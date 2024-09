Conversa sobre transferências: Roma mira agentes livres Hummels, Manolas

O prazo de transferência pode ter passado nas cinco principais ligas da Europa, mas ainda há negócios a serem feitos neste verão. E, com apenas quatro meses até a janela de janeiro abrir, o boato continua girando! O Transfer Talk traz todas as últimas novidades, e você pode conferir nossa lista de todos os principais negócios fechados.

PRINCIPAL NOTÍCIA: Roma se aproxima de Hummels e Manolas

A AS Roma está cada vez mais perto de contratar Mats Hummels e também poderia trazer outro zagueiro agente livre Kostas Manolasde acordo com a Sky Sports Italia.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Já houve mudanças no coração da defesa da Roma, com a entrada de Mario Hermoso e a saída de Chris Smalling para se juntar ao clube saudita Al Fayha. A saída de Smalling resultou no clube da Série A acelerando seus esforços para trazer Hummels, e um acordo está agora em estágio avançado. Os detalhes finais ainda não foram decididos sobre o potencial contrato de Hummels, mas espera-se que seja apenas um acordo de 12 meses.

O jogador de 35 anos é um agente livre desde que seu contrato com o Borussia Dortmund expirou neste verão, depois de ter desempenhado um papel fundamental na chegada do time da Bundesliga à final da Liga dos Campeões — principalmente marcando um gol contra o Paris Saint-Germain nas semifinais.

Manolas tem um gol famoso na Liga dos Campeões e pode se juntar a Hummels na Roma, onde o internacional grego já jogou 206 vezes. O jogador de 33 anos representou o Salernitana pela última vez e também jogou pelo Napoli, Olympiacos e Sharjah desde que deixou a Roma no verão de 2019. Houve contatos sobre seu retorno ao Giallorossique estão dispostos a lhe oferecer um contrato de um ano por € 500.000.

O agente livre Mats Hummels está supostamente prestes a se transferir para a Roma. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

FOFOCA DE PAPEL

– A Internazionale continua a analisar uma série de futuros agentes livres e Devyne Rensch está entre os que estão sendo monitorados antes de 2025, relata o Calciomercato, com o contrato do lateral com o Ajax Amsterdam atualmente definido para expirar no final da temporada. A Inter estaria especialmente interessada no jogador de 21 anos, já que Mateus Darmian poderia seguir em frente, Tajon Buchanan é provável que seja usado à esquerda e Denzel Dumfries também pode partir.

– Jordan Veretout assinará um contrato de dois anos com o Lyon na quarta-feira para que o meio-campista possa ser incluído no elenco da Liga Europa, relata o L’Equipe, com o jogador de 31 anos aceitando uma redução salarial de cerca de um terço em comparação com o que ganhava no Marselha. A transferência valerá € 4 milhões mais € 1 milhão se o Lyon se classificar para a Liga dos Campeões e mais € 1 milhão se vencer a Ligue 1.

– O AC Milan está interessado no meio-campista do Cesena Tommaso Bertide acordo com o Calciomercato, com o jogador de 20 anos atualmente impressionando na Série B.

– Ex-estrela do Chelsea e do Manchester United Juan Mata foi ligado a uma transferência para o Western Sydney Wanderers, da A-League. O Sydney Morning Herald diz que o agente livre de 36 anos, que deixou o clube da J1 League, Vissel Kobe, em janeiro, foi oferecido tanto ao Wanderers quanto ao Sydney FC.

– Hakim Ziyech quer deixar o Galatasaray e está em negociações com vários clubes da Qatar Stars League, relata o Foot Mercato. O Galatasaray concordará em liberar o jogador de 31 anos de seu contrato assim que um acordo total for alcançado e uma resolução é esperada em breve.

– Kasimpasa está perto de fechar acordo com o ponta da Fiorentina Josip Brekalo emprestado com uma opção para tornar o acordo permanente, relata a Sky Sports Italia, que acrescenta que o jogador de 26 anos está em negociações com o clube turco da Super Lig e pronto para fazer a mudança. Seu companheiro de equipe Antonín Barák também poderia se juntar ao Kasimpasa por empréstimo com a intenção de tornar a mudança permanente no futuro.