Crítica feroz de Caitlin Clark, Sheryl Swoopes, diz que o Indiana Fever ainda tem esperanças de chegar aos playoffs

BAs estrelas do ig sempre serão criticadas por alguém. Não importa quantas realizações elas tenham, elas nunca vão ter a aprovação de todos. Uma dessas estrelas é Caitlin Clark, a sensação novata do Indiana Fever e a maior pontuadora de todos os tempos na história da NCAA. Desde sua chegada aos profissionais, Clark enfrentou dezenas de críticas por vários motivosmuitas delas infundadas.

Uma das pessoas que mais a criticam é a lenda da WNBA Sheryl Swoopes, que às vezes parece ter algo pessoal contra Clark, que a critica durante toda a temporada e até disse que os números de Caitlin não são dominantes, muito menos todos os recordes que ela estabeleceu em sua temporada de estreia.

Sheryl Swoopes reabre guerra contra Caitlin Clark antes dos playoffs

O Febre de Indiana estão em alta após chegarem aos playoffs pela primeira vez desde 2016, mas sua jornada sofreu um golpe durante a Rodada 1 contra o Connecticut Sun, que lhes deu uma dura derrota por 93-69. Com as apostas tão altas, a equipe pode estar de volta à sala de cinema analisando o que deu errado. Swoopes ofereceu alguns insights valiosos sobre o desempenho do Fever durante sua recente aparição no Rainhas da Corte podcast.

Swoopes destacou que o Fever, um time relativamente jovem, enfrentou uma curva de aprendizado íngreme nos playoffs.Escute, os playoffs são diferentes. Eles são jovens e nunca estiveram aqui antes“, observou ela, destacando A brilhante performance de Aliyah Boston com 17 pontos e 11 rebotes.”Você tem um jogo na bagagem; você volta, assiste ao filme.” A idade média inicial do Fever é de apenas 24 anos, com as novatas Caitlin Clark e Boston tendo apenas 22 anos, o que as torna as jogadoras mais jovens em quadra.

O Indiana Fever pode se recuperar após a derrota no Jogo 1?

Apesar da perda, Swoopes acredita que o Fever ainda tem potencial. Ela elogiou o Connecticut Sun, particularmente Alyssa Thomas, por sua experiência nos playoffs, lembrando aos ouvintes: “Acho que Connecticut jogou muito bem novamente, mas eles precisam se lembrar de não ficarem muito confortáveis“. Ela citou as dificuldades anteriores do Sun nos playoffs, pedindo que eles permanecessem focados e se preparassem para os próximos jogos.

Refletindo sobre o jogo, Swoopes notou que o Fever começou forte, perdendo por apenas oito pontos no intervalo. No entanto, o Sun assumiu o controle no segundo tempo, superando-os por 25-12 no quarto período, em grande parte graças a Marina Mabrey. “A febre aparecerá no jogo 2,” Swoopes afirmou com confiançaenfatizando a necessidade de que eles se concentrem em seus pontos fortes.

Caitlin Clark enfrentou seus próprios desafios durante o jogo, incluindo uma lesão no olho causada por um cutucão do armador do Sun, DiJonai Carrington. Apesar das preocupações sobre seu desempenho, Clark rejeitou as alegações de que a lesão afetou seu jogo, dizendo: “Eu lutei e tentei o meu melhor.” Com o incentivo de Swoopes, o Fever está procurando se reagrupar e fazer uma declaração no Jogo 2. Os fãs de Indiana esperam que seu time possa aproveitar esta oportunidade e trazer a ação do playoff de volta ao Gainbridge Fieldhouse após oito longos anos.