o intervalo seu grande momento chegou. Nicko Sensoli correu em direção ao gol e aproveitou a indecisão do goleiro de Liechtenstein, Benjamin Büchel, para chutar a bola para o gol e gravar seu nome na história do Titani para sempre.

O artilheiro Nicko Sensoli nem era nascido quando San Marino garantiu sua única vitória anterior, 20 anos atrás. FSGC/Prúcolo

Com San Marino na posição incomum de estar na frente, a tensão aumentou e se tornou insuportável para os fãs que esperaram tanto tempo. Quando sete minutos de acréscimo foram anunciados, até mesmo a Brigata, que havia comemorado desde o primeiro minuto, ficou em silêncio momentaneamente.

Mas, apesar de alguns sustos, San Marino resistiu. No apito final, seus jogadores caíram de joelhos devido à enormidade de sua conquista. O locutor de PA do estádio berrou repetidamente “San Marino 1-0 Liechtenstein”, incapaz de manter sequer um verniz de neutralidade diante de um resultado tão importante.

“Foi uma noite perfeita”, disse Cevoli após a partida. “Marcamos um gol e poderíamos ter marcado mais, e não sofremos nenhum. Eu não poderia ter pedido nada melhor. Estou muito feliz pelos jogadores e pela federação, que merece tanto isso.”

O vencedor da partida de San Marino, Sensoli, nem tinha nascido quando Andy Selva marcou aquele gol fatídico na última vitória de San Marino sobre Liechtenstein. Mas o jogador de 19 anos, fazendo apenas sua quarta aparição internacional sênior, agora levou seu país um passo adiante ao reivindicar a primeira vitória do time em uma partida competitiva.

“Foi uma sensação incrível [to score]”, ele disse. “Nós nos preparamos bem para o jogo, então cerramos os dentes, conseguimos marcar e trazer o resultado para casa. Quero dedicar isso à minha família, meu melhor amigo, aos fãs, a toda a equipe e a todos de San Marino.”

Os ultras de San Marino podem ter que mudar o nome do grupo agora que testemunharam uma vitória do seu time. FSGC/Pierin

Nas arquibancadas, houve confusão para a variedade de seguidores que adotaram San Marino em um desejo de torcer pelo azarão definitivo. Fãs de lugares tão distantes quanto o Reino Unido, EUA e até mesmo Argentina comemoraram juntos. Entre os moradores locais, ainda perplexos com o contingente estrangeiro na multidão, algumas lágrimas foram derramadas.

“Sou um velho”, disse Alessandro, um fã ferrenho de San Marino. “Sempre digo que você pode ver qualquer coisa acontecer se assistir bastante futebol. Mas devo dizer que pensei que nunca veria isso.”

Na outra ponta da escala etária, duas mães estavam amamentando bebês que agora podem se gabar de um recorde de 100% de vitórias em suas vidas como torcedores de San Marino. O estado fornece a todos os recém-nascidos uma camisa da seleção nacional em uma tentativa de encorajar as crianças a assumirem a tarefa de apoiar um dos times menos bem-sucedidos do mundo.

Os cinco torcedores de Liechtenstein que fizeram a viagem lamentaram o fracasso de seu time enquanto se preparavam para a viagem de 375 milhas de volta ao seu pequeno principado nos Alpes entre a Suíça e a Áustria. Eles terão uma chance de vingança na partida de volta em novembro em Vaduz.

Enquanto os fãs saíam do Olímpico, com as luzes iluminando o imponente Monte Titano, os membros da Brigata 1 Una Gioia guardaram suas bandeiras e saíram, quase atordoados.

“Teremos que mudar nosso nome”, disse um dos membros do grupo, Marco Brigoli, com um sorriso. “De agora em diante, talvez sejamos apenas os Brigata San Marinoporque isso era definitivamente uma alegria verdadeira.”