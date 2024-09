Connecticut Sun fechou Caitlin Clark e Indiana Fever para abrir os playoffs da WNBA

O Connecticut Sun parecia o time experiente e veterano que é, e o ataque do Indiana Fever lutou contra o time com a melhor classificação defensiva da WNBA. O resultado foi uma vitória arrasadora de Connecticut por 93-69 no domingo, no primeiro jogo de playoff do Fever desde 2016.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Em contraste, o Sun está fazendo sua oitava aparição consecutiva nos playoffs e avançou para as finais da WNBA em 2019 e 2022. A ala Alyssa Thomas está no Sun durante todo esse período e no domingo teve seu quarto triplo-duplo nos playoffs da carreira.

O Sun fechou as guardas de Indiana Caitlin Clark e Kelsey Mitchell, que tiveram média de 19,2 pontos durante a temporada regular. Connecticut colocou a veterana DeWanna Bonner em Clark — um confronto que o Sun não usou em seus quatro jogos da temporada regular contra o Fever — e isso deu o tom para o jogo.

Clark acertou 1 de 9 arremessos de quadra no primeiro tempo, incluindo 0 de 7 contra Bonner, de 1,93 m, como defensor principal. O Fever estava perdendo por 46 a 38 no intervalo, e as coisas só pioraram no segundo tempo.

Como o Sun dominou o Fever e o que isso significa para a melhor de três séries?

Foto de Joe Buglewicz/Getty Images

Como DeWanna Bonner atrapalhou Clark no primeiro tempo?

Charlie Creme: O comprimento de Bonner incomoda a maioria dos jogadores ofensivos que ela enfrenta, e pareceu impactar Clark. Foi uma boa decisão de treinamento de Stephanie White, e não há dúvidas de que Bonner foi boa defensivamente no domingo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Mas não estou pronto para declará-la a poção mágica para o Sun contra Clark. Clark não chutou bem a bola contra ninguém que Connecticut lançou contra ela (seis defensores no total no primeiro tempo), apesar de ter boa aparência, mesmo contra Bonner. Clark terminou 4 de 17 do campo para o jogo, e dois desses field goals — uma cesta de 3 pontos e uma bandeja — no início do segundo tempo vieram com Bonner marcando-a.

A estratégia de Connecticut de usar vários defensores e visuais diferentes é o que realmente impactou o desempenho de Clark em arremessos difíceis. Sem dúvida, White empregará algo semelhante no Jogo 2 (19h30 ET quarta-feira, ESPN).

Michael Voepel: É isso que Bonner faz: usa seu comprimento, experiência e conhecimento. Bonner jogou em sua primeira final da WNBA como novata em 2009. Clark tinha 7 anos na época. Bonner foi a escolha nº 5 em uma classe de recrutamento bem-sucedida de 2009, que teve nove jogadoras competindo por pelo menos 10 temporadas na WNBA. Bonner é a última ainda na liga, em sua 15ª temporada. Seus campeonatos vieram com Phoenix em 2009 e 2014.

Embora tenha sido a primeira vez nesta temporada que Bonner foi designada para Clark, não há nenhum tipo de jogadora — de armadoras a pivôs — que ela não tenha marcado ao longo dos anos. Aos 37 anos, ela teve o melhor total de vitórias defensivas de sua carreira: 3,1, quinta na WNBA, atrás da MVP A’ja Wilson, com 3,8.

Charlie está certa: Clark não arremessou bem, ponto final, independentemente de quem a estava marcando firmemente ou se ninguém estava. Clark e Mitchell foram um combinado de 4 de 23 atrás do arco. Quão fora do personagem isso foi? Clark liderou a WNBA nesta temporada em 3 pontos (122) e Mitchell ficou em quarto lugar (109). Mas você tem que dar crédito à defesa do Sun como um todo e aos defensores individuais por interromper o ritmo do Fever e nunca deixá-los ficar confortáveis.

jogar 1:15 Caitlin Clark leva golpe no rosto Caitlin Clark leva um golpe no rosto de Dijonai Carrington, mas continua no jogo pelo Fever.

Trocas significativas no meio da temporada são raras na WNBA. Quão grande estava Marina Mabrey no domingo?

Creme: Mabrey foi o fator X na vitória do Sun. A troca para adquiri-la em 17 de julho foi tão brilhante quanto é raro ver uma mudança de meio de temporada como essa. O maior buraco do Sun era uma verdadeira ameaça de arremesso de perímetro e Mabrey preenche isso. Ela foi uma artilheira de dois dígitos em todos os jogos, exceto dois, desde que chegou em Connecticut, mas domingo foi seu melhor jogo. Seus 27 pontos foram os maiores de todos os tempos saindo do banco em um jogo de playoff da WNBA, e ela foi a catalisadora no decisivo final do terceiro quarto e no início do quarto quarto. As quatro cestas de três pontos de Mabrey da marca de 6:33 do terceiro até que faltassem 6:38 no quarto tiveram uma média de 26,5 pés. A liderança do Sun foi de 6 para 18 nesse intervalo.

Principais notícias da semana de Tenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos melhores escritores.

• Classificação de novatos da WNBA: Clark sobe »

• Os prêmios Passans MLB estão aqui! »

• 32 times da NFL, 32 surpresas até agora »

Mais conteúdo ESPN+ »

Voepel: Ficou claro que Mabrey estava pronta para deixar Chicago no meio da temporada e queria a mudança. Connecticut era o lugar perfeito para ela, tanto em termos de conjunto de habilidades quanto de personalidade. Mabrey joga com uma vantagem competitiva da velha escola que combina com jogadores como Bonner e Thomas. E seu arremesso de perímetro e versatilidade como ala-armadora ou armadora são valiosos.

Mabrey foi a última das cinco titulares de Notre Dame do time vice-campeão nacional de 2019 do Irish a ser convocada, escolhida na 19ª posição na segunda rodada por Los Angeles. Ela foi negociada no ano seguinte para Dallas e passou três temporadas lá antes de ser negociada em 2023 para o Sky. O Sun é seu quarto time em suas seis temporadas na WNBA, mas é o que realmente parece se encaixar melhor nela.

jogar 0:44 A multidão do Sun irrompe para comemorar a grande vitória do Jogo 1 sobre o Fever Dijonai Carrington agita a multidão enquanto o Sun recebe uma ovação de pé pela vitória no playoff no Jogo 1 sobre Caitlin Clark e o Fever.

O que o Fever deve fazer na quarta-feira no jogo 2 para não ser eliminado?

Voepel: O Fever não é um ótimo time defensivo. Mas, no seu melhor, eles defendem bem o suficiente para realmente acelerar seu jogo de transição. É quando eles podem decolar como um trem desgovernado. Não vimos isso no domingo.

Claro, é uma verdade do basquete que quanto pior você arremessa, mais difícil pode ser defender. E esse é especialmente o caso de um time que obtém tanta energia quando está se divertindo no ataque. O jogo de domingo não foi nada divertido para o Fever. Mas eles tendem a responder bem a jogar mal em um jogo, e sabem que está tudo em jogo na quarta-feira.

Creme: A resposta fácil é fazer mais arremessos abertos. O ataque de Indiana correu bem (Clark teve oito assistências e empatou com a pior pontuação da temporada com apenas dois turnovers) e criou aberturas. O Fever simplesmente não arremessou bem, especialmente Clark e Kelsey Mitchell. Se esses dois não estiverem fazendo arremessos de salto, Indiana não vencerá os melhores times da liga. Indiana entrou no jogo como o melhor time de arremessos da WNBA em porcentagem (45,6%), mas arremessou 40,3% no domingo. O especialmente sombrio 6 de 28 da faixa de 3 pontos foi a verdadeira ruína do Fever, com Clark e Mitchell combinando para ir 4 de 23 de profundidade.

Indiana também terá que fazer mais defensivamente. O Sun acertou 49,3% dos arremessos de quadra e acertou metade de suas 18 tentativas de 3 pontos. Compare isso com o último encontro do time, uma vitória do Fever por 84-80 em 28 de agosto, quando Connecticut acertou 8 de 24 de profundidade. Mitchell também foi excelente e eficiente naquele jogo, marcando 23 pontos em 8 de 14 arremessos. Indiana precisará desse tipo de desempenho de seu co-líder de pontuação para evitar a eliminação.