Conversa sobre transferências: Van Dijk quer que o Liverpool permaneça em meio a rumores sauditas

PRINCIPAL NOTÍCIA: Van Dijk busca novo acordo com o Liverpool

Defensor do Liverpool Virgílio van Dijk revelou que gostaria de estender sua estadia em Anfield em vez de se mudar para a Arábia Saudita quando seu contrato terminar no próximo verão, de acordo com o Mirror.

O zagueiro dos Reds atraiu grande interesse da Saudi Pro League não apenas por sua excelente forma, mas também porque o holandês está se aproximando do fim de seu contrato, que tem apenas nove meses restantes.

No entanto, o jogador de 33 anos — que foi rejuvenescido pela chegada do novo técnico do Liverpool, Arne Slot — deixou claro que gostaria de permanecer em Merseyside antes da Copa do Mundo de 2026.

“Em ambas as equipes [Liverpool and Netherlands] Eu ainda sou Virgil van Dijk, o grande líder”, ele disse. “E eu certamente quero permanecer assim pelos próximos dois anos.”

Van Dijk pode abrir negociações contratuais com clubes fora da Premier League em janeiro.

Virgil van Dijk está atraindo grande interesse da Saudi Pro League, mas supostamente quer permanecer no Liverpool. Marc Atkins/Getty Images

– Manchester United e Real Madrid esperam vencer a batalha pela estrela em ascensão do Sevilla Juanlu Sánchezde acordo com o Teamtalk. O jovem versátil tem jogado centralmente pelo Sevilla nas últimas semanas, mas também pode jogar como lateral-direito e até mais à frente no lado direito do meio-campo. O jogador de 21 anos teve uma temporada de sucesso em 2023-24, começando 11 partidas e figurando em outras 15.

– A janela de transferências turca chega ao fim esta semana, e o Galatasaray está fazendo movimentos para contratar Nicola Zalewski da AS Roma, de acordo com Gianluca di Marzio. Os gigantes turcos já garantiram a contratação de Victor Osimhen do Napoli, e agora esperam reforçar ainda mais seu time com outra estrela da Série A. Zalewski está supostamente procurando um novo clube e não conseguiu garantir transferências para o PSV Eindhoven e o Napoli nas últimas semanas.

– O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, está planejando uma ofensiva de charme na tentativa de contratar o zagueiro sérvio da Juventus Filip Kosticde acordo com Tuttosport. O Bianconeri chegaram a um acordo verbal sobre o empréstimo do meio-campista de 31 anos, mas agora cabe ao técnico português persuadir o jogador a fazer a transferência para a Turquia.

– A Internazionale já está planejando movimentações antes das janelas de janeiro e verão de 2025, e o zagueiro do Bayer Leverkusen Jonathan Tah está entre seus principais alvos. Isso de acordo com o Calciomercato, que acredita que Tah, de 28 anos, está sendo escalado como um substituto para a parceria envelhecida de Francesco Acerbi (36) e Stefan de Vrij (32). Tah, um agente livre no final da temporada, revelou que não estenderá seu contrato com os campeões da Bundesliga, enquanto o Bayern de Munique e o Barcelona também expressaram interesse no internacional alemão.

– Internacional holandês Memphis Depay completou um exame médico antes de sua transferência para o Corinthians, de acordo com Fabrizio Romano. Mais cedo, a ESPN relatou que Depay, um agente livre, havia fechado um contrato de dois anos na América do Sul após passar a última temporada no Atlético de Madrid. Agora, com seu exame médico concluído e um contrato pronto que o fará ficar na América do Sul até 2026, o acordo está apenas aguardando a assinatura do jogador de 30 anos antes que a transferência possa ser anunciada esta semana.