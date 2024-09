Coordenador defensivo entre os 4 mortos em tiroteio em escola na Geórgia

Richard Aspinwall, coordenador defensivo do time de futebol americano da Apalachee High School, estava entre as quatro pessoas mortas na quarta-feira em um tiroteio em massa na escola.

O Georgia Bureau of Investigation identificou Aspinwall, 39, como um dos mortos. Ele está listado como coordenador defensivo do time de futebol e professor de matemática no site da escola.

Antes de trabalhar na Apalachee, Aspinwall foi professor e treinador na Mountain View High School em Lawrenceville, Geórgia.

“Nossos pensamentos e orações estão com a família do ex-professor e treinador da Mountain View High School, Ricky Aspinwall, que perdeu a vida na Apalachee High School hoje”, disse o departamento de atletismo da Mountain View High School em uma declaração em sua página do Facebook. “A Mountain View estende suas mais profundas condolências a toda a comunidade da Apalachee High School.”

Uma vigília foi realizada na quarta-feira após um tiroteio na Apalachee High School que matou Richard Aspinwall — coordenador defensivo do time de futebol americano e professor de matemática —, além de outro professor e dois alunos. Megan Varner/Getty Images

As mensagens deixadas para a família de Aspinwall e para o Distrito Escolar do Condado de Barrow não foram retornadas imediatamente.

Aspinwall, a professora de matemática Christina Irimie, 53, e os alunos de 14 anos Mason Schermerhorn e Christian Angulo foram mortos quando um atirador abriu fogo dentro da escola na quarta-feira de manhã, de acordo com o GBI. O GBI disse que Colt Gray, 14, se rendeu quando confrontado pela polícia, foi preso e será acusado de assassinato.

Na quarta-feira à noite, o GBI disse que ainda estava conduzindo uma investigação ativa, coletando evidências e trabalhando para entender o cronograma dos eventos.

Outras nove pessoas — oito estudantes e um professor — ficaram feridas no tiroteio e foram levadas para hospitais.