Conor McGregor diz que a luta contra Michael Chandler ainda pode acontecer e quer ‘isenção’ ou ‘parceria conjunta’ para lutar no BKFC

Conor McGregor não parece se importar com a saída de Michael Chandler dele.

Na sexta-feira, surgiram notícias de que Chandler enfrentará Charles Oliveira novamente no co-evento principal do UFC 309 em novembro. É uma grande mudança para Chandler, que passou a maior parte dos últimos dois anos buscando uma luta com McGregor, mas uma que Chandler disse se resumiu a querer buscar o título dos leves e sua crença de que uma luta com McGregor ainda pode acontecer no futuro. E aparentemente McGregor concorda.

Na noite de sexta-feira, McGregor, que no início deste ano se tornou sócio do Bare Knuckle FC, esteve presente no BKFC 66 em Hollywood, Flórida, e após o evento ele falou na coletiva de imprensa pós-luta, abordando os últimos acontecimentos em sua carreira no UFC e dizendo que uma luta com Chandler ainda é possível.

“Quanto à revanche de Chandler com Oliveira, estou feliz com a data”, disse McGregor. “É novembro. Talvez ainda possamos fazer isso depois, se eles não vão me escalar até dezembro, talvez janeiro ou fevereiro, uma dessas datas. Talvez ainda possamos fazer isso. Estou um pouco fora do circuito com isso. Tudo o que posso fazer é continuar fazendo o que estou fazendo. Eu testo sob a administração de testes, treino diariamente e é isso. Vamos ver o que acontece. Espero que tudo se concretize.”

McGregor estava programado para lutar este ano quando ele e Chandler foram definidos para o evento principal do UFC 303 em junho, até que uma lesão no dedo do pé o forçou a sair do evento. Foi o último revés para McGregor, que não compete desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264, e agora o CEO do UFC, Dana White, insiste que “Notorious” não retornará à ação até 2025.

Mas McGregor está cansado de ficar sentado na lateral. Enquanto uma luta no UFC parece improvável este ano, o ex-campeão de duas divisões sugeriu uma possível co-promoção entre o UFC e o BKFC para garantir que ele possa voltar à ação mais cedo do que tarde.

“Tenho duas lutas restantes no meu contrato com o UFC”, disse McGregor. “Meu oponente com quem eu estava escalado para lutar remarcou outra luta. Eu adoraria talvez uma isenção, ou talvez uma parceria conjunta, Bare Knuckle-UFC, semelhante à McGregor Sports and Entertainment e Mayweather Promotions. Algum tipo de acordo em que possamos ficar ocupados. Preciso estar ocupado e agora estou trabalhando para chegar lá. Então, vamos ver o que acontece.”

Embora seja improvável que o UFC atenda ao pedido de McGregor, a promoção tem um bom relacionamento com o BKFC e já abriu exceções para McGregor, principalmente quando ele lutou contra Floyd Mayweather em 2017. Mas se isso não acontecer e McGregor for simplesmente forçado a continuar esperando, bem, ele tem praticado bastante isso nos últimos anos.

“Como eu disse, tenho duas lutas restantes no contrato e está demorando um minuto”, disse McGregor. “Mas paciência é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode possuir, estudar, aprender e implementar, e é onde estou agora.”