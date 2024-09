Cristiano Ronaldo: aposentadoria de Portugal ‘nunca passou pela minha cabeça’

O atacante português Cristiano Ronaldo rejeitou sugestões de que teria considerado encerrar sua carreira internacional em um futuro próximo, acrescentando que as críticas pós-Europa não o preocupam.

Portugal recebe a Croácia na estreia na Liga das Nações na quinta-feira, antes de receber a Escócia no Grupo 1 da Liga A no domingo, com o técnico Roberto Martinez escalando Ronaldo para as duas partidas.

“Isso é tudo da imprensa. Nunca me passou pela cabeça que meu ciclo [with Portugal] tinha chegado ao fim”, disse Ronaldo em uma entrevista coletiva na segunda-feira. “Muito pelo contrário: me deu ainda mais motivação para continuar sendo honesto.”

“A motivação é chegar à seleção nacional para vencer a Liga das Nações. … Já vencemos uma vez e queremos fazer isso de novo. Posso dizer a mesma coisa várias vezes, mas não penso em longo prazo, é sempre em curto prazo.”

Ronaldo foi o capitão de Portugal na conquista do título na edição inaugural da Liga das Nações em 2018-19, três anos depois de o time se tornar campeão europeu pela primeira vez na França.

Cristiano Ronaldo não marcou por Portugal durante sua caminhada até as quartas de final da Euro 2024. Foto de Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

“Até o fim da minha carreira, sempre terei a mentalidade de que serei titular”, acrescentou Ronaldo. “O que sinto no momento, e o treinador [Roberto Martinez] palavras também demonstram isso, é que continuo a ser uma mais-valia para a seleção nacional e serei o primeiro [to admit it] se não for esse o caso.

“Quando eu estou [no longer] um trunfo que serei o primeiro a deixar. Mas irei com a consciência tranquila, como sempre, porque sei quem sou, o que posso fazer, o que faço e o que continuarei a fazer.”

O jogador de 39 anos pareceu despreocupado com as críticas que recebeu por não ter marcado no Campeonato Europeu de 2024. Ele também perdeu um pênalti na prorrogação nas oitavas de final na Alemanha contra a Eslovênia, mas Portugal venceu o jogo nos pênaltis.

“A crítica é ótima porque se não existir não há progresso. Sempre foi assim. Vai mudar agora? Não vai”, disse Ronaldo. “Então tento seguir meu caminho, ser o mais profissional possível, ajudar da melhor forma possível com meu profissionalismo e não apenas com gols, assistências, disciplina e exemplo, porque futebol é muito mais do que apenas jogar bem ou marcar um gol.

“As pessoas que dão suas opiniões nunca estiveram em um vestiário, e eu sempre rio porque é a mesma coisa que eu falando sobre Fórmula 1.

“Como posso dar minha opinião sobre a Fórmula 1 se não entendo nada sobre pneus, aros ou peso do carro? … É normal e é por isso que para mim as críticas são boas e, em parte, não são problema algum.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.