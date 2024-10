Cowboys se preparando para jogar sem Micah Parsons lesionado

FRISCO, Texas – O edge rusher do Dallas Cowboys, Micah Parsons, não perdeu um jogo devido a uma lesão em qualquer nível do futebol, mas parece mais provável que ele perca seu primeiro jogo no domingo, contra o Pittsburgh Steelers, por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo. .

O técnico dos Cowboys, Mike McCarthy, disse na segunda-feira que o time está se preparando para jogar o jogo de domingo sem Parsons.

“Cara, é simplesmente frustrante, de verdade”, disse Parsons, que perdeu um jogo em 2021 por causa do COVID. “Deixar de estar pronto e estar presente para o time e ficar de fora me machuca porque sinto que estou decepcionando as pessoas.”

Parsons usava uma bota protetora e uma scooter para se locomover na segunda-feira, depois de sofrer a lesão no quarto período da vitória de quinta-feira contra o New York Giants. Uma ressonância magnética confirmou a entorse no tornozelo.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Depois dos Steelers, os Cowboys enfrentam o Detroit Lions em 13 de outubro, antes de entrarem na semana de folga.

Parsons reconheceu que pode “fazer sentido para alguns” ficar de fora nos próximos dois jogos e na semana de despedida.

“Mas quando você é um verdadeiro competidor, você só tem 17 chances”, disse Parsons. “E perder uma dessas oportunidades de jogar no mais alto nível me incomoda. Sinto que quero jogar no domingo. Eu me movo, quero jogar.”

Os Cowboys também não poderão contar com seu outro top pass rusher, DeMarcus Lawrence, que está lidando com uma lesão de Lisfranc no pé direito. Embora a lesão não exija cirurgia, ele poderá perder de quatro a oito semanas, disseram fontes à ESPN.

“Esses caras são o motor”, disse o cornerback Jourdan Lewis. “Eles fazem isso acontecer. Especialmente quando você tem caras que fazem jogadas como essa. E por mais contagiante que eles joguem, é definitivamente difícil. Teremos que encontrar maneiras de complementar isso, porque não há como substituí-lo. Nós apenas temos que ir lá e encontrar maneiras de atacar o ataque sem esses caras, então estamos ansiosos por isso.

Micah Parsons quer jogar contra o Steelers no domingo, apesar de uma entorse no tornozelo esquerdo. “Se eu puder jogar, vou jogar, você sabe”, disse ele. “Para mim, contanto que eu possa correr e me mover como me movo, quero jogar.” Luke Hales/Imagens Getty

Qual foi a mensagem de Parsons para os atacantes defensivos?

“É hora de ser homem, com certeza”, disse Parsons. “Falamos sobre a mentalidade do próximo homem.”

Parsons confia nos novatos Marshawn Kneeland, Chauncey Golston e Carl Lawson, que foram promovidos do time de treino nos últimos dois jogos. Lawrence provavelmente irá para a reserva por lesão e os Cowboys procurarão ajuda na linha defensiva.

“Sabemos que precisamos defender nossos meninos”, disse Kneeland. “Sabemos que, ao vê-los cair, obviamente nenhum de nós queria que isso acontecesse. Agora todos temos que nos unir e jogar uns pelos outros”.

Em 2022, os Cowboys sobreviveram à ausência de cinco jogos de Dak Prescott devido a uma fratura no polegar e fizeram 4 a 1 com Cooper Rush como quarterback. Lewis, no entanto, não quis traçar esse paralelo.

“Sim, você pode dizer isso, mas quero dizer que são dois grandes jogadores”, disse Lewis. “Não estou dizendo que Dak não seja tão bom quanto dois jogadores, mas esses dois jogadores na defesa são definitivamente difíceis. Temos que encontrar maneiras de fazer as coisas na ausência deles.”