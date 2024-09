Corrigir erro de extensão de sistema imparável após atualização do macOS Sonoma

Principais conclusões Após atualizar para o macOS Sonoma, muitos usuários enfrentam um “Erro de extensão do sistema” recorrente, especialmente aqueles com Macs Apple Silicon e dispositivos de áudio externos como Universal Audio, MOTU e RME.

O problema está relacionado às novas medidas de segurança do macOS Sonoma, que dificultam que extensões de sistemas de terceiros obtenham as aprovações necessárias.

A atualização do macOS Sonoma trouxe um problema frustrante para muitos usuários: o “Erro de extensão do sistema.” Após a atualização para esta versão, os usuários, especialmente aqueles com dispositivos externos como interfaces de áudio (Universal Audio, MOTU, RME), estão enfrentando um erro que aparece repetidamente. Mesmo após seguir as instruções do sistema para reiniciar e aprovar a extensão, o erro volta, deixando muitos usuários em um loop frustrante.

Esse problema é mais comum em Macs com Apple Silicon (chips M1 e M2) e geralmente deixa dispositivos externos essenciais completamente inutilizáveis.

O que é o erro de extensão do sistema no macOS Sonoma?

O “Erro de extensão do sistema” é um problema que ocorre após atualizar seu Mac para o macOS Sonoma. Esse erro geralmente afeta dispositivos externos que dependem de extensões de sistema de terceiros, como interfaces de áudio, placas de som externas e outros hardwares. Quando o erro aparece, as configurações de segurança do macOS exigem que você aprove as extensões para que o dispositivo funcione corretamente.

No entanto, o problema surge quando, mesmo depois de clicar em “Detalhes” nas configurações de Privacidade e Segurança e seguir os prompts para reiniciar seu Mac, a mensagem de erro aparece novamente após a reinicialização. Isso deixa muitos usuários presos em um loop onde a extensão do sistema nunca é totalmente aprovada, e o dispositivo externo permanece inutilizável.

Para usuários que dependem de Universal Audio (UA), MOTU, RME ou dispositivos semelhantes, esse erro pode ser particularmente frustrante, pois impede que o Mac reconheça o hardware, interrompendo efetivamente qualquer fluxo de trabalho que dependa desses dispositivos.

Este erro parece estar relacionado aos protocolos de segurança atualizados da Apple no Sonoma 14.6.1, o que tornou mais difícil para algumas extensões de terceiros obterem as aprovações necessárias para funcionar corretamente, especialmente em máquinas Apple Silicon (M1/M2) mais novas.

Causas comuns do erro de extensão do sistema

O “System Extension Error” no macOS Sonoma pode ser acionado por vários fatores. Entender essas causas pode ajudar a identificar a raiz do problema e guiá-lo para a solução correta.

1. Novas medidas de segurança no macOS Sonoma

Com o lançamento do macOS Sonoma 14.6.1, a Apple introduziu protocolos de segurança mais rígidos que afetam como as extensões do sistema e do kernel são manipuladas. Essas extensões são cruciais para certos hardwares e softwares de terceiros, como interfaces de áudio. As mudanças da Apple significam que essas extensões podem não ser aprovadas automaticamente, especialmente se forem consideradas desatualizadas ou não otimizadas para a nova versão do macOS.

2. Drivers de áudio externos não são reconhecidos

Muitos usuários relatam que dispositivos de áudio externos, como os da Universal Audio, MOTU e RME, não são reconhecidos por seus Macs após a atualização. A mensagem de erro solicita que os usuários aprovem as extensões nas configurações de Privacidade e Segurança, mas mesmo depois de fazer isso, a aprovação não parece ser aplicada. Isso deixa o dispositivo inutilizável.

3. Problemas com Macs Apple Silicon (M1/M2)

Usuários com Apple Silicon Macs (chips M1 e M2) parecem ter esse problema com mais frequência. Embora Macs baseados em Intel também tenham relatado o erro, parece que as medidas de segurança da Apple para o Apple Silicon criaram mais complicações para essas extensões de terceiros. A integração mais estreita do hardware e software nesses chips parece dificultar que certos drivers externos obtenham as permissões de sistema necessárias.

4. Aprovações de extensão incompletas

Em alguns casos, o processo de aprovação nas configurações de Privacidade e Segurança está incompleto. Em vez do botão usual “Permitir” que aprovaria totalmente a extensão, os usuários estão vendo um botão “Detalhes” que pede uma reinicialização, mas a extensão permanece bloqueada mesmo após reiniciar o sistema. Esse ciclo repetitivo é uma das principais frustrações por trás desse problema.

Erro de extensão de sistema imparável no macOS Sonoma: correção passo a passo

Se você estiver enfrentando o “Erro de extensão do sistema” após atualizar para o macOS Sonoma, há algumas etapas simples que você pode tentar antes de se aprofundar em soluções de problemas mais complexas.

1. Reinicie e aprove extensões

A primeira e mais simples solução é aprovar manualmente as extensões nas configurações de “Privacidade e Segurança” do macOS.

Vá para Configurações do sistema .

. Navegar para Privacidade e Segurança .

. Procure uma seção que diga: “O software do sistema do desenvolvedor precisa de aprovação”.

Clique em Detalhes e selecione a extensão de software que precisa de aprovação.

e selecione a extensão de software que precisa de aprovação. Digite sua senha e reinicie seu Mac.

Por que isso pode falhar:

Em muitos casos, os usuários relatam que, após reiniciar, o mesmo erro aparece novamente. Isso significa que o sistema ainda não está concedendo permissão total à extensão, apesar de seguir o processo corretamente. Se isso acontecer com você, não se preocupe — há etapas adicionais que você pode tentar.

2. Alterar as configurações de segurança de inicialização

Se simplesmente aprovar a extensão não funcionar, você pode tentar ajustar suas configurações de segurança de inicialização.

Desligue seu Mac completamente.

Ligue-o novamente e pressione e segure imediatamente Comando (⌘) + R para inicializar em Modo de recuperação .

para inicializar em . Uma vez no Modo de Recuperação, abra o Utilitário de segurança de inicialização do Utilitários menu na parte superior.

do menu na parte superior. Escolha seu disco de inicialização e clique em Política de Segurança .

. Selecione Segurança reduzida e certifique-se de habilitar “Permitir gerenciamento de usuário de extensões de kernel de desenvolvedores identificados”.

e certifique-se de habilitar “Permitir gerenciamento de usuário de extensões de kernel de desenvolvedores identificados”. Reinicie o seu Mac.

Este método permite que seu Mac permita extensões de desenvolvedores de terceiros. Depois de reiniciado, volte para o Privacidade e Segurança configurações para aprovar a extensão novamente.

3. Desinstale e reinstale os drivers

Outra solução comum é remover completamente e reinstalar o driver do seu dispositivo externo.

Desinstale o driver atual do seu dispositivo externo (por exemplo, Universal Audio, MOTU, RME). Acesse o site do fabricante e encontre as instruções para desinstalar corretamente o driver.

Reinicie o seu Mac.

Baixe e instale a versão mais recente do driver do site do fabricante.

Após a instalação, vá para Configurações do sistema → Privacidade e Segurança e aprovar a extensão.

→ e aprovar a extensão. Reinicie o seu Mac novamente e verifique se o dispositivo é reconhecido.

Erro de extensão do sistema macOS Sonoma 14.6.1: solução de problemas avançada

Se as soluções básicas não resolverem o problema, você pode tentar algumas etapas de solução de problemas mais avançadas. Esses métodos são um pouco mais técnicos, mas podem ajudar a resolver o persistente “System Extension Error” no macOS Sonoma.

1. Use o Terminal para redefinir as extensões do sistema

Em alguns casos, redefinir todas as extensões do sistema pelo Terminal pode ajudar. Esse processo removerá todas as extensões do sistema e permitirá que você as reinstale corretamente.

Passo 1 : Abrir terminal (você pode encontrá-lo em Aplicativos → Utilitários).

: Abrir (você pode encontrá-lo em Aplicativos → Utilitários). Passo 2 : No Terminal, digite o seguinte comando e pressione Digitar : bater systemextensionsctl reset

: No Terminal, digite o seguinte comando e pressione : Passo 3: Reinicie o seu Mac depois de executar este comando.

Isso redefinirá todas as extensões do sistema e potencialmente limpará quaisquer problemas relacionados aos drivers que estavam causando o erro. Após a reinicialização, você precisará reinstalar os drivers para seu dispositivo externo (por exemplo, UA, MOTU, RME) e aprovar a extensão em Privacidade e Segurança configurações.

Observação: Use esta opção com cuidado, pois ela redefinirá todas as extensões do sistema, não apenas as que estão causando o problema. É uma medida mais drástica, mas pode ser útil se os passos mais simples não funcionarem.

2. Reinstale o macOS ou faça downgrade

Se nenhuma das soluções acima funcionar, talvez seja necessário considerar reinstalar o macOS ou fazer downgrade para uma versão anterior. Veja como:

Reinstale o macOS Sonoma 14.6.1

Reinstalar a mesma versão do macOS pode corrigir arquivos de sistema corrompidos que podem estar causando o erro de extensão.

Certifique-se de ter um backup recente (use o Time Machine para fazer backup de seus arquivos importantes).

Inicialize seu Mac em Modo de recuperação reiniciando e mantendo pressionado Comando (⌘) + R .

reiniciando e mantendo pressionado . No Utilitários macOS janela, escolha Reinstale o macOS .

janela, escolha . Siga as instruções na tela para reinstalar o macOS sem perder seus dados.

Após a reinstalação, siga os mesmos passos para aprovar a extensão do sistema em Privacidade e Segurança configurações.

Faça downgrade para o macOS 14.6

Se você tiver um backup do Time Machine do macOS 14.6 (ou uma versão anterior), você pode fazer o downgrade para essa versão até que a Apple libere uma correção. Para fazer isso:

Inicialização em Modo de recuperação segurando Comando (⌘) + R durante a inicialização.

segurando durante a inicialização. No Utilitários macOS janela, selecione Restaurar do backup do Time Machine .

janela, selecione . Siga as instruções para selecionar o backup do macOS 14.6 e restaurar seu sistema para essa versão.

Observação: O downgrade restaurará seu Mac ao estado anterior, o que significa que quaisquer arquivos ou alterações feitas após o backup serão perdidos. Certifique-se de fazer backup de qualquer coisa importante antes de prosseguir.

Redefinir a proteção de integridade do sistema (SIP)

Às vezes, o System Integrity Protection (SIP), um recurso de segurança no macOS, pode impedir que você aprove extensões. Se o SIP estiver desabilitado ou com defeito, redefini-lo pode ajudar:

Inicialização em Modo de recuperação reiniciando e segurando Comando (⌘) + R .

reiniciando e segurando . Abrir terminal do topo Utilitários menu no Modo de Recuperação.

do topo menu no Modo de Recuperação. No Terminal, digite o seguinte comando e pressione Digitar: csrutil enable

Isso habilitará o SIP se estiver desabilitado.

Depois que o SIP estiver habilitado, tente aprovar a extensão do sistema novamente em Privacidade e Segurança.

A Apple pode estar trabalhando em uma correção para esse problema, e alguns usuários relataram que atualizar para o macOS 14.7 Beta resolveu o problema. Se você se sentir confortável usando uma versão beta do macOS, pode tentar isto:

Vá para Programa de software beta da Apple site.

site. Registre seu Mac e baixe o macOS 14.7 Beta.

Siga as instruções para instalar a atualização.

Após a atualização, siga os passos habituais para aprovar a extensão do sistema e verifique se o erro foi resolvido.

Conclusão

Se você estiver lidando com o incontrolável “Erro de extensão do sistema” após atualizar para o macOS Sonoma 14.6.1, essas soluções devem ajudar você a colocar seu Mac de volta em ordem. Comece com correções simples, como aprovar extensões e reinstalar drivers e, se necessário, passe para etapas mais avançadas, como redefinir extensões do sistema ou reinstalar o macOS.

Se o problema persistir, é possível que a Apple lance uma correção oficial em uma atualização futura. Enquanto isso, manter contato com os desenvolvedores dos seus dispositivos externos (como Universal Audio ou MOTU) também pode ajudar, pois eles podem lançar drivers atualizados para resolver o problema.

Perguntas frequentes

1. Quais dispositivos são mais afetados pelo erro de extensão do sistema Sonoma 14.6.1?

Interfaces de áudio externas como as da Universal Audio, MOTU e RME são as mais afetadas. O problema é mais comum em Apple Silicon Macs (M1/M2), que bloqueiam as extensões de sistema que esses dispositivos precisam para funcionar.

2. Por que aprovar a extensão nas configurações de Privacidade e Segurança nem sempre funciona?

A aprovação da extensão geralmente falha porque os novos protocolos de segurança do macOS Sonoma podem bloquear ou não ativar drivers de terceiros, especialmente para dispositivos de áudio externos, mesmo após uma reinicialização.

3. É seguro fazer o downgrade do macOS para corrigir o problema?

Sim, mas o downgrade restaurará seu sistema para um estado anterior. Certifique-se de fazer backup de arquivos importantes, pois você pode perder dados recentes ou alterações do sistema.

