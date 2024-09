Conversa sobre transferência: Newcastle quer Guéhi, mira mudança em janeiro

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

NOTÍCIA PRINCIPAL: Newcastle quer contratar Guéhi do Palace em janeiro

Newcastle United pode fazer um retorno para o zagueiro do Crystal Palace Marc Guéhi em janeiro, relata o Telegraph.

O Newcastle passou boa parte do verão tentando garantir um acordo para o internacional inglês, no entanto, eles não conseguiram convencer o Palace a se separar do jogador de 24 anos. Apesar de não conseguir fechar um acordo para Guehi, o relatório revela que um novo esforço para finalizar uma transferência para o defensor pode ocorrer já em janeiro.

No entanto, há relatos de que muito disso dependerá se o Crystal Palace reduzirá seu preço pedido, que foi definido em £ 70 milhões, nas últimas etapas da janela de transferências de verão.

Embora o preço pedido pelo Palace seja atualmente alto demais para o Newcastle, o contrato de Guehi expira em 2026, deixando o time do sul de Londres em uma situação difícil.

Se o Palace não facilitar a saída de Guehi em janeiro ou no próximo verão, eles correm o risco de perder o defensor em uma transferência gratuita, a menos que consigam convencê-lo a estender seu contrato com o clube. Essa pressão pode fazer o Palace baixar seu preço pedido.

O Newcastle United continua de olho no zagueiro do Crystal Palace, Marc Guéhi. (Foto de Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

FOFOCA DE PAPEL

– O Newcastle United vai precisar Adrien Rabiot para abandonar suas exigências salariais para garantir uma transferência, relata o Football Insider. O francês é atualmente um agente livre após ver seu contrato com a Juventus expirar no verão, e supostamente atraiu a atenção tanto do Newcastle quanto do Manchester United.

– O Real Madrid volta a mostrar interesse no guarda-redes do AC Milan Mike Maignanrelata o TeamTalk. O relatório revela que os gigantes espanhóis pediram as condições necessárias para garantir um acordo com o francês, que vê seu contrato com o Milan expirar em 2026. É relatado que as negociações sobre um novo acordo para Maignan no San Siro estão progredindo lentamente, o que abre as portas para o Madrid.

– O Galatasaray está cada vez mais perto de fechar acordo com o zagueiro da AS Roma Nicola Zalewskirelatórios Nicolo Schira. O internacional polonês poderá deixar o clube italiano, com o relatório indicando que ele está perto de finalizar um acordo no valor de € 10 milhões, com bônus incluídos. É relatado que a Roma deu sinal verde para a mudança e Zalewski está se aproximando de garantir um acordo de quatro anos com o Galatasaray.

– Liverpool e Arsenal precisarão desembolsar £ 40 milhões para garantir o atacante do Brentford Bryan Mbeumorelata o Football Insider. Mbeumo está sem contrato com o Brentford em 2026, colocando-os sob pressão para se separarem dele no próximo verão para garantir que ele não saia em uma transferência gratuita no ano seguinte.

– A Internazionale está atenta à oportunidade de fechar acordos com o atacante do Lille Jônatas David e o zagueiro do Bayer Leverkusen Jonathan Tahrelata Calciomercato. É relatado que com ambos os jogadores entrando no último ano de seus contratos, a Inter está monitorando sua situação, pois eles procuram aproveitar a oportunidade para garantir a dupla em transferências gratuitas, como fizeram quando garantiram Mehdi Taremi e Piotr Zieliński neste verão.