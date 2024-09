Cristiano Ronaldo se torna o primeiro homem a marcar 900 gols

Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador masculino da história a marcar 900 gols em partidas oficiais, alcançando seu último marco na partida de Portugal pela Liga das Nações da UEFA contra a Croácia, em Lisboa, na quinta-feira.

Ronaldo garantiu o gol histórico com um voleio de 6 jardas após cruzamento de Nuno Mendes para colocar Portugal em vantagem de 2 a 0 no 34º minuto. Portugal venceu por 2 a 1.

“Significa muito”, disse Ronaldo. “Era um marco que eu queria atingir há muito tempo. Eu sabia que atingiria esse número, porque, à medida que eu continuasse a jogar, isso aconteceria naturalmente.”

Na comemoração, Ronaldo levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos.

“Foi emocionante porque é um marco”, disse ele. “Parece um marco como qualquer outro, mas só eu e as pessoas ao meu redor sabemos o quão difícil é trabalhar todos os dias, estar física e psicologicamente em forma, marcar 900 gols. É um marco único na minha carreira.”

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está 58 gols à frente de seu concorrente mais próximo, Lionel Messi, que tem 842. A lenda brasileira Pelé está em terceiro na lista, com 765.

Cristiano Ronaldo ficou emocionado após marcar seu 900º gol pelo clube e pela seleção. Carlos Rodrigues – UEFA/UEFA via Getty Images

Ronaldo também foi o primeiro a quebrar a barreira dos 800 gols, no final de 2021, em sua segunda passagem pelo Manchester United.

Os 131 gols internacionais do capitão de Portugal em 209 aparições também são os maiores de todos os tempos. Messi está novamente em segundo atrás de Ronaldo nessa lista; ele e o ex-atacante iraniano Ali Daei têm 109 gols cada.

Além do Al Nassr e do Manchester United, Ronaldo também dividiu seus 769 gols pelo clube entre Sporting CP, Real Madrid e Juventus.

O jogador de 39 anos deixou claro que não tem intenção de desacelerar tão cedo e disse recentemente que já está mirando seu próximo objetivo.

“Quero chegar a 1.000 gols”, disse ele ao seu ex-companheiro de equipe do Manchester United, Rio Ferdinand, em seu canal do YouTube, estimando que a marca histórica pode chegar por volta dos 41 anos. “Se eu não tiver nenhuma lesão, isso para mim é o mais importante [thing]Eu quero isso. Para mim, a melhor marca que eu posso ter no futebol é chegar, primeiro, aos 900 gols. Depois, meu desafio é chegar aos 1.000 gols.”

Sempre competitivo, Ronaldo foi rápido em apontar o que diferenciaria seus gols dos de outros grandes artilheiros de todos os tempos, incluindo lendas como Pelé e Alfredo Di Stéfano, que jogaram em épocas em que as câmeras não eram tão comuns.

“Todos os gols que marquei, eles têm vídeo”, disse ele. “Todos eles têm vídeo. Ouça, eu respeito todos eles [Pelé and Di Stéfano]. E se você quiser mais gols, eu posso trazê-los do treino também. E eu vou provar para as pessoas depois. Eles preferem esse jogador, ou esse é o melhor. Eu não me importo com isso.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.