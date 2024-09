Principais conclusões Após a atualização para o macOS Sonoma, muitos usuários enfrentam problemas com impressoras HP porque ainda não há drivers atualizados para o macOS 14.

Se sua impressora não for compatível com AirPrint ou ainda apresentar problemas, tente redefinir as configurações da impressora para limpar quaisquer configurações antigas que possam estar causando problemas.

Após a atualização para o macOS Sonoma, muitos usuários relataram problemas com suas impressoras HP não funcionando ou falhando na conexão. Esse é um problema comum porque a HP ainda não lançou drivers atualizados compatíveis com o macOS 14, deixando os usuários presos a impressoras não funcionais. Quer você esteja enfrentando problemas com impressão, digitalização ou conexão de sua impressora HP LaserJet ou OfficeJet, pode ser frustrante encontrar uma solução.

Se você está se perguntando, “Onde posso encontrar drivers para impressoras HP compatíveis com Sonoma?”você não está sozinho. Embora ainda não haja drivers oficiais disponíveis para alguns modelos HP, há várias soluções práticas que você pode tentar para fazer sua impressora voltar a funcionar.

Como corrigir problemas de conexão da impressora HP após a atualização para o macOS Sonoma

Vamos mergulhar nas soluções e deixar sua impressora funcionando perfeitamente no seu novo macOS Sonoma!

1. Verifique a compatibilidade do AirPrint

Uma das maneiras mais simples de evitar problemas relacionados ao driver da sua impressora HP após a atualização para o macOS Sonoma é verificar se a sua impressora oferece suporte Impressão Aérea. O AirPrint permite que você imprima sem fio do seu Mac sem a necessidade de drivers ou softwares específicos do fabricante. Muitas impressoras HP mais novas vêm com suporte ao AirPrint, o que pode tornar o processo de configuração perfeito e evitar problemas de compatibilidade quando o sistema operacional é atualizado.

Por que usar o AirPrint?

Quando o macOS é atualizado, alguns fabricantes de impressoras, como a HP, podem não liberar drivers atualizados imediatamente, fazendo com que as impressoras parem de funcionar. No entanto, se sua impressora for compatível com AirPrint, ela pode ignorar a necessidade de drivers, permitindo que você imprima diretamente do seu Mac sem configuração adicional.

Etapas para verificar a compatibilidade do AirPrint:

Abra as configurações do sistema: Clique no Cardápio da Apple no canto superior esquerdo da tela e selecione Configurações do sistema. Navegue até Impressoras e Scanners: Na barra lateral esquerda, localize e clique em Impressoras e Scanners. Verifique sua impressora: Se a sua impressora ainda não estiver listada, clique em + botão para adicionar uma nova impressora. Selecione AirPrint: Quando sua impressora aparecer na lista, selecione-a. No Usar menu suspenso, verifique se Impressão Aérea está disponível como uma opção. Se estiver, selecione Impressão Aérea para configurá-lo.

Se o AirPrint estiver disponível:

Sua impressora HP deve funcionar sem nenhum driver adicional, e você pode começar a imprimir imediatamente usando o macOS Sonoma.

2. Redefinir preferências da impressora

Se sua impressora HP não estiver funcionando após a atualização do macOS Sonoma e não for compatível com AirPrint, redefinir suas preferências de impressora é um próximo passo útil. Isso pode limpar quaisquer problemas persistentes causados ​​por drivers desatualizados ou conflitos da atualização do macOS, permitindo que você reconecte sua impressora como se ela fosse nova.

Por que redefinir as preferências da impressora?

Quando você atualiza o sistema operacional do seu Mac, às vezes pode causar problemas com as configurações da impressora. Redefinir as preferências da impressora removerá quaisquer configurações anteriores que possam estar causando problemas e ajudará a estabelecer uma nova conexão entre sua impressora e o macOS Sonoma.

Abra as configurações do sistema: Clique no Cardápio da Apple () no canto superior esquerdo da tela e escolha Configurações do sistema. Vá para Impressoras e Scanners: Na barra lateral esquerda, clique em Impressoras e Scanners. Redefinir sistema de impressão: Clique com o botão direito (ou Control + clique) em qualquer lugar na lista de impressoras e selecione Redefinir sistema de impressão no menu suspenso. Um aviso aparecerá perguntando se você deseja reiniciar o sistema de impressão. Clique Reiniciar para confirmar. Adicione novamente sua impressora: Após a reinicialização, sua lista de impressoras estará vazia. Clique no + botão para adicionar novamente sua impressora HP. Selecione a impressora na lista: Selecione sua impressora HP na lista de dispositivos disponíveis e adicione-a. Se sua impressora estiver conectada à rede ou via USB, ela deverá aparecer na lista automaticamente. Instale o driver correto: Se solicitado, selecione o driver correto (se houver um disponível) ou opte pelo Impressora PostScript Genérica opção, que abordaremos com mais detalhes na próxima seção.

3. Use um driver de impressora PostScript genérico

Se redefinir as preferências da impressora não resolver o problema e sua impressora HP não for compatível com AirPrint, use um Driver de impressora PostScript genérico pode ser uma solução alternativa eficaz. Esta opção permite que você imprima documentos básicos, mesmo que a gama completa de recursos da sua impressora (como digitalização ou impressão colorida) não esteja disponível.

Abra as configurações do sistema: Clique no Cardápio da Apple e escolher Configurações do sistema. Vá para Impressoras e Scanners: Clique em Impressoras e Scanners na barra lateral esquerda. Adicionar uma impressora: Clique no + botão para adicionar uma nova impressora. Selecione sua impressora HP: Sua impressora HP deve aparecer na lista. Selecione-a. Escolha um motorista: No Usar menu suspenso, selecione Impressora PostScript Genérica. Esta opção permite que você imprima, embora alguns recursos avançados, como impressão duplex ou digitalização, possam não ser suportados. Adicione a impressora: Após selecionar o driver, clique em Adicionar para finalizar a configuração.

4. Baixe os drivers HP manualmente

Se usar um driver genérico não lhe der a funcionalidade desejada, você pode tentar instalar manualmente drivers mais antigos. Muitas impressoras HP não têm drivers atualizados para macOS Sonoma, mas você pode usar os drivers para macOS 13 Ventura ou anterior. Este método pode restaurar a funcionalidade completa da sua impressora, incluindo recursos como impressão colorida e digitalização.

Visite o site de suporte da HP: Encontre os drivers mais recentes: A HP pode oferecer drivers somente para macOS 13 Ventura ou versões mais antigas. Baixe o driver mais recente disponível, mesmo que não seja específico para macOS 14 Sonoma. Instale os drivers: Abra o arquivo do driver baixado e siga as instruções de instalação.

Uma vez instalado, vá para Configurações do sistema > Impressoras e scanners. Adicione a impressora: Clique no + botão para adicionar sua impressora.

botão para adicionar sua impressora. Sua impressora agora deve aparecer com o driver instalado, restaurando funções mais avançadas, como digitalização e impressão colorida.

Possível desvantagem:

Você pode receber uma mensagem como “Esta atualização requer o macOS versão 13.0 ou anterior” ao instalar o driver, mas em muitos casos, os drivers ainda funcionarão após a instalação.

5. Use o Pacifist para forçar a instalação do driver

Para casos mais difíceis em que os drivers HP não podem ser instalados, você pode usar Pacifistauma ferramenta de terceiros, para forçar drivers a funcionar no macOS Sonoma. O Pacifist permite que você abra pacotes de instalação e instale manualmente arquivos específicos, ignorando problemas de compatibilidade.

Pacifist é um aplicativo gratuito que ajuda os usuários a gerenciar e extrair arquivos de pacotes de instalação. Ele pode ser usado para instalar drivers de impressora que, de outra forma, não funcionariam com o macOS Sonoma, especialmente para impressoras mais antigas.

Baixar Pacifist: Baixe o software da impressora HP: Baixe o mais recente Atualização do software da impressora HP na página de suporte da HP ou diretamente da Apple.

na página de suporte da HP ou diretamente da Apple. Se os drivers do Sonoma não estiverem disponíveis, baixe os drivers do macOS Ventura ou Monterey. Abra o arquivo do driver com o Pacifist: Abra o Pacifist e selecione Pacote aberto .

. Navegue até o pacote de driver da impressora HP baixado (geralmente um .pacote arquivo) e abra-o. Instale os drivers: Em Pacifist, selecione HewlettPackardPrinterDrivers.pkg .

. Clique Instalar na parte superior da janela para forçar a instalação do driver. Adicione sua impressora: Após a conclusão da instalação, vá para Configurações do sistema > Impressoras e scanners .

. Adicione sua impressora usando o + botão.

Nota de cautela:

Usar o Pacifist pode não funcionar para todos os modelos de impressora, mas é uma ótima opção para aqueles que entendem de tecnologia e estão dispostos a tentar etapas adicionais para forçar os drivers a funcionar.

Às vezes, firmware desatualizado na sua impressora pode causar problemas de compatibilidade com atualizações do macOS como a Sonoma. Atualizar o firmware da sua impressora garante que ela funcione perfeitamente com os recursos e protocolos de segurança mais recentes introduzidos pelo macOS.

Acesse a página de suporte da HP.

Insira o modelo da sua impressora e verifique se há atualizações de firmware disponíveis.

Baixe a atualização do firmware, se disponível.

Siga as instruções fornecidas pela HP para instalar a atualização do firmware na sua impressora.

Após a atualização do firmware, reinicie a impressora e o Mac.

Vá para Configurações do sistema > Impressoras e scannerse adicione novamente sua impressora, se necessário.

7. Reconecte a impressora ao Wi-Fi e redefina as configurações de rede

Para impressoras sem fio, é crucial garantir que sua impressora e Mac estejam conectados à mesma rede. Às vezes, após uma atualização do macOS, as configurações de rede podem ficar misturadas, causando problemas de comunicação entre seu Mac e a impressora. Reconectar sua impressora à rede Wi-Fi e redefinir as configurações de rede no seu Mac pode resolver esses problemas.

Vá até a impressora Configurações de rede (geralmente através do painel de controle) e desconecte-o do Wi-Fi.

(geralmente através do painel de controle) e desconecte-o do Wi-Fi. Reconecte a impressora à rede Wi-Fi correta.

Vá para Configurações do sistema > Rede > Wi-Fi .

. Clique no eu ícone ao lado da sua rede atual e escolha Esqueça esta rede .

ícone ao lado da sua rede atual e escolha . Reconecte seu Mac à mesma rede Wi-Fi da impressora.

Vá para Configurações do sistema > Impressoras e scanners .

. Clique no + botão e adicione sua impressora.

8. Use o aplicativo HP Smart para configuração fácil

Se você ainda estiver enfrentando problemas após tentar outros métodos, o Aplicativo HP Smart pode simplificar o processo de configuração e gerenciamento da sua impressora. Ele ajuda você a encontrar sua impressora na rede e pode instalar automaticamente os drivers e atualizações necessários.

Abra a Mac App Store e pesquise por HP Inteligente .

. Baixe e instale o aplicativo no seu Mac.

Abra o aplicativo HP Smart e siga as instruções na tela para localizar e conectar sua impressora HP.

O aplicativo guiará você durante a adição da impressora à sua rede ou Mac.

Se necessário, o aplicativo HP Smart solicitará que você baixe e instale quaisquer drivers ou atualizações de firmware ausentes.

9. Solução temporária: imprima usando um iPhone ou iPad

Se você não conseguir fazer sua impressora funcionar com o macOS Sonoma, use Impressão Aérea em um iPhone ou iPad pode ser uma solução rápida e fácil para imprimir documentos. Este método é especialmente útil para imprimir da mesma rede sem precisar consertar completamente o problema da impressora no seu Mac imediatamente.

No seu Mac, salve o documento que deseja imprimir iCloud Unidade ou outro serviço de nuvem acessível a partir do seu iPhone ou iPad.

ou outro serviço de nuvem acessível a partir do seu iPhone ou iPad. Use o Arquivos aplicativo para localizar e abrir o documento no seu dispositivo móvel.

aplicativo para localizar e abrir o documento no seu dispositivo móvel. Toque no Compartilhar ícone (um quadrado com uma seta apontando para cima) e selecione Imprimir .

ícone (um quadrado com uma seta apontando para cima) e selecione . Sua impressora deverá aparecer na lista se estiver conectada à mesma rede Wi-Fi.

Ajuste as configurações de impressão, se necessário, e toque em Imprimir para enviar o trabalho para sua impressora HP.

Conclusão

Seguindo esses métodos, você deve conseguir resolver a maioria dos problemas de conexão da impressora HP após a atualização para o macOS Sonoma. Quer você esteja verificando a compatibilidade do AirPrint, redefinindo as preferências da impressora, instalando drivers manualmente ou usando ferramentas como Pacifist e HP Smart App, há várias maneiras de fazer sua impressora funcionar novamente. Se tudo mais falhar, usar o AirPrint de um iPhone ou iPad pode ser uma solução temporária útil.

