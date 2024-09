Como Trevon Diggs, do Cowboys, superou o ligamento cruzado anterior rompido e voltou à forma

FRISCO, Texas — O cornerback do Dallas Cowboys, Trevon Diggs, não conseguiu se conter. As emoções estavam à flor da pele antes da abertura da temporada contra o Cleveland Browns em 8 de setembro.

Diggs estava envolto em um abraço com o técnico assistente Al Harris, que é mais mentor do que técnico. Seu capacete e máscara facial cobriam seus olhos, mas sua cabeça estava enterrada no ombro de Harris enquanto eles balançavam para frente e para trás.

Trezentos e cinquenta e três dias antes, Diggs saiu mancando do campo de treino, sabendo que seu joelho esquerdo estava gravemente machucado. O ar úmido de setembro foi sugado para fora do treino dos Cowboys porque todos sabiam o que aconteceria algumas horas depois que ele fez uma ressonância magnética.

Ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo que encerraria sua temporada.

Agora, em um dia perfeito de setembro no Huntington Bank Field de Cleveland, a poucos passos do Lago Erie, a bola atinge Diggs, que não é conhecido por demonstrar seus sentimentos.

“Eu não senti isso até que eu realmente estava lá”, disse Diggs. “Foi, ‘Uau, eu realmente estou de volta.’ Sim, foi emocionante para mim.”

Depois de tanto tempo afastado — uma jornada solitária para provar que ainda era um dos melhores cornerbacks da NFL e digno do status de Pro Bowl que tinha antes da lesão — Diggs mostrou que não apenas estava de volta, mas era como se nunca tivesse partido.

Faltando 9:06 para o fim do quarto período e com os Cowboys liderando por 23 pontos, Diggs interceptou um passe de Deshaun Watson que passou pelas mãos de Elijah Moore.

Foi a 19ª interceptação de Diggs em 48 jogos na carreira. Ele é um dos 13 jogadores com pelo menos essa quantidade de interceptações em seus primeiros 48 jogos. Desde 2021, suas 16 interceptações são o maior número na NFL — apesar de ter ficado de fora de 15 jogos na temporada passada por causa da lesão.

Por mais que tenha sido bom ter a bola de volta em suas mãos, Diggs mais tarde experimentou a emoção oposta.

Na derrota por 28 a 25 para o Baltimore Ravens na semana passada, os Cowboys precisaram de uma defesa para conseguir uma improvável recuperação de 22 pontos, mas ele não conseguiu evitar uma conclusão de 9 jardas para Zay Flowers na terceira descida e seis jardas.

“Isso foi uma m—da minha parte”, disse Diggs. “Eu tenho que fazer essa jogada de qualquer maneira. Isso é comigo.”

Mas estar em campo e se preparando para jogar contra o New York Giants na quinta-feira (20h15, horário do leste dos EUA, Prime Video) é melhor do que onde ele estava há um ano, aguardando a cirurgia.

Um ano depois de romper o ligamento cruzado anterior esquerdo, o cornerback dos Cowboys, Trevon Diggs, está de volta onde parou, dificultando a vida dos quarterbacks e recebedores adversários. AP Photo/Tony Gutierrez

A VIAGEM DE VOLTA de uma lesão pode ser solitário. Os jogadores vão para o que vários companheiros de equipe de Diggs chamam de “lugares escuros”. Não dois meses antes de se machucar, ele assinou uma extensão de cinco anos no valor de US$ 97 milhões que o tornou um dos cornerbacks mais bem pagos da NFL.

Os jogos continuaram e Diggs se tornou um homem esquecido.

Antes do início desta temporada, a ESPN perguntou a treinadores, executivos de front office e olheiros sobre seus 10 melhores cornerbacks na NFL. Diggs não foi incluído, provavelmente por causa de sua lesão, listado apenas como uma menção honrosa. Na pesquisa da ESPN em 2023, ele ficou em oitavo. Em 2022, um ano depois de ter 11 interceptações, ele ficou em 10º.

Quando lhe perguntaram no campo de treinamento se ele tirava motivação disso, Diggs perguntou brincando o que a lista dizia, mas ele já sabia.

“Sinto que estou em uma liga própria”, disse Diggs quando foi retirado da lista de fisicamente incapazes de atuar no final de julho. “Não há ninguém que possa fazer o que eu faço.”

Ele mencionou DaRon Bland, que liderou a NFL com nove interceptações na temporada passada e estabeleceu um recorde da liga com cinco pick-sixes. Bland não jogou nesta temporada por causa de uma fratura por estresse no pé esquerdo e também não estava entre os 10 melhores corners, embora tenha recebido alguns votos.

“Não nos importamos com nenhuma lista”, disse Diggs. “Nosso trabalho vai aparecer no campo. [If] você pode puxar outro DB dessa lista que fez qualquer coisa que fizemos, me mostre.”

Isto é o mais animado que Diggs ficará publicamente. Mesmo com o status de superstar de Diggs nos Cowboys, Micah Parsons o chama de tímido. Eles são um casal meio estranho em suas abordagens. Parsons falará sobre tudo e qualquer coisa com qualquer um. Diggs está mais contente em ficar em segundo plano.

Enquanto Diggs passava pelo processo de reabilitação, Parsons frequentemente ia à casa dele. Ele tentou manter o ânimo de Diggs alto durante a mais longa ausência que ele teve do jogo. Eles competiram em videogames e Connect 4. No campo de treinamento, eles jogaram pingue-pongue.

Muitas vezes eles só falavam de futebol.

Foi aí que Parsons encontrou o espírito de Diggs.

“Sala de cinema, por conta própria. Coloca o extra. Ele não procura crédito de outros. Ele não precisa estar aqui para mostrar isso”, disse Parsons. “Posso ligar para Tre às 7:30, dizendo: ‘Por que você não está no jogo?’ Ele fica tipo, ‘Cara, estou no Sanders [Fit Rehab and Therapy]. Estou fazendo tratamento extra no meu joelho.’ E eu fico tipo, ‘Ah, droga, me avise quando chegar em casa.’

“Então ele está saindo daqui, vai fazer um trabalho extra no joelho para garantir que ele esteja preparado. Então são coisas que ninguém mais precisa ver. É meio que quem ele é e quem ele se tornou.”

Diggs se esforça muito para entender como os quarterbacks e recebedores adversários vão atacá-lo.

“Ele é definitivamente um sábio deste jogo”, disse o companheiro cornerback Jourdan Lewis. “Ele entende este jogo, e eu realmente acho que ele é um gênio nisso, honestamente. Quando ele está em forma, eu sinto que ele é um dos melhores jogadores defensivos do jogo. É incrível de ver.”

Trevon Diggs, que teve 11 interceptações em 2021, está trabalhando duro para provar que ainda é um cornerback de elite da NFL. Mitchell Leff/Getty Images

HARRIS JOGOU 14 anos na NFL por quatro times, incluindo uma temporada de sete anos com o Green Bay Packers, com quem ele ganhou um Super Bowl. Ele foi um técnico assistente da NFL em todas as temporadas, exceto uma, desde 2013 e foi nomeado técnico assistente dos Cowboys na offseason.

Quando fala sobre Diggs, Harris menciona seu companheiro de equipe do Hall da Fama, Charles Woodson, e a capacidade de imitar a rota de um recebedor.

“Tre tem uma habilidade incrível de pegar o flash da bola. Então, no que diz respeito ao meu trabalho, é fazer com que ele tenha as leituras adequadas, apenas deixá-lo ir a partir daí”, disse Harris. “E eu acho que o aspecto genial disso é daí. … Ele executa rotas. E já faz muito tempo que você não vê um jogador defensivo executar rotas como um jogador defensivo.”

Para chegar lá, Diggs estuda as quedas de três, cinco e sete passos de um quarterback para saber quais rotas esperar. Ele estuda as divisões que os recebedores fazem em certas descidas e distâncias e sabe que pode eliminar algumas rotas. Ele entende combinações de rotas. De uma postura simples, ele pode saber o que um recebedor quer fazer.

“Estou na liga há, o quê, cinco anos?”, ele disse. “Então, estou meio acostumado ao jogo e conheço a velocidade do jogo.”

As interceptações não são um acidente.

“Muitas pessoas acham que ele está apenas saindo por aí adivinhando, pulando em coisas, mas é um método para a loucura”, disse Lewis. “Eu respeito isso. Posso ver isso a uma milha de distância — ele se prepara como ninguém.”

Diggs enche Dak Prescott de perguntas durante a semana e critica o quarterback no campo de treino. Prescott disse que o histórico de Diggs como recebedor (duas vezes selecionado para o All-Washington DC Metro, jogou como WR no começo do Alabama) o ajuda como cornerback.

“Ele entende hastes, pontos de ruptura, essas coisas”, disse Prescott. “E então ele confia em si mesmo. Acho que no final do dia, quando você joga nessa posição e tem o talento que ele tem, você tem que confiar em si mesmo.”

Depois de um rompimento do ligamento cruzado anterior e meses de reabilitação, essa confiança precisa ser reconstruída. Ele consegue plantar e decolar do jeito que fazia antes? O joelho vai aguentar? Ele consegue mudar de direção em um instante ou há um movimento extra para ficar na posição certa?

Em três jogos, está lá. Assim como estava antes da lesão.

“Só todo o trabalho que eu coloco me dá confiança”, disse Diggs. “Eu me sinto confortável.

“E me sinto melhor do que antes.”