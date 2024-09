Conselhos para Malik Willis do Packers se ele começar por Jordan Love

GREEN BAY, Wisconsin — Blaine Gabbert não retornará para ajudar o técnico do Green Bay Packers, Matt LaFleur, a fazer o que eles fizeram em 2018, quando ele liderou seu novo time para uma vitória improvável após se tornar o quarterback titular do Tennessee Titans na Semana 2, depois que Marcus Mariota se machucou na estreia.

O que Gabbert pode fazer, no entanto, é oferecer alguma perspectiva e talvez um pouco de conforto em saber que Malik Willis não enfrentará uma tarefa impossível se ele for de fato escalado para a vaga de QB1 na estreia em casa no domingo contra o Indianapolis Colts (13h, horário do leste dos EUA, Fox), depois que Jordan Love sofreu uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante a derrota de sexta-feira por 34 a 29 para o Philadelphia Eagles.

Afinal, com LaFleur como seu coordenador ofensivo no Tennessee, Gabbert conseguiu evitar que os Titans começassem 0-2. Os Packers não começam 0-2 desde 2006.

“A melhor parte sobre Matt é que ele vai fazer em seu plano de jogo o que é a força do quarterback”, disse Gabbert em uma entrevista por telefone esta semana. “Esse é o sinal de um grande treinador, e Matt é um dos melhores que já conheci, e você viu isso desde que ele está em Green Bay.

“Então ele vai colocar Malik na melhor posição possível. Malik ainda tem que sair e executar esse plano de jogo. Definitivamente haverá alguns solavancos ao longo do caminho, especialmente com ele chegando lá há 15 dias.”

Uma escolha de terceira rodada dos Titans em 2022, Malik Willis tentou um total de 66 passes antes de se juntar recentemente aos Packers para ser reserva de Jordan Love (à direita). EPA/Sebastião Moreira

Pelo menos Gabbert, que atualmente não tem contrato após jogar pelos Chiefs na temporada passada, teve um pouco mais de tempo no sistema de LaFleur quando ajudou os Titans a vencer os Texans por 20 a 17, embora tenha sido sua primeira partida como titular pelo Tennessee e a primeira temporada de LaFleur como coordenador ofensivo de jogadas.

“Não é a primeira vez que faço parte de um time em que precisamos contar com nosso quarterback reserva”, disse LaFleur.

Não é nem a primeira vez que ele tem que fazer isso na Semana 2, mas é a primeira vez que ele tem que fazer isso com um quarterback que ainda não conhece a cidade — muito menos as complexidades do ataque de LaFleur.

Os Packers negociaram com Willis em 26 de agosto — apenas 18 dias atrás. Pelo menos Gabbert esteve com os Titans durante toda a offseason.

“Ele acabou jogando uma quantidade razoável para nós naquele ano”, disse LaFleur sobre Gabbert, que apareceu em oito jogos. “Você tem que tentar descobrir o que pode colocar seu time na melhor posição possível, com o que ele se sente mais confortável e conseguir repetições para ele ao longo da semana.”

Gabbert não foi um sucesso naquela primeira partida (13 de 20, 117 jardas, 1 TD), mas não perdeu a bola. E embora os Titans também tenham vencido o jogo seguinte com Gabbert como titular, ele saiu mais cedo por causa de uma concussão.

“O mais importante é não tentar fazer muito”, disse Gabbert. “Você não precisa tentar ganhar o jogo no primeiro quarto, no segundo quarto ou mesmo no terceiro quarto. Permaneça nele. Coloque os pés no chão. É um novo sistema. Ele vai se mover rápido, e você vai processá-lo um pouco devagar, apenas tentando obter a chamada de jogo no fone de ouvido, regurgitar a jogada no huddle e chegar à linha de scrimmage. Não tenha pressa.”

Um dos melhores exemplos recentes de um quarterback reserva tendo sucesso é Cooper Rush, que tem um histórico de 5-1 como titular substituto do Dallas Cowboys, incluindo uma marca de 4-1 em 2022 que manteve seu time na disputa dos playoffs.

Rush repetiu os pensamentos de Gabbert sobre como Willis deveria abordar o assunto.

“Não faça muito”, disse Rush. “Você tem que confiar em si mesmo. Você está aqui por um motivo. Você pode jogar neste nível. Vá ser você mesmo. Apenas jogue futebol inteligente e… apenas ser inteligente era parte da mentalidade. Sim, apenas vá lá e jogue e não se preocupe com muita coisa.”

Gabbert também sugeriu que Willis passasse o máximo de tempo possível com LaFleur esta semana.

“Realmente converse com ele, para que você tenha confiança nas jogadas que estão sendo feitas e que elas sejam aquelas que você conhece e confia que conseguirá executar em alto nível”, disse Gabbert.

Quando perguntado se ele disse a LaFleur o que o deixa ou não confortável neste momento, Willis disse na quarta-feira: “Não tenho certeza se chegamos lá ainda. Estamos apenas vivendo um dia de cada vez, e chegaremos a esse ponto mais perto da hora do jogo, se for necessário.”

Disse LaFleur: “Ele tem que se comunicar conosco e nos deixar saber onde ele está. E certamente nós iremos analisar isso no final da semana e provavelmente ‘X’ algumas coisas, se ele não estiver muito confortável com isso, e marcar as coisas que ele realmente gosta e com as quais ele se sente mais confortável.

“Não é como se estivéssemos lidando com um novato aqui que não tem histórico. Muitas dessas ofensas fazem coisas semelhantes. É só, como você as faz? Quando você as faz? Quem você está colocando onde? Então levamos tudo isso em consideração.”

Todd Archer, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.