Conversa sobre transferência: Arsenal e Man City de olho em Musiala do Bayern

PRINCIPAL NOTÍCIA: Arsenal e Man City estão ligados à transferência de Musiala

Meio-campista do Bayern de Munique Jamal Musiala atraiu o interesse dos times da Premier League Arsenal e Manchester City, relata o Evening Standard.

Após uma impressionante temporada 2023-24, na qual o internacional alemão marcou 12 gols e deu oito assistências em todas as competições, Musiala foi relacionado por times de toda a Europa. Foi relatado que tanto o Arsenal quanto o Manchester City têm monitorado o jogador de 21 anos, tendo se estabelecido como um dos talentos mais brilhantes da Europa.

Musiala ainda tem dois anos de contrato com o clube da Baviera, mas a reportagem sugere que os gigantes alemães estão confiantes de que manterão o jovem no clube em longo prazo, apesar dos fortes vínculos com clubes da Premier League.

No entanto, se nenhum progresso for feito em um novo acordo para Musiala até o próximo verão, o Bayern pode ser colocado em uma situação difícil. Os clubes na Europa poderão tirar vantagem do fato de que ele teria apenas um ano restante em seu acordo, o que poderia forçar o Bayern a se separar de Musiala, caso as negociações do contrato não avancem.

Jamal Musiala, do Bayern de Munique, teria sido associado a transferências para o Arsenal e o Manchester City, da Premier League. (Foto de Frederic Scheidemann – UEFA/UEFA via Getty Images)

– Zagueiro do Napoli Mário Rui é visto como uma alternativa potencial à AS Roma Nicola Zalewski caso a busca do Galatasaray por este último fracasse, relata Gianluca Di Marzio. Os gigantes turcos têm buscado um acordo para Zalewski, mas estão enfrentando um desafio para finalizar o acordo antes do prazo final de sexta-feira. O relatório revela que, caso o Galatasaray sinta que um acordo para o internacional polonês não se materializará, eles buscarão uma transferência para Rui, que o Napoli poderia dispensar.

– O Galatasaray viu sua busca pelo meio-campista do Eintracht Frankfurt Éric Junior Dina Ebimbe colapso, relatórios A Equipe. O tuíte sugere que os dois clubes estavam trabalhando em um acordo, no entanto, os gigantes turcos não conseguiram persuadir o jogador de 23 anos a se juntar ao clube, que viu o acordo fracassar. Foi relatado que o Galatasaray fez uma oferta de € 10 milhões pelo meio-campista, com o Frankfurt aberto à saída, mas parece improvável que um acordo se materialize.

– O Barcelona poderia ter se separado do atacante Raphinhamas ele rejeitou abordagens da Arábia Saudita, relata o Bild. Embora o atacante brasileiro tenha provado ser um jogador-chave para o Barcelona no início desta temporada, marcando três gols e três assistências, ele era um jogador com quem o Barcelona poderia ter se separado no verão. Há relatos de que houve interesse de clubes da Saudi Pro League no jogador de 27 anos, mas ele rejeitou um pacote salarial de mais de € 100 milhões.

– Meio-campista do Lille Angel Gomes surgiu como um “alvo principal” para o Newcastle United, mas enfrenta a concorrência do Liverpool, Tottenham Hotspur e Borussia Dortmund, relata o Sun. O jogador de 24 anos impressionou na França, onde conseguiu 10 assistências em todas as competições na temporada passada, o que levou a uma convocação recente para a Inglaterra. O contrato de Gomes com o Lille expira no próximo verão, o que alertou vários clubes sobre sua situação. Foi relatado que Gomes não renovará seu contrato com o clube francês, o que o levará a se tornar um alvo prioritário para o Newcastle.

– Goleiro do Real Madrid Andriy Lunin fechou um novo acordo com o clube, relata o The Athletic. O internacional ucraniano tinha um ano restante em seu contrato, embora relatórios anteriores indicassem que ele estava perto de garantir um novo acordo com Os Brancos. Há relatos de que Lunin tinha dúvidas sobre um novo contrato, devido à falta de tempo de jogo que ele pode receber, mas a reportagem revela que ele agora concordou com um novo contrato de três anos com os gigantes espanhóis.