HISTÓRIA PRINCIPAL: Bayern aposta no goleiro do Liverpool, Alisson

Bayern de Munique está de olho no goleiro do Liverpool Alisson Beckerde acordo com o The Sun.

Com a lenda do Bayern Manuel Neuer Perto do fim da carreira, o internacional brasileiro Alisson foi apontado como um possível substituto para o jogador de 38 anos.

Diz-se que o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, é um grande admirador do goleiro do Liverpool, que está em Anfield desde 2018. O jornal sugere que o Bayern pode lançar uma oferta audaciosa para contratar o jogador de 31 anos no próximo verão, embora enfrente dificuldades. competição de vários clubes da Saudi Pro League.

O Liverpool já está “preparado” para a saída de Alisson, com o Valencia Giorgi Mamardashvili definido para se juntar ao time de Arne Slot em 2025, depois que um acordo de US$ 33,5 milhões foi fechado em agosto. O contrato atual de Alisson vai até junho de 2027.

– O Barcelona está pronto para concluir a assinatura do Wojciech Szczesny na segunda-feira, diz Fabrizio Romano. O goleiro está livre desde que deixou a Juventus no início deste verão. Os gigantes espanhóis foram levados a contratar Szczesny após o primeiro lugar regular Marc-André ter Stegen sofreu uma grave lesão no joelho na semana passada, o que pode excluí-lo pelo resto da temporada.

– O Manchester City está considerando contratar o meio-campista do Real Sociedad Martín Zubimendi após a lesão sofrida por seu companheiro de equipe internacional Rodrigorelata o Football Insider. O meio de comunicação diz que o jogador de 25 anos mudou de ideia depois de recusar uma transferência para o Liverpool no início deste verão, o que aparentemente deixou a porta aberta para o Man City testar as águas com uma oferta em janeiro.

– Arsenal e Manchester United juntaram-se à corrida para contratar o promissor extremo do Hammerby Bazoumana Touréde acordo com o Daily Mirror. O jovem de 18 anos já foi vinculado a uma transferência para Brighton & Hove Albion e pode estar disponível por apenas £ 5 milhões quando a janela de transferências for reaberta em janeiro.

– O Manchester United pode recorrer ao Sunderland Anthony Patterson em busca de um goleiro reserva para André Onana, afirma o The Sun. O canal informa que o olheiro dos Red Devils, Tony Coton, já assistiu Patterson, que impressionou pelo Sunderland nesta temporada. O jogador de 24 anos também é visto pelo Liverpool como um possível substituto para Caoimhín Kelleher caso o internacional da República da Irlanda deixe o clube.

– Juventus não tem opção de compra Francisco Conceição do FC Porto, revelou Nicolo Schira. O extremo está atualmente emprestado à Juve pelo Porto, depois de o clube da Série A ter pago um empréstimo de 7,8 milhões de dólares. Conceição marcou seu primeiro gol pelo Bianconeri neste fim de semana, na vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Gênova, o que levantou dúvidas sobre seu futuro a longo prazo.