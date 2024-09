Congresso Estadual, projeto Zeus e proteção da criança e adolescente são temas da 9a RAE

Nesta terça-feira (24), foi realizada mais uma Reunião de Análise Estratégica (RAE), presidida pelo procurador-geral de Justiça Lean Araújo, onde membros e servidores tiveram a oportunidade de conhecer de perto informações sobre o 8º Congresso Estadual do Ministério Público, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de novembro em Maceió, e o projeto Zeus, voltado para a modernização tecnológica da instituição na área de contratação e valorização de estagiários por meio da Escola Superior do MPAL (ESMP). Além disso, foi discutido o objetivo estratégico “Promover a Proteção da Criança e do Adolescente”, com a apresentação de projetos e ações em andamento.

O 8º Congresso Estadual do Ministério Público será uma oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento para membros e servidores da instituição. Segundo o promotor de Justiça Marcus Rômulo, diretor da ESMP, o congresso abordará temas atuais e relevantes, como o uso de ferramentas de inteligência artificial, crimes ambientais, incluindo problemas urbanos, e o enfrentamento ao crime organizado.

“Este congresso não é apenas uma oportunidade para atualização jurídica, mas também para a integração entre os membros e servidores. A troca de experiências nos momentos de intervalo será essencial para fortalecer o trabalho coletivo do MPAL,” destacou o promotor.

A escolha dos temas foi feita por meio de uma pesquisa realizada pela Escola Superior do MPAL, assegurando que os assuntos discutidos reflitam as demandas dos próprios participantes. O evento contará com palestrantes renomados e intérpretes de Libras, em um esforço de inclusão e acessibilidade.

Projeto Zeus

Durante a reunião, também foi apresentada a mais nova iniciativa tecnológica do MPAL: o projeto Zeus. A iniciativa visa informatizar todo o processo seletivo dos estagiários, desde a aplicação de provas até a matrícula dos aprovados. Atualmente, o MPAL já utiliza o sistema ClicSense, baseado em Business Intelligence (BI), para a manutenção e gestão de mais de 200 estagiários. Com o Zeus, essa gestão será ainda mais automatizada, garantindo maior agilidade e eficiência.

“O Projeto Zeus é um grande passo na modernização de nossos processos internos. A informatização do processo seletivo de estagiários trará mais praticidade e transparência, além de otimizar o tempo e os recursos da instituição”, afirmou o promotor de Justiça Marcus Rômulo.

Proteção à criança e ao adolescente

Outro ponto central da RAE foi a discussão sobre o objetivo estratégico “Promover a Proteção da Criança e do Adolescente”, um compromisso de longa data do MPAL. Durante a reunião, foram apresentados diversos projetos voltados para essa área, que visam fortalecer o sistema de proteção à infância em Alagoas.

Entre as iniciativas destacadas estão os projeto Dever de Casa, o APP Escola que Protege, Acolher para Proteger, Socioeducação em Dados e Selo Amigo da Socioeducação. Além da campanha Destine Esperança, uma forma de incentivo à destinação de parte do Imposto de Renda para projetos de proteção à infância e adolescência.

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, destacou os avanços importantes no âmbito do Ministério Público. “Fico extremamente satisfeito em ver o comprometimento de todos os membros e servidores do MPAL, especialmente com o Congresso Estadual, que será um marco de capacitação e integração, e o Projeto Zeus, que moderniza nossa instituição. Além disso, os projetos voltados à proteção da criança e do adolescente reafirmam nosso compromisso com o futuro de Alagoas. Estão todos de parabéns pelo excelente trabalho”, enfatizou.