Criminoso que atacou juiz de Las Vegas se declara ‘culpado, mas mentalmente doente’

Deobra Redden declarou-se culpado, mas doente mental, explicaram seus advogados do CEGA Law Group em um comunicado divulgado na sexta-feira… dizendo que seu cliente entende a seriedade de suas ações – e quer ajuda com seus problemas de saúde mental.

A equipe jurídica de Redden envia suas condolências a Juiz Holthus – o juiz Redden atacou – e agradece ao Ministério Público do Condado de Clark por sua disposição em negociar.

Vários dias depois, Redden apareceu no tribunal de Holthus de novo… com uma máscara e cobrindo as mãos. Ele foi condenado a 19-48 meses de prisão por tentativa de agressão.