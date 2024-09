Como sete QBs da NFL lesionados em 2023 estão se recuperando em 2024

Enquanto 66 quarterbacks começaram um jogo da NFL na temporada de 2023, sete signal-callers titulares tiveram suas campanhas encerradas prematuramente devido a lesões. Alguns saíram mais cedo do que outros (por exemplo, Aaron Rodgers após apenas uma série), mas todos estão de volta nesta temporada. Com três jogos atrás de nós na programação de 2024, como estão todos os sete em seus retornos?

Pedimos aos nossos repórteres da NFL Nation para avaliar os sinais positivos e preocupantes do jogo de cada quarterback até agora. Eles estão próximos de sua forma original ou ainda precisam de mais tempo? Confira cada quarterback abaixo, começando com o passador estrela de um time em dificuldades.

Pule para um quarterback:

J. Burrow | K. Primos | J. Herbert

D. Jones | A. Richardson

A. Rodgers | D. Watson

O que aconteceu na temporada passada: Ligamento rompido no pulso direito (Semana 11 vs. Ravens). Os Bengals foram 4-3 após a saída de Burrow com Jake Browning como quarterback. Eles perderam os playoffs pela primeira vez desde 2020 e terminaram em último lugar na AFC North.

Estatísticas de 2024: Cinco touchdowns de passe (empatado em quinto), 746 jardas de passe (sétimo), 62,5 QBR total (oitavo), 70,9% de porcentagem de conclusão (oitavo)

O que deu certo nesta temporada: Depois de um campo de treinamento que deixou muitas perguntas, Burrow pareceu melhor conforme a temporada progrediu. Em cada uma de suas três primeiras semanas, seu QBR e jardas por tentativa aumentaram significativamente. Ele disse que seu pulso continuaria a melhorar conforme a temporada continua. Após a derrota da Semana 3 para Washington, Burrow disse que se sentiu ótimo. Seus dois passes para touchdown para Ja’Marr Chase foram seus primeiros em lançamentos de 15 ou mais jardas aéreas desde que ele sofreu o ligamento rompido.

O que deu errado nesta temporada: Tradicionalmente, Burrow tem sido um dos quarterbacks mais precisos da liga. Após a lesão, no entanto, isso caiu um pouco. Ele errou o alvo em 14,9% de seus lançamentos, de acordo com a ESPN Research. Essa é a maior taxa de sua carreira, mesmo que esteja apenas um pouco acima de sua marca de 12,6%. — Ben Bebê

O que aconteceu na temporada passada: Tendão de Aquiles direito rompido (Semana 8 contra os Packers). O novato Jaren Hall, Joshua Dobbs (adquirido dos Cardinals) e Nick Mullens começaram todos pelos Vikings na segunda metade da temporada. Minnesota perdeu seus últimos quatro jogos e perdeu uma vaga de wild-card da NFC. Cousins ​​então assinou um contrato de quatro anos com os Falcons em março.

Estatísticas de 2024: Quatro touchdowns de passe (empatado em nono), 626 jardas de passe (18º), 49,1 QBR (19º), 66,7% de porcentagem de conclusão (19º)

O que deu certo nesta temporada: Cousins ​​ainda consegue fazer isso quando seu time mais precisa dele e quando ele está protegido. Ele liderou um drive que selou o jogo contra os Eagles na Semana 2, indo 5 de 6 para 70 jardas e um passe para touchdown de 7 jardas para o wide receiver Drake London. Quando Cousins ​​não está pressionado, ele tem 39 de 55 para 405 jardas e quatro touchdowns, de acordo com o NFL Next Gen Stats.

O que deu errado nesta temporada: Historicamente, Cousins ​​tem sido bom contra o blitz — seus 51 touchdowns nessas situações estão empatados com Josh Allen para o maior número nas últimas cinco temporadas. Ele não parece estar completamente confortável com a pressão desde sua lesão. Nesta temporada, ele está 11 de 22 com uma porcentagem de conclusão de menos 0,7% sobre a expectativa (CPOE) contra um blitz, por NGS. Sua classificação de passador cai de 116,1 para 43,1 com três interceptações quando ele está sob pressão. — Marco Raimondi

O que aconteceu na temporada passada: Dedo direito fraturado (Semana 14 vs. Broncos). Easton Stick perdeu todas as quatro partidas com uma porcentagem de conclusão de 65,3% e 53,4 QBR Total. Os Chargers terminaram em último na AFC West, caindo abaixo de 0,500 pela primeira vez desde 2020.

Estatísticas de 2024: Quatro touchdowns de passe (empatado em nono), 399 jardas de passe (29º), 55,2 QBR (13º), 67,2% de porcentagem de conclusão (18º)

O que deu certo nesta temporada: O dedo de Herbert não tem sido um problema. Suas estatísticas de passe estão baixas, mas isso é só porque os Chargers têm um dos melhores ataques terrestres da liga. As 459 jardas terrestres de LA são as sétimas mais altas da liga, e o running back titular JK Dobbins lidera a NFL com 7,4 jardas por tentativa.

O que deu errado nesta temporada: A temporada de 2024 de Herbert já foi prejudicada por duas lesões separadas. Em 1º de agosto, ele foi diagnosticado com uma lesão na fáscia plantar no pé direito e colocou uma bota de caminhada por duas semanas. Herbert sofreu uma torção no tornozelo direito na Semana 2 contra os Panthers e deixou o jogo dos Steelers na Semana 3 no terceiro quarto após agravar a lesão. Seu status para o jogo de domingo contra o Kansas City está em sérias dúvidas. — Kris Rhim

jogar 1:39 Como Harbaugh reformulou o ataque dos Chargers Pat McAfee e AQ Shipley detalham o sucesso dos Chargers no jogo corrido até agora sob o comando de Jim Harbaugh.

O que aconteceu na temporada passada: Ruptura do ligamento cruzado anterior direito (Semana 9 contra o Raiders). A lesão de Jones foi a segunda vez que ele teve sua temporada encerrada mais cedo em três anos. Os Giants mudaram para Tommy DeVito, que mostrou alguma promessa ao vencer três jogos seguidos. Mas DeVito foi substituído por Tyrod Taylor no meio da derrota do New York na Semana 16 para o Eagles, e os Giants terminaram 6-11.

Estatísticas de 2024: Quatro touchdowns de passe (empatado em nono), 600 jardas de passe (empatado em 20º), 52,7 QBR (16º), 59,6% de porcentagem de conclusão (26º)

O que deu certo nesta temporada: Os Giants não têm sido tímidos em usar as pernas de Jones após a lesão. Eles marcaram nove corridas projetadas em três jogos. Jones tem dito continuamente que seu joelho nem é uma consideração neste momento. Ele está de volta ao seu antigo eu fisicamente.

O que deu errado nesta temporada: O único ponto notável onde Jones não pareceu o mesmo foi com sua precisão, o que pode ser resultado de não se sentir totalmente confiante em sua perna de planta. Ficou evidente durante o campo de treinamento e se estendeu para a temporada. A taxa de passes fora do alvo de Jones foi de 15,5% em seus primeiros cinco anos na NFL. Está em 20,4% nesta temporada. — Jordânia Raanan

O que aconteceu na temporada passada: Entorse da articulação AC no ombro direito (Semana 5 contra Titans). Depois de ficar de fora do jogo da Semana 3 dos Colts por causa de uma concussão, Richardson machucou seu ombro de arremesso no primeiro tempo contra o Tennessee. Indianápolis elevou Gardner Minshew à função de titular, que ele manteve pelo resto da temporada. Os Colts perderam os playoffs com uma derrota de 23-19 para os Texans na Semana 18.

Estatísticas de 2024: Três touchdowns de passe (empatado em 16º), 583 jardas de passe (23º), 49,6 QBR (18º), 49,3% de porcentagem de conclusão (31º)

O que deu certo nesta temporada: Qualquer lesão no ombro de arremesso de um quarterback cria uma preocupação legítima sobre danos permanentes. No caso de Richardson, seu ombro provou estar mais forte do que nunca. Ele demonstrou o mesmo braço poderoso pelo qual é conhecido há muito tempo, atualmente liderando a NFL em jardas aéreas por tentativa (11,9).

O que deu errado nesta temporada: Richardson está tendo um começo quente e frio, com sua precisão provando ser um problema maior do que foi durante sua limitada temporada de novato. Richardson está completando 49,1% de suas tentativas, e há dúvidas sobre a inconsistência de sua mecânica e seu efeito em sua precisão. Relacionado a isso, ele lidera a NFL com seis interceptações. Tudo isso poderia estar ligado à sua longa paralisação por lesão? — Stephen Titular

O que aconteceu na temporada passada: Torn deixou Achilles (Semana 1 contra o Bills). Zach Wilson levou os Jets à vitória no resto da abertura da temporada contra o Bills, mantendo a vaga de titular até a Semana 11. Tim Boyle começou dois jogos por causa das dificuldades de Wilson, mas foi dispensado antes de Trevor Siemian terminar a temporada. Os Jets foram 7-10 pelo segundo ano consecutivo.

Estatísticas de 2024: Cinco touchdowns de passe (empatado em quinto), 624 jardas de passe (19º), 60,3 QBR (11º), 67,4% de porcentagem de conclusão (17º)

O que deu certo nesta temporada: Após mobilidade limitada nos dois primeiros jogos, Rodgers fez uma melhora drástica na Semana 3, exibindo a habilidade de escapar do pocket e fazer lançamentos fora da plataforma em uma vitória sobre os Patriots. Ele estava 6-para-6 ao lançar para fora do pocket. O Pai Tempo roubou um pouco de sua velocidade e rapidez, mas ele estava tão encorajado após o jogo que disse: “Eu me senti como se fosse eu mesmo há alguns anos.” Não é realista esperar que um jogador de 40 anos se recuperando de uma cirurgia no tendão de Aquiles jogue dessa forma toda semana. Mas isso dá às defesas algo mais em que pensar ao se preparar para ele.

O que deu errado nesta temporada: Rodgers está com uma média de 6,5 jardas aéreas por tentativa, facilmente a menor de sua carreira. Isso não é uma preocupação, mas é algo que deve ser observado. Na maior parte, o ataque de passes tem sido dink-and-dunk, com Rodgers com uma média rápida de 2,51 segundos do snap ao lançamento. Isso é intencional ou ele está descarregando a bola rapidamente para evitar levar pancadas? Até agora, está funcionando muito bem, mas você tem a sensação de que há uma dimensão no ataque que ainda precisa ser desbloqueada. — Rico Cimini

jogar 2:23 Stephen A.: Esta versão de Aaron Rodgers torna os Jets um candidato ao Super Bowl Stephen A. Smith diz que o New York Jets pode ser um sério candidato ao Super Bowl se Aaron Rodgers continuar atuando como fez contra os Patriots.

O que aconteceu na temporada passada: Osso quebrado no ombro direito (Semana 10 vs. Ravens). Watson esporadicamente ficou de fora durante a primeira metade da temporada após uma distensão do manguito rotador na Semana 3. Depois que ele foi oficialmente descartado para o ano, os Browns começaram Dorian Thompson-Robinson por duas semanas. Joe Flacco então entrou e foi 4-2 para garantir uma improvável vaga no playoff para Cleveland. A mágica terminou em uma derrota de 45-14 para os Texans na rodada do wild-card.

Estatísticas de 2024: Três touchdowns de passe (empatado em 16º), 551 jardas de passe (26º), 22,5 QBR (30º), 57,8% de porcentagem de conclusão (28º)

O que deu certo nesta temporada: A mobilidade que fez de Watson um dos melhores quarterbacks de dupla ameaça durante seu tempo com os Texans parece ainda estar lá. Ele está em 10º lugar entre os quarterbacks em jardas corridas (85) e usou sua rapidez para escapar de sacks inúmeras vezes atrás de uma linha ofensiva que está empatada com o sétimo maior número de perdas de bloqueio de passe (37).

O que deu errado nesta temporada: Watson e a equipe disseram que seu ombro está saudável e de volta à força total, mas Watson continua a lutar com precisão. Sua taxa de off-target — 24,5% — é a terceira pior da liga e seria a menor marca de Watson em uma temporada em sua carreira. Watson também tem lutado para empurrar a bola para o campo, já que sua taxa de conclusão de 32,3% em passes que viajam 10 ou mais jardas é a terceira pior da NFL. — Daniel Oyefusi