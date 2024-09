Conversa sobre transferência: Inter lidera Milan, Juve na corrida para contratar David

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas da Europa, mas os rumores continuam girando! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, novidades e, claro, negócios fechados!

NOTÍCIA PRINCIPAL: A estrela da corrida pelo Canadá, David, esquenta

A Internazionale tentará vencer a concorrência do Napoli, Milan, Juventus e outros para contratar o atacante do Lille Jônatas David no verão, de acordo com Calciomercato.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O clube da Série A teve sucesso na contratação de agentes livres nos últimos anos e tentará repetir isso com o jogador de 24 anos, cujo contrato com o Lille está previsto para expirar no verão de 2025.

Qualquer interesse só será acrescentado pelo fato de que não houve nenhuma negociação para que o internacional canadense estendesse seu contrato com Os Dogues até agora.

A Inter está planejando se antecipar à concorrência ao chegar a um acordo com David nas primeiras semanas do novo ano — com a Juventus sendo o clube cuja presença Os Nerazzurri está mais ciente, pois pretende concluir a assinatura.

David começou a temporada com três gols e duas assistências em oito partidas em todas as competições pelo Lille.

Segundo relatos, a Inter de Milão é favorita para contratar o atacante do Lille, Jonathan David, no verão. Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Manchester City espera contratar Xavi Simons como Kevin De Bruyne’s sucessor de longo prazo, de acordo com o Football Insider, que acrescenta que haverá competição do Liverpool e do Bayern de Munique pelo meia-atacante do Paris Saint-Germain atualmente emprestado ao RB Leipzig. Isso acontece com De Bruyne ficando sem contrato no final da temporada.

– O Torino espera renovar De Samuel Ricci contrato com o AC Milan, Internazionale e Napoli, todos mostrando interesse no meio-campista, relata Calciomercato, enquanto também há outros grandes clubes europeus de olho no jogador de 23 anos. O contrato atual de Ricci vai até 2026, mas O Touro esperam estender esse valor até 2029, já que querem pelo menos € 35 milhões caso o italiano deixe o Stadio Olimpico Grande Torino.

– Miguel Antonio e Danny Ings poderia deixar o West Ham United em janeiro, afirma o Football Insider, com ambos os atacantes tendo contratos que expiram no final da temporada. Os Hammers poderiam tentar fazer isso para liberar espaço no elenco e salários para que pudessem trazer outro atacante durante a janela de inverno.

– Empoli pode contratar goleiro em definitivo Devis Vásquez do AC Milan por € 900.000, conforme relatado por Matteo Moretto, com o jogador de 26 anos atualmente emprestado ao clube da Série A.