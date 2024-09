Corey Seager, do Rangers, fará cirurgia de hérnia esportiva no final da temporada

SEATTLE — O shortstop do Texas Rangers, Corey Seager, passará por uma cirurgia para reparar uma hérnia esportiva, encerrando a terceira temporada do shortstop All-Star com o time, disse o gerente geral Chris Young na quinta-feira.

Seager foi examinado por médicos no Arizona no início desta semana e era esperado que passasse pelo procedimento na sexta-feira, disse Young. É a segunda cirurgia de hérnia esportiva de Seager nos últimos 12 meses, esta no lado oposto do abdômen de onde a primeira cirurgia foi feita.

“Obviamente uma decisão difícil, mas, considerando onde estamos neste ponto da temporada, pareceu uma decisão prudente para que ele se recuperasse totalmente, tivesse uma boa pré-temporada e estivesse pronto para o treinamento de primavera”, disse Young antes do primeiro dos quatro jogos contra os Mariners.

Seager foi colocado na lista de lesionados por 10 dias em 4 de setembro devido a um desconforto no quadril direito com o qual ele vinha lidando há cerca de um mês.

O atual MVP da World Series ficou de fora de quase todo o treinamento de primavera após uma cirurgia em janeiro para reparar uma hérnia esportiva. Na semana passada, Seager disse que esperava jogar novamente nesta temporada, mas também estava ciente de que precisaria de uma offseason completa para se preparar para 2025.

“Você não pode perder duas offseasons”, disse Seager. “Você tem que estar saudável, voltar ao trabalho e entrar em forma. Realmente não tive nenhuma preparação no ano passado, chegando na temporada. É algo que você precisa ter.”

Seager atingiu .278 com 30 home runs e 74 RBIs em 123 jogos. Ele atingiu 30 home runs pela terceira temporada consecutiva desde que assinou um contrato de agente livre de 10 anos e US$ 325 milhões com o Texas.

Após seu breve treinamento de primavera, Seager teve apenas dois home runs e oito RBIs em seus primeiros 29 jogos da temporada regular. Mas o jogador de 30 anos bateu .296 com 27 home runs e 66 RBIs desde 3 de maio.

“Corey estava jogando com algum desconforto e ele é tão importante para nós e nosso futuro, pedir para ele continuar jogando e terminar a temporada com dor, onde ele poderia se comprometer ou piorar, não fazia sentido”, disse Young. “A decisão certa aqui foi seguir em frente e fazer a operação e se recuperar totalmente.”