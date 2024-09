Costco nega vender óleo para bebês após reivindicações do advogado de Diddy

DiddyO advogado do rapper pode querer trazer os recibos na próxima vez que falar sobre o grande estoque de óleo para bebês do rapper … porque Costco agora está negando ter vendido a suposta alternativa ao lubrificante.

Um porta-voz da Costco disse ao TMZ… nenhuma das localidades da empresa nos EUA vende óleo para bebês, embora o advogado de Diddy Marc Agnifilo alegou anteriormente que o magnata do rap pode ter comprado o item a granel no armazém exclusivo para membros.



A prova está no pudim, por assim dizer… como uma rápida pesquisa no site da loja mostra que não há nada parecido com óleo de bebê oferecido na Costco. Existem, no entanto, gel de cabelo e de limpeza para bebês… mas seria um exagero confundi-los com óleo de bebê.

Ah, e nada aparece quando você procura por “óleo corporal” também… o que pode ser confundido com óleo de bebê.

Para garantir, também demos uma olhada no site do Sam’s Club… porque é perfeitamente possível que alguém tenha confundido os dois varejistas. No entanto, como a Costco, nenhum óleo para bebês está à venda no Sam’s Club.

Embora exista uma Loção Hidratante Rosa para Bebês Johnson’s com Óleo de Coco disponível para compra … embora este produto não seja mencionado na acusação federal.



Como o TMZ relatou anteriormente, o documento – que foi aberto depois A prisão de Diddy no centro de Manhattan no início deste mês – afirma que 1.000 frascos de óleo para bebês foram apreendidos durante as batidas de março nas casas do fundador da Bad Boy Records em Miami e Los Angeles.

A acusação também alegou que Diddy organizou “Freak Offs”, festas sexuais de vários dias movidas a drogas… onde o rapper supostamente coagiu as vítimas do sexo feminino “a se envolverem em atos sexuais prolongados com trabalhadores do sexo comerciais do sexo masculino”.

No entanto, quando Agnifilo falou com o TMZ no novo documentário do TMZ Studios – “The Downfall of Diddy: The Indictment” – ele minimizou a alegação de “Freak Offs” … observando que Diddy e a ex Cassie não eram estranhos à participação em sexo a três.

Ele também expressou dúvidas de que o governo tenha apreendido 1.000 frascos de óleo para bebês… defendendo que o artista musical “compra a granel”.