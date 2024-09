Conor McGregor provoca candidatura presidencial na Irlanda, ‘Only Logical Choice’

Conor McGregor parece estar jogando um chapéu no ringue para as eleições presidenciais de 2025 na Irlanda… afirmando que ele é o cara mais qualificado para representar o povo de seu país de origem.

“Como presidente, tenho o poder de convocar o Dáil [Éireann] bem como dissolvê-lo”, disse a superestrela do UFC. “Então, como eu disse antes, eu teria todas as respostas que o povo da Irlanda busca desses ladrões do trabalhador, esses desorganizadores da unidade familiar, esses destruidores de pequenos negócios , e assim por diante!”