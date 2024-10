Conte coloca o Napoli de volta ao topo da Série A com suor

O Napoli deve continuar trabalhando duro para progredir, disse o técnico Antonio Conte, depois que uma vitória em casa por 2 x 0 sobre o Monza, no domingo, colocou o time na liderança da Série A pela primeira vez desde que conquistou o título, há duas temporadas.

O Napoli teve um desempenho muito abaixo das expectativas na temporada passada, quando terminou em 10º e ficou de fora das competições europeias.

No entanto, eles parecem estar lentamente recuperando o ânimo sob o comando de Conte e lideram a tabela com 13 pontos após seis jogos.

“Há uma vantagem e uma desvantagem [of not playing in Europe] – a vantagem é que você pode treinar o time a semana toda, a desvantagem é que o time não é tão competitivo quanto aqueles que jogam na Europa”, disse Conte ao DAZN.

“Dito isto, continuamos a trabalhar, fazemos isso para realizar os sonhos das pessoas, mas a realidade é que estamos muito longe para fazer voos de fantasia.

O Napoli de Antonio Conte venceu o Monza no domingo e assumiu o primeiro lugar na Série A. Imagens Getty

“Precisamos suar a cada jogo, como fizemos hoje, e crescer.”

O Napoli passou por uma campanha turbulenta em 2023-24, passando por três treinadores após a saída do técnico Luciano Spalletti e, em seguida, assumiu o cargo na Itália.

Conte recebeu a responsabilidade de reviver o Napoli e levar o clube de volta ao topo após aquela temporada sombria.

“Não se passaram nem três meses, o presidente [Aurelio De Laurentiis] é o primeiro a falar de uma reconstrução total. [Victor] Osimhen e [Piotr] Zielinski saiu enquanto ouço pessoas falando sobre certas coisas”, acrescentou Conte.

“Sei que há grandes expectativas para mim porque fiz coisas importantes. Vamos deixar os torcedores sonharem, mas tenho que manter os pés no chão.

“Ouço pessoas falando que não sabem nada sobre os Scudettos. Temos que acelerar para levar o Napoli onde eles merecem estar, que não é o 10º lugar”.