Contra Notre Dame, Northern Illinois finalmente teve seu momento

Thomas Hammock sentiu todas as emoções passarem por ele no sábado, exceto uma.

Hammock, o treinador do Northern Illinois, assistiu dele equipe, representando dele alma mater, derrotar o No. 5 Notre Dame no estado onde ele cresceu. Seus pais estavam lá. Assim como seu treinador de luta livre e 15-20 companheiros de equipe da Bishop Luers High em Fort Wayne, Indiana, localizada a cerca de 95 milhas do Notre Dame Stadium.

“Não consegui encontrá-los depois do jogo, mas eles enviaram fotos”, disse Hammock à ESPN na noite de sábado, enquanto os ônibus da equipe da NIU se aproximavam da divisa dos estados de Indiana e Illinois. “Todos os meus amigos são fãs de Notre Dame. Mas, por este dia, eles apoiaram os Huskies.”

Que dia foi esse, quando a Northern Illinois surpreendeu Notre Dame por 16 a 14, registrando sua primeira vitória contra um adversário top cinco da AP e a primeira vitória desse tipo de um time da Mid-American Conference. A virada rendeu aos Huskies a classificação nº 25 na pesquisa da AP — antes desta semana, eles não eram classificados desde 2013.

Desde 1983, a NIU mantém um registro de “Boneyard Victories”, vitórias contra adversários de grandes conferências e outros adversários notáveis ​​com marcas e orçamentos maiores. Como running back da NIU em 2002, Hammock ajudou a garantir uma ao correr por 172 jardas em uma vitória de 42-41 na prorrogação contra Wake Forest. Ele nunca mais jogaria depois de apresentar sintomas do que seria diagnosticado como uma doença cardíaca que encerraria sua carreira.

No ano seguinte, Hammock viu a NIU aumentar o Boneyard com vitórias sobre Alabama, Maryland e Iowa State (antes de sábado, o jogo do Alabama foi a última vitória da NIU contra um adversário não classificado da liga). Depois de retornar como técnico em 2019, ele levou os Huskies a vitórias sobre Georgia Tech em 2021 e Boston College no ano passado. Mas nenhuma vitória significaria mais do que uma sobre Notre Dame, e é por isso que isso tocou todos os acordes para Hammock.

“Quando você está com os caras há muito tempo, e você pensa em todo o trabalho duro e sacrifício que eles fizeram, que todos nós fizemos, e trabalhar juntos, encontrar um jeito, as emoções me dominaram”, disse Hammock. “É enorme. Obviamente, tenho muito orgulho da NIU.”

Quanto exatamente?

“Ele deu ao filho o nome de um dormitório no campus”, disse o diretor atlético Sean Frazier, referindo-se ao nome do meio do filho de Hammock, Thomas Douglas. Thomas Sr. conheceu sua esposa no Douglas Hall.

“Esse cara é um Huskie”, Frazier continuou. “Ele voltou para casa. Estou muito feliz por ele e sua família. Ele merece esse momento. Nossos filhos merecem esse momento.”

A única emoção que Hammock não sentiu no sábado foi surpresa. Ele sabia quando estudou Notre Dame seis dias antes do jogo que Northern Illinois teria uma chance real de vencer. Hammock gostou especialmente de como os Huskies se igualaram na linha de scrimmage.

Ele sobrecarregou a semana da NIU com treinos mais exigentes na segunda e terça-feira, o que deu tempo para os corpos dos jogadores se recuperarem.

“Quanto mais assistíamos ao filme, mais percebíamos que este é um time vencível”, disse o quarterback Ethan Hampton à ESPN. “Prefiro nossa linha ofensiva a qualquer um no país.”

Os Huskies superaram Notre Dame por 388-286, converteram o dobro de chances de terceira descida e permitiram apenas duas jogadas de mais de 19 jardas. Eles também bloquearam duas tentativas de field goal, incluindo uma tentativa de 62 jardas nos segundos finais.

Enquanto Jeremiyah Love, de Notre Dame, teve o destaque do jogo, uma corrida de touchdown com barreiras, o running back da NIU, Antario Brown, teve o melhor desempenho ofensivo com 126 jardas recebidas e 99 jardas corridas.

“Não foi uma vitória por acaso”, disse Hammock. “Fomos bons nas trincheiras, e aqueles caras foram a diferença no jogo. Construímos nosso programa de dentro para fora, então você tem que ser capaz de vencer lá para ter uma oportunidade em jogos como este. Aqueles caras jogaram duro.”

Os jogadores de Hammock também entendem a magnitude do que conquistaram. Hampton disse que está ansioso para contar aos seus futuros filhos sobre a vitória. Ele também reconheceu o que isso significou para seu treinador.

“Ninguém ama a NIU mais do que o técnico Ham”, disse Hampton. “Ele instila isso em nós. Ele jogou aqui, ele quer estar aqui, então quando você tem um técnico que acredita em você e que tem orgulho de fazer parte do programa da NIU, isso faz você jogar melhor.”

A Northern Illinois ainda tinha que montar um drive — e superar um ponto de bola altamente questionável — para garantir a vitória. Gavin Williams pareceu limpar o marcador em uma corrida de terceira e 2 da linha de 20 jardas de Notre Dame, o que teria permitido que a NIU se aproximasse para uma tentativa de field goal e drenasse mais tempo. Mas os árbitros viram a bola curta, forçando a quarta descida e um tempo limite de Notre Dame com 36 segundos restantes. Hammock pediu para contestar o ponto, mas foi informado de que uma revisão — que confirmou o ponto — já havia sido iniciada.

“Já estávamos no alcance do field goal, então eu não ia deixar que aquela jogada determinasse o resultado do jogo”, disse Hammock. “Eu estava confiante com nossa operação de times especiais de que poderíamos fazer o chute, e então só tínhamos que voltar lá e jogar na defesa mais uma vez.”

Kanon Woodill marcou seu terceiro field goal, e a defesa manteve Notre Dame fora do alcance realista dos field goals para garantir a vitória.

“Esta é uma declaração tão grande para o programa e para a NIU”, disse Frazier. “Há muitas pessoas falando sobre o Grupo dos 5, Power 4, o dinheiro e os recursos e NIL. É sobre os jogadores e é sobre se alinhar e bater cabeças e [may] o melhor homem vence. Você viu isso [Saturday].”

Frazier conhecia Hammock do tempo em que estavam juntos em Wisconsin — Hammock foi assistente dos Badgers de 2011 a 2013, enquanto Frazier atuou como vice-diretor atlético da escola — e lhe deu uma oportunidade de treinador principal que provavelmente não teria surgido em nenhum outro lugar. A NIU ficou sem vitórias em 2020, venceu o MAC em 2021 e depois foi 3-9 no ano seguinte. Mas Hammock estabilizou o programa. A NIU venceu um jogo de bowl na temporada passada. O time registrou uma média de notas de 3,0 ou melhor em nove semestres consecutivos, o que não é nenhuma surpresa, já que seu treinador foi duas vezes selecionado para o Academic All-America quando ele jogou.

A NIU lida com os desafios típicos do Grupo dos 5, incluindo rotatividade de escalação e recursos. O lema do programa é: “The Hard Way”. Mas vitórias como a de sábado têm impacto a longo prazo.

“Minha visão e objetivo sempre foi fazer a universidade voltar a ser o que era com matrículas, arrecadação de fundos, todas essas coisas”, disse Hammock. “Para fazer isso, você tem que vencer jogos como esse, onde seus ex-alunos ficam animados. Eles querem retribuir, querem fazer parte de um programa. Eu sei o quão grande foi aquele jogo do Alabama para ajudar a construir instalações e coisas assim.

“Espero que este possa fazer a mesma coisa.”