Conversa sobre transferência: Willian voa para a Grécia para negociações com o Olympiacos

Depois de deixar o Fulham como agente livre, Willian agora está considerando se mudar para a Grécia, para o Olympiacos. Tim Nwachukwu/Getty Images

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

NOTÍCIA PRINCIPAL: Willian considera aventura grega

Willian viajou para Atenas na noite de domingo para visitar o Olympiacos e discutir uma possível transferência para os campeões da Europa Conference League, relata Fabrizio Romano. O ponta de 36 anos tem várias opções e as está avaliando como um agente livre, tendo deixado o Fulham após o término de seu contrato neste verão.

O ex-jogador da seleção brasileira impressionou durante seu tempo com os Cottagers, marcando cinco gols e dando assistências para outros dois em 37 aparições em todas as competições na última temporada. Ele também representou o Chelsea e o Arsenal, ganhando dois títulos da Premier League, além de uma Liga Europa, FA Cup e League Cup com o primeiro.

“Decidi deixar o Fulham muito antes do fim da temporada, em janeiro ou fevereiro. Eu tinha em mente que sairia depois de falar com meu agente e minha família. Não foi uma decisão tomada no fim da temporada, mas alguns meses atrás”, disse Willian à BBC na semana passada. “Estou analisando algumas opções no momento. Estou pensando em possibilidades na Europa, Inglaterra, Arábia Saudita, Catar e MLS — mas não no Brasil como uma opção para mim.

“Estou tentando ver todas as possibilidades e pensar em tomar a decisão certa agora. Já tenho algumas ofertas e este é o momento-chave para decidir meu próximo desafio.”

FOFOCA DE PAPEL

— A Juventus está disposta a deixar Arthur Melo sair e o meio-campista está considerando ofertas da Turquia e de seu país natal, o Brasil, relata o Calciomercato, enquanto pode haver mais ofertas de outros países. Houve contato entre a Juventus e o Napoli em relação ao jogador de 28 anos no final da janela de transferências italiana, mas Os Azuis em vez disso, aprovou o acordo para contratar Billy Gilmour do Brighton & Hove Albion.

— Nicolas Jackson concordou com uma extensão de contrato que manterá o atacante no Chelsea até 2033, relata o The Athletic, com o acordo estendendo sua estadia no oeste de Londres por mais dois anos. Mesmo com todo o interesse no atacante do Napoli, Victor Osimhen, o senegalês de 23 anos é considerado essencial para o núcleo de ataque do Chelsea.

— O Nice está procurando um novo lateral esquerdo para desafiar Bardo de Melvin devido a Jordânia Lotombaprovável saída do Feyenoord, de acordo com o L’Equipe. Apesar da janela de transferências da Ligue 1 estar fechada, os clubes podem contratar agentes livres, jogadores que já estão na França ou receberam uma exceção por motivos médicos, e Les Aiglons estão considerando jogadores de 30 anos Ali Abdi do Caen, da Ligue 2.

— Opção de Bolonha de assinar definitivamente Nicolo Casale da Lazio se tornará uma obrigação caso se classifiquem novamente para as competições europeias nesta temporada, segundo o Calciomercato, que acrescenta que Eu Rossoblu podem adiantar isso em janeiro se ficarem impressionados com o zagueiro. O empréstimo inicial do jogador de 26 anos para o Bologna foi concluído em 30 de agosto.