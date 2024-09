Conversa sobre transferência: Flamengo se aproxima da contratação do agente livre Martial

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

NOTÍCIA PRINCIPAL: Martial perto de transferência para o Flamengo

Houve avanço entre o Flamengo e os representantes do ex-atacante do Manchester United Anthony Marcial sobre negociações para uma transferência gratuita, relata Nicolo Schira.

O jogador de 28 anos, que se tornou um agente livre após seu contrato com o Old Trafford expirar no verão, teria recebido ofertas de três clubes diferentes, mas foi o time brasileiro da Série A que fez a melhor proposta.

Fabrizio Romano informou na quinta-feira que Martial foi identificado como substituto do atacante lesionado do Flamengo, Pedro, e acredita-se que as negociações estejam em andamento para reforçar o ataque.

Martial foi titular cinco vezes na Premier League na temporada passada e recentemente também foi relacionado ao Galatasaray e ao AEK Atenas.

O Flamengo está supostamente pronto para contratar o agente livre Anthony Martial, ex-Manchester United. (Foto de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– Liverpool quer dar zagueiro Virgílio van Dijk um novo contrato, relata o Football Insider. Acredita-se que o técnico Arne Slot vê o jogador de 33 anos como uma parte fundamental de seus planos, e as conversas iniciais já foram realizadas com seus representantes. Ele entrou nos últimos 12 meses de seu acordo no verão e está livre para assinar um acordo de pré-contrato com um clube fora da Premier League a partir de janeiro.

– Zagueiro do Bayer Leverkusen Jonathan Tah declarou sua intenção de deixar o clube quando seu contrato expirar no próximo verão. Durante uma entrevista com o Suddeutsche Zeitung, o jogador de 28 anos disse: “Minha decisão é tão clara quanto antes. Não vou estender meu contrato.” Tah, que foi destaque pela Alemanha no Campeonato Europeu, foi ligado ao Barcelona durante o verão.

– Arsenal tem interesse no ponta do Brentford Bryan Mbeumorelata o Daily Mail. É relatado que o jogador de 25 anos impressionou os olheiros dos Gunners, que consideraram fazer uma jogada por ele antes do fechamento da janela de transferências de verão. Mbeumo teve um início impressionante na nova campanha dos Bees, marcando três gols em três jogos, incluindo dois na vitória por 3 a 1 sobre o Southampton.

– Meio-campista do Manchester City Mateo Kovacic poderia considerar deixar o Estádio Etihad, relata o Football Insider. O retorno de Ilkay Gündogan acredita-se que tenha causado preocupação sobre a quantidade de tempo de jogo que ele terá sob o comando do técnico Pep Guardiola, o que pode fazê-lo procurar uma mudança quando a janela de transferências de janeiro abrir. Ele foi recentemente vinculado ao Al Nassr, da Saudi Pro League.

– Dois clubes da Premier League estão de olho no meio-campista do Swansea City Azeem Abdulairelata o Team Talk. Tanto o West Ham United quanto o Bournemouth estão supostamente interessados ​​no jogador de 21 anos, que impressionou no Campeonato da EFL nesta temporada em três aparições no total. Abdulai tem quatro convocações para a Escócia no nível sub-21.