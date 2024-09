Corredor coberto de sangue após ataque violento de lontra

O incidente selvagem aconteceu na manhã de quarta-feira no Parque Recreativo Tanjung Aru em Sabah, Malásia… com a Viral Press relatando que um bando de 8 lontras cercou a corredora e começou a mordê-la.

O departamento de vida selvagem do estado afirma que investigações preliminares descobriram que o bando de lontras entrou no parque em busca de comida e que seu comportamento agressivo está sendo atribuído às pessoas que alimentam os animais.

O governo diz que uma cerca ao redor do parque será reforçada como resultado do ataque das lontras… e as autoridades estão alertando as pessoas para pararem de interagir com os animais selvagens e ficarem longe das cercas.