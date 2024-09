Conor McGregor nomeia ‘top 5 MMA GOATS’

Conor McGregor respeita os pioneiros do MMA.

“The Notorious” foi recentemente apresentado em uma transmissão ao vivo hospedada pelo site de apostas online Duelbits, onde ele respondeu a uma série de perguntas, incluindo quem ele considera serem os cinco maiores lutadores de MMA de todos os tempos.

Sem perder o ritmo, McGregor recitou quatro nomes que seriam registrados por qualquer fã de luta, embora precisasse de um momento para encontrar o quinto.

“Os 5 melhores CABRAS do MMA”, disse McGregor. “Rickson Gracie, Royce Gracie, Ken Shamrock, Chuck Liddell… quantos são? Três, quatro? Quatro? Os OGs… Bas Rutten. Bas Rutten, sim. A própria Europa. O primeiro da Europa é Bas Rutten. Que homem Bas Rutten é.

“Ele está em estado sério agora. Bas, estou bem atrás de você, mano. Eu vejo você, Bas. Eu vejo você, Bas. Estou bem atrás de você.

Ex-kickboxer, Rutten se tornou o primeiro campeão holandês do UFC ao derrotar Kevin Randleman por decisão dividida em maio de 1999 para conquistar o título dos pesos pesados. Lesões impediram Rutten de defender seu cinturão, mas a vitória foi o ponto de exclamação de uma impressionante carreira de lutador que o viu chegar a 28-4-1, com vitórias notáveis ​​sobre Frank Shamrock, Maurice Smith, Guy Mezger e Tsuyoshi Kohsaka.

Rutten foi introduzido no Hall Fame Pioneer Wing do UFC em 2015.

As outras escolhas de McGregor também foram essenciais para a ascensão do MMA ao mainstream, com Royce Gracie sendo indiscutivelmente a figura mais importante na história do negócio como o rosto dos primeiros eventos do UFC, Rickson Gracie sendo conhecido por seu mítico – embora muitas vezes não documentado — façanhas nas artes marciais, Shamrock levando o UFC a outro nível de popularidade e Liddell sendo o primeiro superstar da promoção da era moderna.

Surpreendentemente, McGregor saiu da lista. O fanfarrão irlandês continua sendo a maior atração de bilheteria do MMA e já conquistou títulos nas categorias peso pena e peso leve do UFC. A recente produção na carreira do jogador de 36 anos deixou a desejar, já que ele tem apenas uma vitória em seu nome desde que derrotou Eddie Alvarez pelo título de 155 libras em 2016 e não luta desde a derrota para Dustin Poirier em julho. 2021.