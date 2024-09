Cris Collinsworth pode deixar o Sunday Night Football da NBC em outra chocante reformulação da transmissão esportiva

EO mundo da transmissão esportiva está sendo abalado nos últimos dias. Após o anúncio de ontem da aposentadoria do lendário Adrian Wojnarowski da ESPN para se concentrar na execução do programa esportivo de sua alma mater, rumores agora estão circulando de que outro analista proeminente, agora da NFL, pode estar se demitindo para dar lugar a outro bom analista que ficou sem emprego graças a Tom Brady.

Cris Collinsworth é um nome que a maioria dos fãs da NFL reconhece imediatamente. Por mais de três décadas, ele tem sido uma das vozes mais proeminentes na transmissão de futebol e, desde 2009, ele tem sido uma parte fundamental da equipe de futebol americano do Sunday Night Football da NBC. Depois de assumir o lugar do lendário John Madden, Collinsworth tem sido o comentarista de cor que esperamos todas as noites de domingo. Mas, de acordo com Jimmy Traina, da Sports Illustrated, seu tempo nesta função pode estar chegando ao fim.

O contrato de Collinsworth com a NBC está supostamente definido para expirar dentro de um ou dois anos, gerando especulações sobre se a rede pode fazer uma mudança no estande. Um nome que tem sido cogitado como possível substituto é Greg Olsen, um ex-tight end da NFL que virou analista.

Olsen recentemente se viu em uma situação difícil depois sendo rebaixado do time nº 1 da Fox para abrir espaço para Tom Bradyo sete vezes campeão do Super Bowl. Naturalmente, Olsen quer ser um analista de ponta, e Traina ressalta que não há muitas oportunidades para ele assumir esse papel. “Olsen deixou claro que quer ser um analista número 1 em algum lugar“, explicou Traina.

Esta é a última temporada de Cris Collinsworth no SNF?

Esta situação coloca o time de futebol de domingo à noite da NBC em foco. A rede já substituiu o antigo locutor play-by-play Al Michaels por Mike Tiricoe agora alguns se perguntam se eles também considerarão substituir Collinsworth. Como Traina escreveu, “A rede… gostaria de permanecer leal a Collinsworth, que está na NBC desde 2006?“

Não há como negar que Collinsworth teve uma carreira lendária. Ele foi o analista nº 1 da NBC por mais de 16 anos e trabalhou em alguns dos maiores eventos esportivos do mundo, incluindo as Olimpíadas e o Thursday Night Football. Embora a mudança seja inevitável na transmissão, muitos fãs terão sentimentos contraditórios sobre vê-lo deixar o Sunday Night Football.

Quer a NBC decida ficar com Collinsworth ou fazer uma mudança para alguém como Olsen, está claro que a rede está enfrentando uma decisão difícil. A voz familiar de Collinsworth se tornou um grampo dos domingos da NFL, e encontrar alguém para preencher esse lugar não será fácil. Mas, como todos sabemos, a NFL e o mundo da transmissão estão em constante evolução.