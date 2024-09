Conferência Mountain West obtém compromissos de 7 membros restantes

The Mountain West recebeu compromissos assinados de suas sete escolas membros restantes para permanecer na conferência, com todas elas concordando em executar a concessão de direitos de mídia de 2026 a 2032.

“Nossa prioridade imediata era solidificar a adesão do Mountain West. Agora nosso foco se volta para o nosso futuro coletivo em nome de nossos estudantes-atletas”, disse a comissária do MWC, Gloria Nevarez, em um comunicado. “Os acordos anunciados hoje marcam um momento histórico para Mountain West e fornecem a estabilidade e a clareza necessárias à medida que o mundo do atletismo intercolegial continua a evoluir rapidamente. Estamos entusiasmados com nosso futuro e executando nossos próximos passos na expansão de Mountain West. “

Também anunciou planos sobre como distribuirá o dinheiro recebido em taxas de saída das cinco escolas que partirão para o Pac-12. Essas escolas – Boise State, Colorado State, Fresno State, Utah State e San Diego State – estão sujeitas a cerca de US$ 18 milhões cada, de acordo com os estatutos da conferência, mas as negociações podem levar a totais diminuídos.

Uma vez determinado qual é o pote total, a repartição da distribuição será de 24,5% para a Força Aérea e UNLV, 11,5% para o Novo México, Nevada, estado de San José e Wyoming, e 5% para o Havaí.

Na sua própria declaração, a UNLV disse que espera um pagamento único da Mountain West entre 10 e 14 milhões de dólares em 2025, com pagamentos adicionais entre 1,5 e 1,8 milhões de dólares ao longo de um período de seis anos a partir de julho de 2026.

UNLV foi o eixo para que tudo isso acontecesse. A escola assinou um memorando de entendimento para permanecer em Mountain West na segunda-feira, mas foi anulado quando o estado de Utah partiu para o Pac-12 no mesmo dia. Depois de se envolver novamente com o Pac-12 e com o Mountain West, o UNLV decidiu novamente permanecer, em grande parte graças ao pacote financeiro que descreveu.

“A liga é uma marca genuína e um produto estabelecido”, disse o diretor atlético da UNLV, Erick Harper. “O aumento das receitas é um factor vital. À medida que olhamos para o futuro e continuamos a nossa ascensão como departamento de atletismo, isto também nos dá a flexibilidade necessária à medida que prosseguimos o nosso objectivo futuro de aderir a um departamento autónomo [Power Four] conferência.”

Com seis membros em tempo integral e um membro parcial no Havaí, Mountain West ainda precisa adicionar duas escolas de futebol em tempo integral para atender ao requisito mínimo da NCAA, mas teria até o início de 2028 para fazê-lo.

O Pac-12 tem sete membros e precisará de uma escola adicional até a temporada de 2026.