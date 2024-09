Conversa sobre transferências: Davies, do Bayern, vai se juntar ao Real Madrid de graça

A janela de transferências pode estar fechada nas cinco principais ligas da Europa, mas os rumores continuam girando! O Transfer Talk traz para você todas as últimas novidades, novidades e, claro, negócios fechados!

PRINCIPAL NOTÍCIA: Madrid é o melhor colocado para contratar Davies

O Bayern de Munique desistiu da renovação de contrato do Afonso Davies enquanto o Real Madrid está determinado a garantir a contratação do lateral-esquerdo, conforme relatado pelo Relevo.

O internacional canadense foi associado a Os Brancos por quase um ano e, embora uma transferência ainda não tenha se materializado, isso não é um problema para os gigantes da LaLiga, pois o jogador de 23 anos pode se juntar como um agente livre no verão de 2025. Isso é especialmente interessante para eles, pois a possibilidade de Davies renovar seu contrato com o Bayern está se tornando cada vez mais improvável, com as negociações entre o clube bávaro e seu agente sendo atualmente inexistentes.

Anteriormente, havia pouco otimismo, embora o Bayern tenha recusado ofertas no verão, não tendo recebido nenhuma que considerasse satisfatória, mas o clube da Bundesliga agora está começando a desistir completamente da ideia de uma renovação. Isso não impactou Davies em campo, pois ele continua focado em ter uma boa temporada pelo Bayern.

O Madrid está na melhor posição para contratá-lo neste verão, embora não esteja a tomar nada por garantido depois de ver Leny Yoro junte-se ao Manchester United vindo do Lille durante o verão.

Há interesse da Premier League em Davies desta vez, enquanto o lateral-esquerdo está encantado com o interesse do Madrid nele. Quando janeiro chegar, Os Brancos farão tudo o que puderem para garantir que a assinatura seja concluída.

FOFOCA DE PAPEL (por Danny Lewis)

– Gavi está se aproximando de uma extensão de contrato que manteria o meio-campista no Barcelona até 2029, de acordo com Nicolo Schira. O jogador de 20 anos está se recuperando de uma lesão e seu contrato atual vai até 2026.

– Fabrizio Romano tuitou citações de Erik ten Hag falando sobre a possibilidade de um novo contrato para o meio-campista de 19 anos Kobbie Mainoo. “Estamos muito felizes com seu desenvolvimento. A gerência tem que tomar uma decisão sobre isso”, disse o técnico do Manchester United. “Claro, fazemos isso em cooperação. É algo que sempre temos que discutir quando um jogador está progredindo.”

– Os olheiros do Manchester United acreditam firmemente que precisam ter sucesso na contratação do meio-campista do Sunderland Chris Rigg depois de perder Jude Bellingham em 2020, afirma o HITC. Eles acham que o jovem de 17 anos tem um teto semelhante ao do meio-campista que agora representa o Real Madrid e um acordo pode ser fechado em janeiro.

– O Atlético de Madrid espera aumentar sua encorajadora janela de transferências fazendo renovações de contrato, relata o Relevo, que acrescenta que Reinildo Mandava está entre aqueles que eles estão tentando manter. Os Colchoneros já conversaram com o agente do zagueiro, e o contrato do jogador de 30 anos termina no verão, enquanto ele está recebendo bastante interesse – especialmente da Itália.

– O Dínamo de Zagreb está à procura de um novo treinador após a demissão de Sergej Jakirovic após a derrota por 9 a 2 para o Bayern de Munique, e o Calciomercato sugeriu que Walter Mazzarri está entre os candidatos que possivelmente poderiam preencher a posição. O jogador de 62 anos está sem clube desde fevereiro, quando deixou o Napoli.