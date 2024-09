Cowboys derrotam Giants, rival da NFC East, em batalha defensiva

EAST RUTHERFORD, NJ – Entrando no jogo de quinta à noite, o New York Giants e o Dallas Cowboys dividiram o último lugar na NFC East em 1-2, um jogo atrás do 2-1 Washington Commanders e Philadelphia Eagles.

Os Cowboys marcaram dois touchdowns no primeiro tempo e limitaram os Giants a três field goals para liderar por 14-9 no intervalo. O resto do caminho foi uma batalha defensiva, já que nenhum dos times marcou touchdown no segundo tempo.

Dallas conquistou sua segunda vitória da temporada com um placar final de 20-15, mas o famoso rusher Micah Parsons foi retirado de campo no final do jogo para fazer um raio-X.

Aqui estão as coisas mais importantes que você deve saber na noite de quinta-feira para ambas as equipes:

Imagens de Robert Deutsch-Imagn

Dallas Cowboys

Dak Prescott não falou com a mídia antes do jogo de quinta-feira contra os Giants. Ele disse que falaria “pós-vitória”. Os Cowboys conseguiram a vitória, mas não foi uma beleza artística. No entanto, depois que Dallas ficou envergonhado com derrotas consecutivas em casa para o New Orleans Saints e o Baltimore Ravens, a única coisa que importava era conseguir uma vitória em uma semana curta.

Ser 2-2 é muito melhor do que 1-3. Se os Cowboys tivessem perdido, seria a primeira vez que perderam três jogos em setembro desde 2001, e teriam ficado em último lugar na NFC East.

Prescott foi afiado, especialmente no primeiro tempo com passes para touchdown para CeeDee Lamb (55 jardas) e Rico Dowdle (15 jardas). A defesa finalmente parou a corrida e endureceu na zona vermelha, mantendo os Giants com cinco field goals.

Prescott já venceu 13 vitórias consecutivas contra os Giants. Sua última derrota ocorreu em 2016, como novato. Ele empatou a segunda maior sequência de vitórias de um quarterback contra um único oponente desde que as estatísticas do quarterback foram rastreadas pela primeira vez em 1950. Tom Brady venceu o Buffalo Bills 13 vezes consecutivas de 2003 a 2010, e Steve Young venceu o Rams 13 consecutivas de 1987 a 1998. “Prescott terá a chance de ficar em 14º lugar no Dia de Ação de Graças.

Tendência promissora: Quando Lamb tem alguns problemas secundários, o melhor parece sair dele. Durante a derrota do ano passado em San Francisco, Lamb manteve-se afastado e depois seguiu com seis jogos com pelo menos 11 recepções e sete jogos com mais de 100 jardas. Na derrota da semana passada para o New Orleans, Lamb brigou com Prescott e não falou com a mídia após o jogo. Na terça-feira, Lamb se desculpou e disse que ficaria melhor. Só no primeiro tempo, ele teve seis recepções para 94 jardas (ambas as melhores da temporada) e um touchdown.

Estatística surpreendente: Brandon Aubrey jogou 21 partidas pelos Cowboys. Ele tem três field goals de 60 jardas em sua carreira, incluindo um de 60 jardas no terceiro quarto contra o Giants. Esse é um recorde da NFL de Brett Maher, que fez quatro com os Cowboys em duas passagens diferentes. Aubrey fez uma jarda de 60 jardas na semana passada contra os Ravens. Ele está 2 em 2 em 60 jardas nesta temporada. O resto da liga é 0 em 2, de acordo com a ESPN Research.

Forro prateado: Os Cowboys terão 10 dias para se preparar para o atual invicto Pittsburgh Steelers. O tempo vai ajudar porque ainda tem muita coisa que precisa ser corrigida, mesmo com a vitória. Nos últimos três jogos, os zagueiros adversários erraram apenas 19 passes. Contra o Saints e o Ravens, isso era compreensível porque ambos os times eram muito dominantes na corrida. O quarterback do Giants, Daniel Jones, teve muito tempo para arremessar durante grande parte do jogo, depois de ter sido atormentado pelos Cowboys, que o demitiu 24 vezes em oito jogos antes de quinta-feira. Ah, e eles foram penalizados nove vezes só no primeiro tempo. —Todd Archer

Próximo jogo: no Pittsburgh Steelers (20h20 horário do leste dos EUA, domingo, 6 de outubro)

Luke Hales/Imagens Getty

Gigantes de Nova York

Os Giants mantiveram a disputa contra os Cowboys, mas ainda assim não conseguiram a vitória. Depois da temporada passada, quando os Giants foram derrotados por 89-17 em seus dois encontros com os Cowboys, isso deve ser visto como um progresso, certo?

Claro, não há vitórias morais na NFL, mas este foi o terceiro passo consecutivo na direção certa para os Giants (1-3) após uma abertura feia.

A diferença, pelo menos até certo ponto, diminuiu entre os rivais da divisão. Dallas ainda é dono dos Giants. Venceu 14 das últimas 15 partidas e Prescott venceu 13 vezes consecutivas. Nova York ainda não chegou lá, mas isso provou que pelo menos está melhorando.

Análise do QB: Jones foi eficiente, completando 29 de 40 passes (73% de conclusão) para 281 jardas com uma interceptação em uma Ave Maria nos segundos finais. Mas os Giants foram mantidos fora da end zone e Jones falhou na maioria de seus arremessos profundos. É especialmente notável considerando que este foi um problema no início do campo de treinamento. Houve muitas coisas boas para Jones, mas não foi o suficiente. Jones está claramente jogando melhor desde a estreia. Ter o wide receiver novato Malik Nabers (12 recepções para 115 jardas) certamente ajuda.

Estatística surpreendente: Nabers continua aumentando seus registros. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NFL com pelo menos 25 recepções e três touchdowns em seus primeiros quatro jogos de carreira, quando recebeu um passe de 3 jardas no início do segundo quarto. Ele agora tem 35 recepções para 386 jardas e três touchdowns em quatro jogos.

Tendência preocupante: O principal cornerback do Giants, Deonte Banks, foi o defensor mais próximo em quatro passes para touchdown já nesta temporada, de acordo com o NFL Next Gen Stats. Banks foi derrotado novamente na noite de quinta-feira, desta vez por Lamb para uma pontuação de 55 jardas no segundo quarto. Os Giants esperavam que Banks assumisse o papel de CB1 nesta temporada. Em vez disso, tem sido uma luta até agora.

Maior buraco no plano de jogo: Os Giants não conseguiram fazer nada no jogo corrido contra a pior defesa da liga. Dallas entrou na disputa permitindo 185,7 jardas no solo por disputa. Os Giants entraram em jogo pensando que teriam sucesso, mas tiveram apenas 29 jardas no primeiro tempo – e terminaram com 26 jardas em 24 corridas. — Jordan Raanan

Próximo jogo: no Seattle Seahawks (16h25 horário do leste dos EUA, domingo, 6 de outubro)