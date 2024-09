Conversa sobre transferência: Arsenal, Man City e Real Madrid correm por Wirtz

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas europeias, mas os rumores continuam a girar. O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, idas e vindas e, claro, negócios fechados.

HISTÓRIA PRINCIPAL: Arsenal entra na corrida por Wirtz

O Arsenal entrou na corrida para contratar o meio-campista ofensivo do Bayer Leverkusen Florian Wirtzde acordo com Bild.

É relatado que os Gunners vão competir com Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique pela contratação do jovem de 21 anos, mas qualquer mudança para ele pode exigir uma oferta no valor de 150 milhões de euros.

Diz-se que Wirtz pretende ingressar em um time que poderá vencer a Liga dos Campeões se deixar o Leverkusen, ao mesmo tempo que deseja a oportunidade de competir pela Bola de Ouro. Acredita-se que o Arsenal o tenha “observado de perto” durante seu tempo como jovem jogador em Colônia, e agora está “totalmente empenhado” em tentar trazê-lo ao Emirates Stadium.

O técnico Xabi Alonso deu a Wirtz um papel de liderança desde que ajudou seu time a conquistar o título da Bundesliga na temporada passada, e ele teve um início de campanha impressionante com seis gols nas cinco primeiras partidas em todas as competições.

GOSSIP DE PAPEL (por Adam Brown)

Escolhas do Editor 2 Relacionado

– Olheiros do Liverpool contrataram o atacante do Borussia Dortmund Karim Adeyemi à sua lista, relata TeamTalk. Os Reds estão planejando “renovar” sua linha de ataque na próxima temporada, em meio à crença de que poderiam ficar sem Mohammed Salah quando seu contrato expirar. O jogador de 22 anos é um dos primeiros nomes ao lado do Real Sociedad Takefusa Kubo23, que estão sendo apontados como potenciais substitutos.

– O Manchester City está explorando uma mudança para o meio-campista do Torino Samuel Riccide acordo com o Guardião. Os Cidadãos estão interessados ​​em conseguir um substituto para Rodrigo depois de ter sido descartado para a temporada, e acredita-se que o jovem de 23 anos, que está disponível para ser contratado por cerca de £ 30 milhões, poderia desempenhar um papel de longo prazo no projeto do clube, em vez de aderir como uma opção provisória.

– Vários clubes estão de olho no meio-campista do Lille Anjo Gomesrelata o Telegraph. O jogador de 24 anos, que fez sua estreia internacional pela Inglaterra no início deste mês, está no radar dos clubes da Premier League e também da Europa, tendo continuado sua impressionante forma na Ligue 1 nesta temporada, e é é relatado que Os Dogues já estão se preparando para receber ofertas por ele em janeiro.

– Atacante do Sporting Viktor Gyökeres está no radar do Arsenal, diz Nicolo Schira. Os Gunners têm procurado um atacante no mercado de transferências ultimamente, e parece que o jogador de 26 anos continua sendo uma opção para o técnico Mikel Arteta. Depois de contribuir com 39 golos em 33 jogos do campeonato na época passada, o internacional sueco iniciou rapidamente a nova campanha portuguesa na Primeira Liga, tendo marcado 10 golos nas primeiras sete partidas.

– Juventus fez uma oferta de contrato ao atacante Dusan Vlahovicde acordo com Ekrem Konur. O Bianconeri estão perto de chegar a um acordo total com o jogador de 24 anos, com a proposta considerada um acordo que garantiria seu futuro no clube até o verão de 2029. Vlahovic marcou dois gols em cinco partidas da Série A, então longe nesta temporada.