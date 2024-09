Conversa sobre transferência: Man United olha para Robinson da seleção dos EUA para substituir Shaw

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

PRINCIPAL NOTÍCIA: O internacional americano Robinson é procurado pelo Man United

O Manchester United está fazendo planos para novas chegadas defensivas em janeiro, e o The Sun relata que o lateral dos Estados Unidos e do Fulham Antonée Robinson está entre sua lista de alvos.

Os Red Devils estão procurando um substituto de longo prazo para Luke Shaw. O jogador de 29 anos tem sido um jogador confiável ao longo de sua década em Old Trafford, mas sofreu várias lesões de longo prazo nesse período.

Mais recentemente, Shaw perdeu os últimos três meses da temporada passada. Depois de voltar à forma para jogar três partidas pela Inglaterra na Euro 2024, ele sofreu uma lesão na panturrilha que o afastou do início desta campanha.

Robinson começou bem a temporada pelo Fulham, registrando duas assistências, já que os Cottagers conquistaram quatro pontos em seus três primeiros jogos da liga nesta temporada. Ele fez 154 aparições pelo clube desde que chegou do Wigan Athletic em 2020.

O Fulham, que contratou Robinson por apenas £ 2 milhões (US$ 2,6 milhões), gostaria de uma taxa de transferência de £ 30 milhões (US$ 39,3 milhões) pelo jogador de 27 anos. O AC Milan e o Manchester City também expressaram interesse em Robinson, que assinou um novo contrato de cinco anos no Craven Cottage no verão passado.

O lateral Antonee Robinson, dos Estados Unidos e do Fulham, está entre os alvos de transferência do Manchester United em janeiro. Carl Recine/Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– O Chelsea só considerará ofertas de empréstimo para Deivid Washington depois de rejeitar abordagens de dois clubes ingleses no último dia do prazo, relata Fabrizio Romano. O insider de transferências acrescenta que Washington é altamente valorizado por seu clube atual e faz parte de seu “projeto futuro”. No entanto, um empréstimo de um ano não foi descartado pelos Blues nesta temporada, com vários clubes portugueses interessados ​​em contratá-lo. O atacante de 19 anos jogou apenas duas vezes pelo Chelsea desde que chegou ao clube no ano passado vindo do Santos. Washington foi recentemente vinculado a uma transferência para Strasbourg, embora isso tenha fracassado no início desta semana depois que o Chelsea encerrou o acordo. A ESPN também relatou que Strasbourg havia até agendado um exame médico para o brasileiro até que a transferência fosse cancelada.

– Mohamed Simakan deve chegar a Riad no sábado antes de sua proposta de transferência de € 40 milhões para o Al Nassr, relata Florian Plettenberg. O zagueiro do RB Leipzig já assinou um contrato de cinco anos com o clube saudita, concluindo seu exame médico na sexta-feira em Berlim. O jogador de 24 anos ganhará € 15 milhões anualmente no Al Nassr, incluindo complementos. Ele jogou 85 vezes na Bundesliga desde que chegou ao Leipzig em 2021, além de ter conquistado sete convocações para a França Sub-21.

– Al Fayha está em negociações avançadas para contratar o AS Roma Chris Smallingrelata o Footmercato. A publicação francesa acrescenta que apenas alguns detalhes precisam ser acertados antes que o ex-zagueiro do Manchester United conclua sua transferência para a Saudi Pro League. O Al Fayha vem trabalhando em um acordo para contratar Smalling há várias semanas, embora o tempo esteja se esgotando com a janela de transferências saudita fechando oficialmente em dois dias. Caso a Roma perca o jogador de 34 anos, espera-se que o clube da Série A siga em frente em sua busca pelo agente livre Mats Hummels.

– A AS Roma ultrapassou o Galatasaray na corrida para contratar um agente livre Mário Hermosorelata Gianluca Di Marzio. O ex-zagueiro do Atlético Madrid tem negociado com ambos os clubes nos últimos dias, mas um acordo com o time da Série A agora parece iminente. Di Marzio afirma que Hermoso e a Roma têm mantido contato contínuo sobre os termos de um contrato proposto de três anos, com um acordo agora fechado. O jogador de 29 anos deixou o Atlético neste verão após cinco anos na capital espanhola.

– Al Hilal chegou a acordo com o Benfica por 40 milhões de euros pelo avançado Marcos Leonardorelata Fabrizio Romano. O internacional brasileiro sub-20 deve voar para Paris no domingo para exames médicos após um acordo ter sido fechado por ambos os clubes. Leonardo deve ganhar cerca de € 5 milhões por ano no Al Hilal, além de complementos contratuais. O jogador de 21 anos está no Benfica há menos de um ano, mas já impressionou após marcar oito gols em 17 jogos na liga.

– Chelsea e West Ham United fizeram ofertas de empréstimo de última hora para o atacante do Aston Villa Jhon Durán no dia do prazo final, relata o HITC. Ambas as tentativas tardias foram rapidamente rejeitadas pelo Villa, que não teria tempo para recrutar um substituto antes do fechamento da janela de transferências de verão na sexta-feira. O colombiano de 20 anos tem sido fortemente ligado a uma saída do Villa neste verão, embora nenhum clube tenha conseguido atingir sua avaliação de £ 40 milhões.