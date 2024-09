Conor McGregor ainda mira Michael Chandler para retorno em 2025: ‘Eu gostaria que fosse Chandler’

Conor McGregor x Michael Chandler pode não estar morto ainda.

O caminho para esse confronto viu vários solavancos ao longo dos últimos dois anos, com os rivais servindo como treinadores opostos em O lutador final 32 e depois foi escalado para o UFC 303 em junho passado, apenas para ver sua luta ser cancelada quando McGregor desistiu devido a uma lesão.

Chandler já foi escalado para uma revanche com Charles Oliveira, que acontece no UFC 309 em 16 de novembro. Quanto a McGregor, ele e o CEO do UFC, Dana White, finalmente parecem estar de acordo que “The Notorious” não será visto no octógono novamente até o ano que vem.

“Será 2025”, disse McGregor em uma entrevista à DAZN durante a transmissão de Joshua x Dubois. “Veremos. Meu oponente que eu tinha escalado, Chandler, foi combinado. É o que é. Eu simplesmente aceito e sigo em frente. Meu trabalho é apenas ir à academia, estar na academia, estar em forma, e uma coisa é certa, quando for e onde for, estarei 100% pronto. É tudo em que posso me concentrar agora.”

Com Chandler ocupado no momento, parece que McGregor tem que mirar em um novo oponente. Enquanto ele mantém suas opções em aberto, ele quer que se saiba que Chandler não está fora de cena.

“Quem sabe hoje em dia?”, disse McGregor. “Não importa, não importa. Contanto que eu possa voltar, seja quem for. Eu gostaria que fosse Chandler. Eu gostaria de resolver isso, então desejo a ele boa sorte contra Oliveira, mas vamos ver como vai ser.”

McGregor, 36, falou abertamente sobre ter apenas duas lutas restantes em seu contrato com o UFC, e uma vez que essas lutas forem concluídas, ele estará livre para perseguir quaisquer outros interesses esportivos de combate que desejar. Além de ser um membro do plantel do UFC, McGregor também atua atualmente como um dos donos da BKFC, uma promoção de boxe sem luvas pela qual ele demonstrou interesse em competir também.

Tudo o que ele pode dizer com certeza é que gostaria de concluir seu período no UFC em 2025. Depois disso, ninguém sabe o que a maior atração do MMA fará a seguir.

“Eu devo”, disse McGregor. “É a terra prometida, então veremos. Eu nem sei. Ninguém no espaço sabe. Eu sou o lutador de maior geração no planeta Terra agora no espaço de hoje e o que acontece depois, como sou um agente livre, não tenho tanta certeza.”