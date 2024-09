Conversa sobre transferência: Man United e West Ham de olho em Goretzka do Bayern

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas da Europa, mas os rumores continuam girando! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, novidades e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Man United e West Ham estão ligados à transferência de Goretzka

Dois clubes da Premier League monitoram a situação do meio-campista do Bayern de Munique Leon Goretzkarelata o The Sun.

Há relatos de que Manchester United e West Ham United estão interessados ​​no jogador de 29 anos, mas acredita-se que mais interesse pode surgir em janeiro. Goretzka não conseguiu ganhar uma vaga de titular no time do técnico Vincent Kompany durante o verão, e as últimas informações indicam que o clube continua decidido a transferi-lo na próxima oportunidade.

O Bayern está aberto a um empréstimo inicial que incluiria uma cláusula permanente, embora haja preocupações de que seu salário de £ 273.000 por semana possa ser um obstáculo para alguns clubes.

Goretzka, que chegou à Allianz Arena em transferência gratuita em 2018, fez 30 jogos no campeonato na temporada passada, mas a aquisição de João Palhinha do Fulham o viu cair na hierarquia em meio à difícil competição por vagas com também Josué Kimmich e Aleksandar Pavlović.

O internacional alemão marcou na vitória do Bayern por 9 a 2 sobre o Dínamo Zagreb na Liga dos Campeões da UEFA, na terça-feira, depois de entrar como substituto aos 81 minutos.

– Real Madrid está em contato com zagueiro do Liverpool Trent Alexandre-Arnoldrelata o Team Talk. Os Brancos estariam planejando uma transferência para o jogador de 25 anos no ano que vem, após identificá-lo como um jogador que poderia causar impacto no Santiago Bernabeu por “vários anos”. Alexander-Arnold entrou no último ano de seu contrato em Anfield no verão.

– Estão em curso negociações entre o Barcelona e os representantes do avançado Lamina Yamal sobre um novo contrato, relata a MARCA. O Azul-claro acredita-se que estão interessados ​​em dar ao jovem de 17 anos uma extensão que garantiria seu futuro no clube até 2030, tornando-o uma parte fundamental de seu projeto futuro. Yamal entrou nos dois últimos anos de seu acordo neste verão, em seu contrato atual que inclui uma cláusula de liberação no valor de cerca de US$ 1 bilhão.

– O Manchester City está na “pole position” na corrida pelo meia-atacante do Bayern de Munique Jamal Musialarelata o Football Insider. Vários clubes, incluindo Liverpool, Real Madrid e Arsenal, estão entre os interessados ​​no jogador de 21 anos, mas parece que os Citizens chegaram à frente da fila. Há relatos de que os atuais campeões da Premier League estariam dispostos a fazer uma oferta significativa para contratá-lo.

– Lateral esquerdo do Chelsea Bem Chilwell está aberto a deixar o clube em janeiro, relata Ekrem Konur. Dois clubes da Premier League estão considerando um empréstimo para o jogador de 27 anos, que está interessado em permanecer na Inglaterra e também em ganhar tempo de jogo regular. Ele ainda não fez nenhuma aparição nesta temporada e é um dos jogadores que o técnico Enzo Maresca está disposto a transferir.

– O Corinthians está avaliando o mercado de transferências para reforços na defesa, relata Jorge Nicola. Dizem que o técnico Ramon Diaz está interessado em se fortalecer lá depois que o clube continuou sua recente má forma com uma derrota por 2 a 1 contra o Botafogo no domingo. O Corinthians sofreu 33 gols em 26 partidas da liga nesta temporada.