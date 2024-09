Cristiano Ronaldo “não controla” Al Nassr insiste CEO do clube

Cristiano Ronaldo marcou 62 gols pelo Al Nassr desde que chegou ao clube em 2022. Yasser Bakhsh/Getty Images

O CEO do Al Nassr, Guido Fienga, disse que Cristiano Ronaldo “não controla o clube”, mas enfatizou o papel importante que o capitão de Portugal desempenha na equipe.

Os comentários surgiram após sugestões de que Ronaldo tem muita influência no clube em relação a decisões dentro e fora de campo.

Na quarta-feira, o Al Nassr demitiu o técnico português Luis Castro após apenas uma vitória em três jogos do campeonato e o substituiu pelo técnico italiano Stefano Pioli.

Em um evento do clube na quarta-feira, Fienga disse: “Cristiano Ronaldo é nosso capitão e ele é o jogador mais forte do mundo, não apenas tecnicamente, mas também em seu comportamento.

“Cristiano Ronaldo não controla o clube, mas, obviamente, sendo o número 1 do mundo, ele dá a direção de onde temos que ir e quais são as metas que temos que atingir. Ele é um vencedor e pedimos a ele que nos ensine como vencer.”

Ronaldo, 39, ganhou apenas um título, a Copa dos Campeões Árabes de Clubes, desde que chegou ao Al Nassr em dezembro de 2022, vindo do Manchester United.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro marcou 62 gols pelo Al Nassr e sua sede por sucesso no clube ficou evidente em suas lágrimas após a derrota na final da Copa do Rei para o Al Hilal em maio, que terminou a temporada sem troféus.

“Ele é um vencedor e pedimos que ele nos ensine como vencer”, disse Fienga sobre o ex-astro do Real Madrid.

“Queremos vencer com ele este ano e atingir a melhor meta que pudermos. Cristiano faz parte da equipe e estamos muito felizes por tê-lo em nossa equipe.”

Ronaldo perdeu o empate de 1 a 1 do Al Nassr com o Al Shorta na reformulada Liga dos Campeões da Ásia na segunda-feira devido a uma doença, no que acabou sendo o último jogo de Castro no comando.

“Passo a passo iremos melhorar”, disse Fienga

“Neste verão, não se esqueçam que investimos quase US$ 100 milhões em novos jogadores. Acredito que fizemos um bom trabalho para reforçar o clube com alguns bons jogadores dos quais precisávamos… precisamos trabalhar e dar estabilidade ao clube para que ele funcione e produza valor, e não destruir o valor a cada seis meses.”