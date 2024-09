Creches da Prefeitura de Penedo ganham investimento em energia solar

A Prefeitura de Penedo está efetivando um investimento que promove sustentabilidade e reduz custos para o município, implantando sistema que utiliza energia renovável e limpa.

O trabalho em sintonia com necessidades urgentes do mundo atual ocorre, a princípio, nas creches e será ampliado, a partir de 2025, para todas as unidades da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

De acordo com estudo feito pela Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), o projeto inovador do prefeito Ronaldo Lopes vai gerar redução mensal equivalente a 6.943,52 kwh, total somado da média de consumo de energia elétrica nas creches Vovó Judith (Praça Clementino do Monte), Menino Jesus (Bairro Santa Luzia), Lúcia Nogueira (Bairro Raimundo Marinho) e Everaldo Gama (Centro, ao lado do Fórum da Justiça).

Somente com o funcionamento de energia solar em cada Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) – nova denominação para creche escola -, a Prefeitura de Penedo economizará mais de cento e vinte mil reais por ano (R$ 122.789,68) na conta de energia.

A primeira fase de mais uma ação pioneira do Prefeito Ronaldo Lopes é um ganho importante em sustentabilidade ambiental, além de tornar setores da administração pública autônomos em relação ao fornecimento de energia elétrica.

A instalação de energia solar nos CMEIs da SEMED é feita com recursos próprios do município, investimento orçado em aproximadamente setecentos mil reais (R$ 699.959,91).setecentos mil reais (R$ 699.959,91).