Cristiano Ronaldo: Man United precisa de “reconstrução” sob Ratcliffe

Cristiano Ronaldo alertou que o Manchester United precisa de uma reconstrução total após o investimento de Sir Jim Ratcliffe no clube, e abordou sua saída amarga.

Com Ratcliffe tendo adquirido uma participação de 27,7% no United no início deste ano, Ronaldo está otimista sobre o futuro do time, mas alerta que retornar ao primeiro escalão do futebol de clubes exigirá paciência.

“Eles [United] “Precisamos reconstruir tudo, na minha opinião”, disse Ronaldo, 39 anos.

“Este clube precisa de tempo para se reconstruir porque ainda é um dos melhores clubes do mundo, mas eles precisam mudar. Eles entendem isso. Esta é a única maneira… Eles estão investindo no campo de treinamento… Então estou feliz porque [things are changing]. Acredito que o futuro será brilhante.

“Eles têm que reconstruir do zero. Senão, não podem competir. Será impossível. Eles podem fazer coisas boas, sim, podem ganhar a Carabao, sim, mas quero dizer, Champions League ou Europa League ou Premier League — difícil, na minha opinião. E eu queria estar errado, queria, mas [it] será difícil.”

Ronaldo se mudou para a Arábia Saudita após a saída e teve um papel significativo no Al Nassr, embora ainda não tenha conquistado nenhum título no país do Golfo.

“Não estou feliz com o jeito que tudo está [happened]mas da mesma forma, às vezes não podemos controlar alguns pontos da nossa vida”, disse Ronaldo.

“Provar que estou certo ou errado não é mais problema meu.”

Ronaldo rescindiu com o clube de Manchester por consentimento mútuo após uma entrevista explosiva com Piers Morgan, na qual ele criticou o clube por não investir nos 13 anos desde que ele deixou o Old Trafford.

Cristiano Ronaldo agora joga pelo Al Nassr após sua saída do Manchester United. Yasser Bakhsh/Getty Images

Ele disse que não se arrepende de ter voltado do United para a Juventus em 2021, mesmo que não tenha dado certo, e disse que só espera “o melhor”, apesar de sua saída sem cerimônia em novembro de 2022.

“Eu disse o que tinha a dizer e para mim está feito”, disse Ronaldo. “Mas para ser honesto com você, o que eu desejo para o Manchester [United]é o que desejo para mim. O melhor que eles podem fazer, novamente o melhor time que eles podem [have] e eu amo aquele clube, sabe, eu não sou aquele tipo de cara que esquece o passado.”

“Quando voltei para lá, fiquei muito feliz”, Ronaldo acrescentou. “Fui um dos melhores marcadores. Fiz coisas inacreditáveis ​​com o clube… Fui incrível.”

Ronaldo, que marcou um total de 145 gols em 346 jogos pelo United em suas duas passagens, admitiu que teve dificuldades com a mentalidade do técnico Erik ten Hag.

“Treinador do Manchester United, você não pode dizer que não vai lutar para ganhar a Liga ou a Liga dos Campeões”, disse Ronaldo. “Você tem que ser, dizer mentalmente, ouvir, talvez não tenhamos esse potencial, mas não posso dizer isso. Vamos tentar. Você tem que tentar.”

Ronaldo também comemorou a nomeação de seu ex-companheiro de equipe no United, Ruud van Nistelrooy, como assistente técnico do Ten Hag.

“Acredito que Ruud vai ajudar porque ele estava dentro do clube”, disse Ronaldo. “Ele conhece o clube. Ele conhece os fãs. Se o treinador o ouvir, acho que eles podem melhorar um pouco o clube… As pessoas que entendem de futebol, 99% [of the time] são pessoas que estavam lá no vestiário, que eram jogadores.”

O United venceu uma e perdeu duas das três primeiras partidas da Premier League nesta temporada.

