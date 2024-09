Conor McGregor desafia o ‘lamentável’ Belal Muhammad, diz a Ilia Topuria que está ‘à vista’

Conor McGregor mantém suas opções em aberto.

No início deste ano, McGregor deveria fazer seu tão esperado retorno à jaula na luta principal do UFC 303 contra Michael Chandler. No entanto, “Notorious” desistiu do evento algumas semanas depois de sofrer uma lesão no dedo do pé e agora Chandler revanche Charles Oliveira no UFC 309. E embora McGregor ainda pareça interessado em resolver seus negócios com Chandler em seguida, ele também está aberto a outros oponentes, como o campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad.

“Ele é lamentável. Quero lutar com ele”, disse McGregor durante uma recente transmissão ao vivo hospedada pelo site de jogos de azar online Duelbits. “OK, Chandler é o próximo. Belal-McGregor, luta pelo título mundial dos meio-médios do UFC em jogo. Tenho vários nocautes aos 170. Sou uma força a ser reconhecida aos 170. Eu causo dano aos 170.

“Verifique as estatísticas. Cem por cento de precisão, esse homem nunca conseguiu um knockdown na história do UFC. Nem um nocaute! É constrangedor, para ser honesto. Meio que retarda uma pessoa porque você simplesmente não dá a mínima. Eles são todos vagabundos.”

Muhammad está em uma seqüência de 11 lutas invencíveis, pesando 170 libras, e recentemente conquistou o título dos meio-médios com um desempenho dominante sobre Leon Edwards no UFC 304. Dito isso, McGregor está correto ao afirmar que Muhammad não teve nenhum knockdown registrado em sua carreira no peso meio-médio. No contrato, McGregor competiu apenas três vezes no peso meio-médio e tem quatro knockdowns, porém apenas um nocaute.

Muhammad mais tarde respondeu a McGregor.

“Conor, quantas vezes vamos fazer isso?” Maomé disse. “Você começa a chamar meu nome, eu bato palmas de volta e você desaparece de novo. Vamos parar com esse jogo, mano. Sabemos que você não vai voltar para lutar contra nós. Sabemos que você precisa de ajuda. Você não vence uma luta desde 2020. O último lutador muçulmano para quem você enviou localização, ele o mandou para o hospital. Então pare de fazer isso consigo mesmo. Você não quer que isso aconteça novamente. Prefiro te ajudar do que brigar com você, mano. “Mas se você quiser lutar, Dana, acerte minha linha.”

Muhammad não foi o único campeão do UFC a atrair a ira do ex-campeão. O campeão peso pena do UFC, Ilia Topuria e McGregor, trocaram ideias na mídia por algum tempo e McGregor mais uma vez atacou o campeão espanhol, até mesmo encorajando Topuria a comparecer a um próximo evento do BKFC (McGregor é co-proprietário da promoção) se ele quer resolver as coisas.

“Bop, bop, bop, bop, bop. Eu o agarraria pela nuca e arrancaria aquele narizinho dele”, disse McGregor sobre Topuria. “Ele é um pequeno idiota. Estou fodendo espanhol. Estou em Marbella, mano. Estou em Marbella na barraca de luta livre, vamos ver o que é! Vamos pular e nos divertir! Seu idiota, vou quebrar sua cabeça! Sua coisinha baixinha, vou quebrar seu queixo!

“À vista! Estou em Marbella, Espanha. Estou em Marbella, Espanha, no dia 12 de outubro. … Veja o que acontece com você. Veja o que acontece se você me contrariar, mano!

É improvável que Topuria honre o pedido de McGregor, já que ele já está escalado para defender o título dos penas contra Max Holloway no UFC 308, no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi.

McGregor não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. Ele deve retornar no início de 2025.